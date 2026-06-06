РАФ қандай қилиб Британияни спорт автомобиллари марказига айлантирди

·19·Авто
РАФ қандай қилиб Британияни спорт автомобиллари марказига айлантирди

Нима учун Британия спорт автомобиллари ва пойга технологиялари бўйича жаҳон етакчисига айланди? Бу саволга кўпинча британияликларнинг совуқ гаражларда ўтириб, жаҳон даражасидаги пойга машиналарини яратишга бўлган ғайритабиий иштиёқи сабаб қилиб кўрсатилади. Бироқ, бугунги кунда Formula 1 жамоаларининг деярли барчаси (11 тадан 10 таси) ўз қароргоҳига эга бўлган ушбу мамлакатнинг муваффақияти ортида тарихий имкониятлар ётибди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Британия иқлими бу соҳа учун жуда қулай: қишда қаттиқ совуқ бўлмагани учун устахоналарда ишлаш имкони бор, ёзда эса жазирама иссиқ бўлмагани сабабли собиқ аэродромларда автомобилларни синовдан ўтказиш қийинчилик туғдирмайди. Айнан мана шу ташландиқ аэродромлар Британия автоспортининг пойдевори бўлиб хизмат қилди.

Иккинчи жаҳон урушидан сўнг мамлакатда Қироллик ҳаво кучларининг (РАФ) ўнлаб бўшаб қолган базалари қолди. Ушбу базалардаги учиш-қўниш йўлаклари ва периметр йўллари пойга йўлакларига айлантириш учун тайёр инфратузилма эди. Масалан, бугунги машҳур Силверстоне трассаси 1947-йилда айнан РАФ базаси бўлган ва 1950-йилга келиб илк Formula 1 Гран-присига мезбонлик қилган.

Британия бўйлаб жойлашган РАФ Бисестер, Финмере ва Уппер Ҳейфорд каби ўнлаб собиқ ҳарбий обектлар кейинчалик автомобил синов майдончалари ва пойга марказларига айланди. Урушдан қолган бу мерос Британияга нафақат спорт автомобиллари ишлаб чиқаришда, балки муҳандислик ва технологик пойгаларда ҳам глобал устунликни таъминлаб берди.

БританияSport АвтомобиллариFormula 1СилверстонеАвтоспорт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россияда Toyota Highlander аналоги Эстео Эхлантих ЭТ ишлаб чиқарила бошландиРоссияда Toyota Highlander аналоги Эстео Эхлантих ЭТ ишлаб чиқарила бошландиБугун, 07:56Renault компаниясининг янги махфий моделлари бош директор билан синовдан ўтдиRenault компаниясининг янги махфий моделлари бош директор билан синовдан ўтдиБугун, 05:52Автомобиль бозорида Toyota бренди мутлақ етакчиликни сақлаб қолмоқдаАвтомобиль бозорида Toyota бренди мутлақ етакчиликни сақлаб қолмоқдаКеча, 17:05Автотранспорт импорти бўйича ўрнатилган йирик чеклов бекор қилиндиАвтотранспорт импорти бўйича ўрнатилган йирик чеклов бекор қилиндиКеча, 16:52Lada Гранта модели Lada Веста каби вариатор билан жиҳозланадиLada Гранта модели Lada Веста каби вариатор билан жиҳозланадиКеча, 11:58Буюк Британияда автомобиллар қаримоқда, лекин харидорлар ҳали ҳам масофадан қўрқадиБуюк Британияда автомобиллар қаримоқда, лекин харидорлар ҳали ҳам масофадан қўрқадиКеча, 10:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
Янги Lada Нива Легенд тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Нива Легенд тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
2026-йилда 3 минг дона Lada Азимут ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Азимут ишлаб чиқарилади
РАФ қандай қилиб Британияни спорт автомобиллари марказига айлантирди – Zamin.uz, 06.06.2026