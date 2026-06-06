Германия терма жамоаси ва Бавария юлдузи ЖЧ олдидан жиддий жароҳат олди
Германия терма жамоасининг Жаҳон чемпионатига тайёргарлик жараёнига жиддий зарба берилди. Бавария клубининг 18 ёшли иқтидорли ҳужумчиси Леннарт Карл машғулот пайтида олган жароҳати сабабли турнирни ўтказиб юборадиган бўлди. Ёш юлдуз машғулотларнинг сўнгги босқичида сонидан қаттиқ жароҳат олган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Миллий терма жамоа бош мураббийи Юлиан Нагельсманн ушбу йўқотишдан сўнг таркибга шошилинч равишда ўзгартириш киритишга мажбур бўлди. Леннарт Карл ўрнига РБ Лейпциг жамоасининг 20 ёшли универсал футболчиси Ассан Оуедраого чақирилди. Карл яқинда Финляндияга қарши кечган ўртоқлик учрашувида (4:0) голли узатмани амалга ошириб, ўзининг юқори спорт формасида эканини кўрсатган эди.
Юлиан Нагельсманн ёш футболчининг жароҳати бутун жамоа учун кутилмаган зарба бўлганини таъкидлади. "Леннй учун жуда афсусдаман. Бу у ва барчамиз учун катта шок бўлди. У ҳали ёш ва олдинда кўплаб турнирлар кутаётгани бироз тасалли беради, холос. Ассан Оуедраого ҳам Леннй каби иқтидорли ва биз унинг жасоратли ўйин кўрсатишини кутамиз", — деди мураббий.
Леннарт Карл ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида ушбу ҳолат бўйича ҳиссиётлари билан ўртоқлашди. "Бундай йирик турнирни ўтказиб юбориш сўз билан таърифлаб бўлмас даражада оғриқли. Мен ЖЧда қатнашиш учун қўлимдан келган барча ишни қилган эдим. Афсуски, жароҳатлар энг ноқулай вақтда содир бўлади. Жамоамга омад тилайман ва уларни ҳар дақиқа қўллаб-қувватлайман", — деб ёзди футболчи.
…