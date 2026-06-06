Лука Модрич «Реал Мадрид» клубига янги лавозимда қайтиши кутилмоқда
Жаҳон футболи афсоналаридан бири, хорватиялик сеҳрли ярим ҳимоячи Лука Модричнинг фаолиятида кескин ва кутилмаган бурилиш юз бермоқда. Тажрибали плеймейкер Апеннин ярим оролини тарк этишга қарор қилди. Бунга «Милан» клубининг якунланган мавсум натижаларига кўра Европа Чемпионлар лигаси (ЕЧЛ) йўлланмасидан қуруқ қолгани асосий сабаб бўлди.
Аммо "россонери" мухлисларини хафа қилган бу хабар Мадридда катта қувонч билан кутиб олиняпти. Италиянинг нуфузли «Tuttosport» нашри журналистлари тарқатган шов-шувли маълумотларга қараганда, «Реал Мадрид» раҳбарияти ўз афсонасини зудлик билан ортга қайтаришни режалаштирмоқда.
Майдонда эмас, кадрлар ортида: Модричга қандай лавозим берилади?
"Қироллик клуби" Лука Модрични Мадридга футболчи сифатида эмас, балки мутлақо янги мақомда таклиф этмоқда. Клуб хўжайини Флорентино Перес ва унинг жамоаси хорватиялик даҳо учун иккита асосий вариантни тайёрлаб қўйган:
Мураббийлик штабидан жой: Лука Модрич ўзининг улкан футбол интеллекти ва тажрибаси билан жамоанинг янги бош мураббийи штабида ёрдамчи мутахассис сифатида фаолият бошлаши мумкин.
Маъмурий бошқарув тизими: Иккинчи жозибадор вариант — Лукани клуб раҳбарияти таркибига киритиш ва унга юқори маъмурий (менежерлик) лавозимларидан бирини топшириш.
Тарихий қадрдонлик ва «Милан»даги охирги мавсум рақамлари
Лука Модрич «Реал Мадрид» учун бегона эмас. У 2012 йилдан то 2025 йилга қадар нақд 13 йил давомида «Сантьяго Бернабеу»да тўп суриб, бир неча бор ЕЧЛ ва Ла Лига кубокларини боши устига кўтарган, «Олтин тўп»га сазовор бўлган.
Унинг Италия А Сериясидаги сўнгги мавсуми ҳам ёмон кечмади, бироқ жамоавий натижа фахрий футболчини қониқтирмади:
Тўп сурган клуби
Мавсумдаги ўйинлари
Урган голлари
Голли узатмалари (ассист)
Кетган вақти
«Милан»
34 та
2 та
4 та
2026 йил июнь
Замин шарҳи: Лука Модричнинг Мадридга қайтиши ҳақидаги хабарлар «Реал» мухлислари учун ҳақиқий байрам совғаси бўлди. Ўз вақтида Зинедин Зидан ҳам фаолиятини якунлаб, айнан мана шундай тизим орқали буюк мураббийга айланган эди. Модричнинг футболни ўқий олиш қобилияти мадридликларнинг янги авлод вакилларига катта дарс бўлиши шубҳасиз. У майдонда бўлмаса-да, ўз уйига, қадрдон "қироллик оиласи" бағрига қайтмоқда.
«Реал Мадрид» лагеридаги энг қайноқ инсайдлар, жаҳон футболи юлдузларининг мураббийлик фаолиятига оид эксклюзив янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…