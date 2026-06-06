Лука Модрич «Реал Мадрид» клубига янги лавозимда қайтиши кутилмоқда

·49·Спорт
Лука Модрич «Реал Мадрид» клубига янги лавозимда қайтиши кутилмоқда

Жаҳон футболи афсоналаридан бири, хорватиялик сеҳрли ярим ҳимоячи Лука Модричнинг фаолиятида кескин ва кутилмаган бурилиш юз бермоқда. Тажрибали плеймейкер Апеннин ярим оролини тарк этишга қарор қилди. Бунга «Милан» клубининг якунланган мавсум натижаларига кўра Европа Чемпионлар лигаси (ЕЧЛ) йўлланмасидан қуруқ қолгани асосий сабаб бўлди.

Аммо "россонери" мухлисларини хафа қилган бу хабар Мадридда катта қувонч билан кутиб олиняпти. Италиянинг нуфузли «Tuttosport» нашри журналистлари тарқатган шов-шувли маълумотларга қараганда, «Реал Мадрид» раҳбарияти ўз афсонасини зудлик билан ортга қайтаришни режалаштирмоқда.

Майдонда эмас, кадрлар ортида: Модричга қандай лавозим берилади?

"Қироллик клуби" Лука Модрични Мадридга футболчи сифатида эмас, балки мутлақо янги мақомда таклиф этмоқда. Клуб хўжайини Флорентино Перес ва унинг жамоаси хорватиялик даҳо учун иккита асосий вариантни тайёрлаб қўйган:

  • Мураббийлик штабидан жой: Лука Модрич ўзининг улкан футбол интеллекти ва тажрибаси билан жамоанинг янги бош мураббийи штабида ёрдамчи мутахассис сифатида фаолият бошлаши мумкин.

  • Маъмурий бошқарув тизими: Иккинчи жозибадор вариант — Лукани клуб раҳбарияти таркибига киритиш ва унга юқори маъмурий (менежерлик) лавозимларидан бирини топшириш.

Тарихий қадрдонлик ва «Милан»даги охирги мавсум рақамлари

Лука Модрич «Реал Мадрид» учун бегона эмас. У 2012 йилдан то 2025 йилга қадар нақд 13 йил давомида «Сантьяго Бернабеу»да тўп суриб, бир неча бор ЕЧЛ ва Ла Лига кубокларини боши устига кўтарган, «Олтин тўп»га сазовор бўлган.

Унинг Италия А Сериясидаги сўнгги мавсуми ҳам ёмон кечмади, бироқ жамоавий натижа фахрий футболчини қониқтирмади:

Тўп сурган клуби

Мавсумдаги ўйинлари

Урган голлари

Голли узатмалари (ассист)

Кетган вақти

«Милан»

34 та

2 та

4 та

2026 йил июнь

Замин шарҳи: Лука Модричнинг Мадридга қайтиши ҳақидаги хабарлар «Реал» мухлислари учун ҳақиқий байрам совғаси бўлди. Ўз вақтида Зинедин Зидан ҳам фаолиятини якунлаб, айнан мана шундай тизим орқали буюк мураббийга айланган эди. Модричнинг футболни ўқий олиш қобилияти мадридликларнинг янги авлод вакилларига катта дарс бўлиши шубҳасиз. У майдонда бўлмаса-да, ўз уйига, қадрдон "қироллик оиласи" бағрига қайтмоқда.

«Реал Мадрид» лагеридаги энг қайноқ инсайдлар, жаҳон футболи юлдузларининг мураббийлик фаолиятига оид эксклюзив янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Лука МодричРеал МадридАК МиланФлорентино ПересМадрид
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Журген Клоппнинг агенти Реал Мадрид билан боғлиқ хабарларга муносабат билдирдиЖурген Клоппнинг агенти Реал Мадрид билан боғлиқ хабарларга муносабат билдирдиБугун, 07:54Тоттенхемда янги давр: Даниел Левй клубнинг 25 фоиз улушини сотдиТоттенхемда янги давр: Даниел Левй клубнинг 25 фоиз улушини сотдиБугун, 07:36Скалони Мессининг соғлиғи ва тикланиш жараёни хусусида баёнот бердиСкалони Мессининг соғлиғи ва тикланиш жараёни хусусида баёнот бердиБугун, 07:23Сўнгги рақс: Лионель Месси ва Криштиано Роналдо ЖЧ-2026да қатнашадими?Сўнгги рақс: Лионель Месси ва Криштиано Роналдо ЖЧ-2026да қатнашадими?Бугун, 07:19Германия терма жамоаси ва Бавария юлдузи ЖЧ олдидан жиддий жароҳат олдиГермания терма жамоаси ва Бавария юлдузи ЖЧ олдидан жиддий жароҳат олдиБугун, 07:13Рафаел Леао Милан жамоасини тарк этиб, Англияга кўчиб ўтмоқчиРафаел Леао Милан жамоасини тарк этиб, Англияга кўчиб ўтмоқчиБугун, 06:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди