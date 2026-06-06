Яқин Шарқда вазият кескинлашди: Эрон АҚШ базаларига зарбалар берди

·31·Дунё
Яқин Шарқда вазият кескинлашди: Эрон АҚШ базаларига зарбалар берди

Яқин Шарқ минтақасида, хусусан, стратегик жиҳатдан ўта муҳим ҳисобланган Форс кўрфази атрофида геосиёсий кескинлик яна энг юқори нуқтага кўтарилди. АҚШ Марказий қўмондонлиги (CENTCOM) ҳамда Эрон Ислом инқилоби муҳофизлари корпуси (ИИМК) томонидан берилган расмий баёнотлар минтақада йирик ҳарбий тўқнашув хавфи ортганидан далолат бермоқда. Шанбага ўтар кечаси содир бўлган ушбу воқеалар дунё ҳамжамияти ва халқаро ОАВ диққат марказига чиқди.

Америка ҳарбий раҳбариятининг маълум қилишича, Теҳрон томонидан Кувайт ва Баҳрайн йўналишлари бўйлаб бир нечта баллистик ракеталар учирилган.

Ҳаводаги қарама-қаршилик: Ракета ҳужуми ва CENTCOM баёноти

АҚШ Марказий қўмондонлиги вакилларининг дастлабки тезкор таҳлилларига кўра, Эрон томонидан йўлланган ушбу ҳужумнинг олди муваффақиятли олинган. Ҳарбий тўқнашувнинг илк тафсилотлари қуйидагича:

  • Ракeталар сони: Эрон ҳудудидан умумий ҳисобда 7 та баллистик ракета ҳавога кўтарилган.

  • ҲҲМ тизимларининг жавоби: Натижада, ушбу ракеталарнинг 6 таси АҚШ ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимлари томонидан самонинг ўзидаёқ уриб туширилган ва йўқ қилинган.

  • Муваффақиятсиз уриниш: Қолган ягона 1 та ракета эса техник сабаблар ёки бошқа омиллар туфайли белгиланган нишонгача етиб бора олмай, қулаган.

Айни пайтгача ушбу ракета зарбалари оқибатида инсоний йўқотишлар, жароҳатланганлар ёки объектларга етказилган йирик вайронгарчиликлар тўғрисида икки томонлама расмий маълумотлар берилмаган.

Танкерлар тўқнашуви ва ИИМКнинг иродали раддияси

Воқеалар ривожига Теҳрон расмийлари, хусусан, Ислом инқилоби муҳофизлари корпуси (ИИМК) мутлақо бошқача муносабат билдирмоқда. Эрон ҳарбийларининг таъкидлашича, можаро денгиздаги тартиббузарлик сабабли бошланган.

ИИМК баёнотига кўра, шанба кунига ўтар кечаси тўртта йирик нефть танкери Эрон ҳукумати билан ҳеч қандай расмий келишувсиз Хўрмуз бўғози орқали сузиб ўтишга ҳаракат қилган. Натижада, Эрон кучлари ушбу кемалардан бирига зарба бериб, уни тўхтатишга муваффақ бўлган, қолган учта сув транспорти эса йўналишини ўзгартириб, ортга қайтишга мажбур қилинган.

Тўқнашув томонлари

Амалга оширилган ҳарбий ҳаракатлар

Ҳарбий нишонлар ва ҳудудлар

АҚШ Қуролли кучлари

Эрон денгиз кучларининг ҳаракатидан сўнг минтақадаги радиолокация объектларига ҳаводан шиддатли зарбалар берган.

Минтақадаги радар ва локатор станциялари.

Эрон ИИМК корпуси

Америка авиазарбаларига жавобан баллистик ракеталар орқали қақшатқич ҳужум уюштирган.

Кувайтдаги АҚШ ҳарбий базаси ва Баҳрайндаги АҚШ 5-флоти қароргоҳи.

Ҳўрмуз бўғози: Жаҳон энергетика хавфсизлиги хавф остида

Халқаро кузатувчилар ва сиёсий экспертларнинг фикрича, ушбу қуролли тўқнашув оддий маҳаллий низо эмас. Чунки Ҳўрмуз бўғози дунёдаги жами нефть ва суюлтирилган газ савдосининг жуда катта ва стратегик қисми ўтадиган энг асосий денгиз йўлаги ҳисобланади. Бу ердаги беқарорлик глобал иқтисодиётга, айниқса, ёнилғи нархларига сезиларли таъсир ўтказиши мумкин.

Замин шарҳи: Рақамли асрда яшаётган бўлсак-да, Яқин Шарқдаги "куч марказлари" ўртасидаги ҳарбий қарама-қаршиликлар ҳамон дунё тинчлигига таҳдид солишда давом этмоқда. Томонларнинг бир-бирига зид ва кескин баёнотлари вазиятнинг асл кўлами ҳақида мустақил тасдиқланган хулоса чиқаришга ҳали эрта эканлигини кўрсатади. Бироқ АҚШнинг Баҳрайндаги 5-флоти ва Кувайтдаги базалари нишонга олиниши вазият ҳазилакам эмаслигидан далолат. Умид қиламизки, ушбу инқироз дипломатик музокаралар йўли билан бартараф этилади ва жаҳон бозорида янги энергетик инқироз юзага келмайди.

Яқин Шарқ оламидаги энг сўнгги ҳарбий-сиёсий янгиликлар, глобал можаролар таҳлили ва халқаро муносабатларга оид энг эксклюзив шарҳларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан бирргаликда кузатиб боринг!

ЭронАҚШТеҳронКувайтБаҳрайн
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нью-Деҳлидаги ёнғинда Ўзбекистон фуқароси ҳам ҳалок бўлдиНью-Деҳлидаги ёнғинда Ўзбекистон фуқароси ҳам ҳалок бўлдиБугун, 08:00Конгода Эбола вируси билан боғлиқ вазият янада оғирлашмоқдаКонгода Эбола вируси билан боғлиқ вазият янада оғирлашмоқдаБугун, 07:53Владимир Путин Кремлда Герхард Шрёдер билан сирли учрашув ўтказди...Владимир Путин Кремлда Герхард Шрёдер билан сирли учрашув ўтказди...Бугун, 07:38АҚШ суди Трампнинг иммиграция чекловларини ноқонуний деб топдиАҚШ суди Трампнинг иммиграция чекловларини ноқонуний деб топдиБугун, 07:10Дубай шаҳзодасининг собиқ рафиқаси ҳибсга олиндиДубай шаҳзодасининг собиқ рафиқаси ҳибсга олиндиБугун, 22:53Сониялар ичида барбод бўлган заргарлик ўғирлигиСониялар ичида барбод бўлган заргарлик ўғирлигиБугун, 21:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Яқин Шарқда вазият кескинлашди: Эрон АҚШ базаларига зарбалар берди – Zamin.uz, 06.06.2026