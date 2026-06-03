Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди

·309·Маданият
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди

Хонанда Гули Асалхўжаева хонадонида яна бир қувончли воқеа юз берди. Таниқли санъаткор 28 май куни учинчи бор бувилик бахтига муяссар бўлди. Бу хушхабар нафақат унинг оила аъзолари, балки мухлислари томонидан ҳам катта қувонч билан қарши олинди.

Хонанда ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифаси орқали чақалоқни кутиб олиш жараёнидан самимий лаҳзалар акс этган фото ва видеоларни улашди. Ушбу тасвирларда оила аъзоларининг қувончи, меҳр-муҳаббати ва ҳаяжони яққол сезилиб туради.

Маълум бўлишича, янги туғилган кичкинтойга Зубайр деб исм қўйилган. Бу исм ҳам мухлислар томонидан илиқ қарши олиниб, изоҳларда чақалоққа нисбатан эзгу тилаклар билдирилмоқда.

Биз ҳам Гули Асалхўжаева ва унинг яқинларини ушбу қувончли воқеа билан чин дилдан табриклаймиз. Кичкина Зубайрга соғлиқ-саломатлик, бахт ва ёрқин келажак тилаб қоламиз.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зуҳра Солиева: Севимли санъаткоримдан ўзим чипта сўрайманБугун, 05:33“Зумрад ва Қиммат” саҳна талқинида намойиш этилдиБугун, 22:03Зарина Йўлдошева ва Дурдона Қурбонова: саҳна ортидаги ҳақиқий муносабатБугун, 21:12Актриса Зарина Йўлдошева туғилган кунида бетакрор кўриниши билан эътибор марказида бўлди!Бугун, 20:17Шаҳзод Султонов романтик тарздаги “Marry Ме”си билан мухлисларини ҳайрон қолдирди!Бугун, 20:08Маданият, санъат соҳасини ривожлантиришга оид тарихий фармон имзоландиКеча, 18:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Юлдуз Усмонова 80 ёшида қандай кампир бўлишини очиқ айтди
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Куёвнинг Канизага қистирган пули тармоқларда муҳокама бўлди (видео)
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
“Соҳиба” образи билан танилган Фотима Назарова Instagram'дан қанча пул топади?
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Раъно Шодиева Хитойдаги сув ости оламини кўрсатди (видео)