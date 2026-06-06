Яқин Шарқда вазият кескинлашди: Эрон АҚШ базаларига зарбалар берди
Яқин Шарқ минтақасида, хусусан, стратегик жиҳатдан ўта муҳим ҳисобланган Форс кўрфази атрофида геосиёсий кескинлик яна энг юқори нуқтага кўтарилди. АҚШ Марказий қўмондонлиги (CENTCOM) ҳамда Эрон Ислом инқилоби муҳофизлари корпуси (ИИМК) томонидан берилган расмий баёнотлар минтақада йирик ҳарбий тўқнашув хавфи ортганидан далолат бермоқда. Шанбага ўтар кечаси содир бўлган ушбу воқеалар дунё ҳамжамияти ва халқаро ОАВ диққат марказига чиқди.
Америка ҳарбий раҳбариятининг маълум қилишича, Теҳрон томонидан Кувайт ва Баҳрайн йўналишлари бўйлаб бир нечта баллистик ракеталар учирилган.
Ҳаводаги қарама-қаршилик: Ракета ҳужуми ва CENTCOM баёноти
АҚШ Марказий қўмондонлиги вакилларининг дастлабки тезкор таҳлилларига кўра, Эрон томонидан йўлланган ушбу ҳужумнинг олди муваффақиятли олинган. Ҳарбий тўқнашувнинг илк тафсилотлари қуйидагича:
Ракeталар сони: Эрон ҳудудидан умумий ҳисобда 7 та баллистик ракета ҳавога кўтарилган.
ҲҲМ тизимларининг жавоби: Натижада, ушбу ракеталарнинг 6 таси АҚШ ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимлари томонидан самонинг ўзидаёқ уриб туширилган ва йўқ қилинган.
Муваффақиятсиз уриниш: Қолган ягона 1 та ракета эса техник сабаблар ёки бошқа омиллар туфайли белгиланган нишонгача етиб бора олмай, қулаган.
Айни пайтгача ушбу ракета зарбалари оқибатида инсоний йўқотишлар, жароҳатланганлар ёки объектларга етказилган йирик вайронгарчиликлар тўғрисида икки томонлама расмий маълумотлар берилмаган.
Танкерлар тўқнашуви ва ИИМКнинг иродали раддияси
Воқеалар ривожига Теҳрон расмийлари, хусусан, Ислом инқилоби муҳофизлари корпуси (ИИМК) мутлақо бошқача муносабат билдирмоқда. Эрон ҳарбийларининг таъкидлашича, можаро денгиздаги тартиббузарлик сабабли бошланган.
ИИМК баёнотига кўра, шанба кунига ўтар кечаси тўртта йирик нефть танкери Эрон ҳукумати билан ҳеч қандай расмий келишувсиз Хўрмуз бўғози орқали сузиб ўтишга ҳаракат қилган. Натижада, Эрон кучлари ушбу кемалардан бирига зарба бериб, уни тўхтатишга муваффақ бўлган, қолган учта сув транспорти эса йўналишини ўзгартириб, ортга қайтишга мажбур қилинган.
Тўқнашув томонлари
Амалга оширилган ҳарбий ҳаракатлар
Ҳарбий нишонлар ва ҳудудлар
АҚШ Қуролли кучлари
Эрон денгиз кучларининг ҳаракатидан сўнг минтақадаги радиолокация объектларига ҳаводан шиддатли зарбалар берган.
Минтақадаги радар ва локатор станциялари.
Эрон ИИМК корпуси
Америка авиазарбаларига жавобан баллистик ракеталар орқали қақшатқич ҳужум уюштирган.
Кувайтдаги АҚШ ҳарбий базаси ва Баҳрайндаги АҚШ 5-флоти қароргоҳи.
Ҳўрмуз бўғози: Жаҳон энергетика хавфсизлиги хавф остида
Халқаро кузатувчилар ва сиёсий экспертларнинг фикрича, ушбу қуролли тўқнашув оддий маҳаллий низо эмас. Чунки Ҳўрмуз бўғози дунёдаги жами нефть ва суюлтирилган газ савдосининг жуда катта ва стратегик қисми ўтадиган энг асосий денгиз йўлаги ҳисобланади. Бу ердаги беқарорлик глобал иқтисодиётга, айниқса, ёнилғи нархларига сезиларли таъсир ўтказиши мумкин.
Замин шарҳи: Рақамли асрда яшаётган бўлсак-да, Яқин Шарқдаги "куч марказлари" ўртасидаги ҳарбий қарама-қаршиликлар ҳамон дунё тинчлигига таҳдид солишда давом этмоқда. Томонларнинг бир-бирига зид ва кескин баёнотлари вазиятнинг асл кўлами ҳақида мустақил тасдиқланган хулоса чиқаришга ҳали эрта эканлигини кўрсатади. Бироқ АҚШнинг Баҳрайндаги 5-флоти ва Кувайтдаги базалари нишонга олиниши вазият ҳазилакам эмаслигидан далолат. Умид қиламизки, ушбу инқироз дипломатик музокаралар йўли билан бартараф этилади ва жаҳон бозорида янги энергетик инқироз юзага келмайди.
Яқин Шарқ оламидаги энг сўнгги ҳарбий-сиёсий янгиликлар, глобал можаролар таҳлили ва халқаро муносабатларга оид энг эксклюзив шарҳларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан бирргаликда кузатиб боринг!
…