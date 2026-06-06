РАФ қандай қилиб Британияни спорт автомобиллари марказига айлантирди
Нима учун Британия спорт автомобиллари ва пойга технологиялари бўйича жаҳон етакчисига айланди? Бу саволга кўпинча британияликларнинг совуқ гаражларда ўтириб, жаҳон даражасидаги пойга машиналарини яратишга бўлган ғайритабиий иштиёқи сабаб қилиб кўрсатилади. Бироқ, бугунги кунда Formula 1 жамоаларининг деярли барчаси (11 тадан 10 таси) ўз қароргоҳига эга бўлган ушбу мамлакатнинг муваффақияти ортида тарихий имкониятлар ётибди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Британия иқлими бу соҳа учун жуда қулай: қишда қаттиқ совуқ бўлмагани учун устахоналарда ишлаш имкони бор, ёзда эса жазирама иссиқ бўлмагани сабабли собиқ аэродромларда автомобилларни синовдан ўтказиш қийинчилик туғдирмайди. Айнан мана шу ташландиқ аэродромлар Британия автоспортининг пойдевори бўлиб хизмат қилди.
Иккинчи жаҳон урушидан сўнг мамлакатда Қироллик ҳаво кучларининг (РАФ) ўнлаб бўшаб қолган базалари қолди. Ушбу базалардаги учиш-қўниш йўлаклари ва периметр йўллари пойга йўлакларига айлантириш учун тайёр инфратузилма эди. Масалан, бугунги машҳур Силверстоне трассаси 1947-йилда айнан РАФ базаси бўлган ва 1950-йилга келиб илк Formula 1 Гран-присига мезбонлик қилган.
Британия бўйлаб жойлашган РАФ Бисестер, Финмере ва Уппер Ҳейфорд каби ўнлаб собиқ ҳарбий обектлар кейинчалик автомобил синов майдончалари ва пойга марказларига айланди. Урушдан қолган бу мерос Британияга нафақат спорт автомобиллари ишлаб чиқаришда, балки муҳандислик ва технологик пойгаларда ҳам глобал устунликни таъминлаб берди.
…