Скалони Мессининг соғлиғи ва тикланиш жараёни хусусида баёнот берди

·30·Спорт
Скалони Мессининг соғлиғи ва тикланиш жараёни хусусида баёнот берди

Жаҳон футболининг амалдаги қироллари ҳисобланган Аргентина миллий терма жамоаси лагеридан хушхабарлар келмоқда. Океан ортининг «Интер Майами» клуби вингери, афсонавий ҳужумчи Лионель Мессининг саломатлиги ва жисмоний ҳолати айни дамда нафақат танго юрти вакилларини, балки бутун дунёдаги миллионлаб футбол ишқибозларини ҳаяжонга солаётгани бор гап.

Ушбу умумий хавотирларга аниқлик киритиш мақсадида, терма жамоа бош мураббийи Лионель Скалони ўз сардорининг тикланиш жараёни ва бўлажак Мундиал олдидаги ҳолати ҳақида расмий муносабат билдирди. Мутахассиснинг сўзлари терма жамоа мухлислари қалбига хотиржамлик олиб кирди.

«Лео анча яхши ҳолатда, бу бизни қувонтиради»

Бош мураббий Лионель Скалони терма жамоанинг машғулотлар базасида ОАВ вакиллари билан учрашиб, Мессининг соғлиғи борасидаги ижобий ўзгаришларни яшириб ўтирмади.

«Леонинг аҳволи жуда яхши. У аллақачон жамоанинг умумий гуруҳи билан биргаликда енгил машғулотларга киришди, бу эса биз учун бениҳоя муҳим аҳамиятга эга. У умумий жараёндан узилиб қолгани йўқ, режа асосидаги тикланиш дастури муваффақиятли давом этмоқда. Балки Лео яқин кунларда бўлиб ўтадиган ўртоқлик учрашувларида майдонга тушиб, бир неча дақиқа ҳаракат қилиши ҳам мумкин. Ҳар қандай вазиятда ҳам, унинг ҳозирги жисмоний руҳияти анча юқори даражада, бу эса бизни тўлиқ хотиржам қилади», — деди Лионель Скалони.

Шунингдек, тажрибали мураббий таркибдаги рақобат ва эҳтимолий бошқа йўқотишлар ҳақида гапирар экан, жамоанинг ички салоҳиятига юқори баҳо берди:

«Агар жамоамизнинг бошқа бирор аъзоси кутилмаганда жароҳат олиб, сафдан чиқадиган бўлса, биз унинг ўрнини муносиб равишда тўлдира оладиган кучли футболчиларни топа олишимизга қатъий ишонаман».

Май ойидаги жароҳат ва тарихий Мундиал рўйхати

Футбол сеҳргари Лионель Месси шу йилнинг май ойи охирида майдонда жиддий жароҳат олган эди. Кўпчилик унинг бўлажак йирик мусобақадаги иштирокини сўроқ остига қўйган бўлса-да, мураббийлар штаби таваккал қилиб, уни қайдномага киритди. Икки Лионель ўртасидаги ишонч ва Мессининг терма жамоадаги ўрни қуйидаги тизимда яққол намоён бўлади:

  • Жароҳатланган вақти: 2026 йил май ойининг сўнгги кунлари.

  • Мураббий қарори: Жисмоний муаммоларга қарамай, Месси 2026 йилги Жаҳон чемпионати учун Аргентина миллий жамоасининг якуний расмий рўйхатидан жой олди.

  • Жорий ҳолати: Изоляциядан чиққан, умумий гуруҳда тўп сурмоқда ва халқаро назорат баҳсларида дебют қилишга ҳозирланмоқда.

Замин шарҳи: Лионель Мессисиз Жаҳон чемпионатини тасаввур қилиш қийин. Май ойидаги жароҳатдан сўнг Скалонининг уни барибир Мундиал рўйхатига киритгани Лео нафақат майдондаги футболчи, балки кийиниш хонасидаги ҳақиқий руҳий етакчи эканини англатади. Сардорнинг умумий машғулотларга қайтгани ва ўртоқлик ўйинларида қатнашиш эҳтимоли борлиги — "альбиселесте"нинг Жаҳон тожини ҳимоя қилиш йўлидаги энг катта устунлигидир. Мухлислар яна бир бор яшил майдонда "Лео сеҳри"ни кўришга жуда яқин туришибди.

Амалдаги жаҳон чемпионлари лагеридаги энг сўнгги эксклюзив янгиликлар, Лионель Мессининг Мундиалдаги юриши тафсилотлари ва футбол оламидаги энг қайноқ репортажларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Лионель МессиЛионель СкалониАргентинаИнтер Майами
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямал Ла Лига мавсумининг энг яхши футболчиси деб топилдиЛамине Ямал Ла Лига мавсумининг энг яхши футболчиси деб топилдиБугун, 08:15Бавария ҳимоя чизиғини кучайтириш учун Томас Араужо вариантига қайтдиБавария ҳимоя чизиғини кучайтириш учун Томас Араужо вариантига қайтдиБугун, 08:15Футбол қиролининг тарихий футболкаси рекорд нархда аукционга чиқарилдиФутбол қиролининг тарихий футболкаси рекорд нархда аукционга чиқарилдиБугун, 08:08Журген Клоппнинг агенти Реал Мадрид билан боғлиқ хабарларга муносабат билдирдиЖурген Клоппнинг агенти Реал Мадрид билан боғлиқ хабарларга муносабат билдирдиБугун, 07:54Тоттенхемда янги давр: Даниел Левй клубнинг 25 фоиз улушини сотдиТоттенхемда янги давр: Даниел Левй клубнинг 25 фоиз улушини сотдиБугун, 07:36Сўнгги рақс: Лионель Месси ва Криштиано Роналдо ЖЧ-2026да қатнашадими?Сўнгги рақс: Лионель Месси ва Криштиано Роналдо ЖЧ-2026да қатнашадими?Бугун, 07:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди