Скалони Мессининг соғлиғи ва тикланиш жараёни хусусида баёнот берди
Жаҳон футболининг амалдаги қироллари ҳисобланган Аргентина миллий терма жамоаси лагеридан хушхабарлар келмоқда. Океан ортининг «Интер Майами» клуби вингери, афсонавий ҳужумчи Лионель Мессининг саломатлиги ва жисмоний ҳолати айни дамда нафақат танго юрти вакилларини, балки бутун дунёдаги миллионлаб футбол ишқибозларини ҳаяжонга солаётгани бор гап.
Ушбу умумий хавотирларга аниқлик киритиш мақсадида, терма жамоа бош мураббийи Лионель Скалони ўз сардорининг тикланиш жараёни ва бўлажак Мундиал олдидаги ҳолати ҳақида расмий муносабат билдирди. Мутахассиснинг сўзлари терма жамоа мухлислари қалбига хотиржамлик олиб кирди.
«Лео анча яхши ҳолатда, бу бизни қувонтиради»
Бош мураббий Лионель Скалони терма жамоанинг машғулотлар базасида ОАВ вакиллари билан учрашиб, Мессининг соғлиғи борасидаги ижобий ўзгаришларни яшириб ўтирмади.
«Леонинг аҳволи жуда яхши. У аллақачон жамоанинг умумий гуруҳи билан биргаликда енгил машғулотларга киришди, бу эса биз учун бениҳоя муҳим аҳамиятга эга. У умумий жараёндан узилиб қолгани йўқ, режа асосидаги тикланиш дастури муваффақиятли давом этмоқда. Балки Лео яқин кунларда бўлиб ўтадиган ўртоқлик учрашувларида майдонга тушиб, бир неча дақиқа ҳаракат қилиши ҳам мумкин. Ҳар қандай вазиятда ҳам, унинг ҳозирги жисмоний руҳияти анча юқори даражада, бу эса бизни тўлиқ хотиржам қилади», — деди Лионель Скалони.
Шунингдек, тажрибали мураббий таркибдаги рақобат ва эҳтимолий бошқа йўқотишлар ҳақида гапирар экан, жамоанинг ички салоҳиятига юқори баҳо берди:
«Агар жамоамизнинг бошқа бирор аъзоси кутилмаганда жароҳат олиб, сафдан чиқадиган бўлса, биз унинг ўрнини муносиб равишда тўлдира оладиган кучли футболчиларни топа олишимизга қатъий ишонаман».
Май ойидаги жароҳат ва тарихий Мундиал рўйхати
Футбол сеҳргари Лионель Месси шу йилнинг май ойи охирида майдонда жиддий жароҳат олган эди. Кўпчилик унинг бўлажак йирик мусобақадаги иштирокини сўроқ остига қўйган бўлса-да, мураббийлар штаби таваккал қилиб, уни қайдномага киритди. Икки Лионель ўртасидаги ишонч ва Мессининг терма жамоадаги ўрни қуйидаги тизимда яққол намоён бўлади:
Жароҳатланган вақти: 2026 йил май ойининг сўнгги кунлари.
Мураббий қарори: Жисмоний муаммоларга қарамай, Месси 2026 йилги Жаҳон чемпионати учун Аргентина миллий жамоасининг якуний расмий рўйхатидан жой олди.
Жорий ҳолати: Изоляциядан чиққан, умумий гуруҳда тўп сурмоқда ва халқаро назорат баҳсларида дебют қилишга ҳозирланмоқда.
Замин шарҳи: Лионель Мессисиз Жаҳон чемпионатини тасаввур қилиш қийин. Май ойидаги жароҳатдан сўнг Скалонининг уни барибир Мундиал рўйхатига киритгани Лео нафақат майдондаги футболчи, балки кийиниш хонасидаги ҳақиқий руҳий етакчи эканини англатади. Сардорнинг умумий машғулотларга қайтгани ва ўртоқлик ўйинларида қатнашиш эҳтимоли борлиги — "альбиселесте"нинг Жаҳон тожини ҳимоя қилиш йўлидаги энг катта устунлигидир. Мухлислар яна бир бор яшил майдонда "Лео сеҳри"ни кўришга жуда яқин туришибди.
Амалдаги жаҳон чемпионлари лагеридаги энг сўнгги эксклюзив янгиликлар, Лионель Мессининг Мундиалдаги юриши тафсилотлари ва футбол оламидаги энг қайноқ репортажларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…