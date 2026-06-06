АҚШ суди Трампнинг иммиграция чекловларини ноқонуний деб топди

·36·Дунё
АҚШ суди Трампнинг иммиграция чекловларини ноқонуний деб топди

Америка Қўшма Штатларида Оқ уй маъмурияти ва суд тизими ўртасидаги қонуний кураш янги ва кутилмаган паллага кирди. АҚШнинг Род-Айленд штатидаги федерал суд Дональд Трамп жамоаси томонидан дунёнинг 39 та давлати фуқароларига нисбатан жорий этилган бир қатор кескин иммиграция чекловларини ноқонуний деб эълон қилди.

Ушбу шов-шувли қарор туфайли АҚШдан бошпана сўраган, ишлаш ҳуқуқини қўлга киритишга интилаётган, доимий яшаш мақоми (грин-карта) ҳамда фуқаролик учун ариза топшириб, ҳужжатлари музлатиб қўйилган минглаб муҳожирлар учун янги умид эшиклари қайта очилмоқда.

“Ҳуқуқий ноаниқлик ботқоғи” ва судьянинг кескин баёноти

Провиденс шаҳри бош федерал судьяси Жон Макконнелл Трамп маъмурияти томонидан илгари сурилган баҳсли тақиқларни қаттиқ танқид остига олди. Унинг фикрича, бу чекловлар минглаб беайб инсонларни қийин вазиятга солиб қўйган.

  • Адолатсиз пайсалга солиш: Судьянинг таъкидлашича, ушбу хорижлик фуқаролар АҚШ Конгресси томонидан белгиланган барча қонуний босқичлардан ўтиб, Фуқаролик ва иммиграция хизмати (USCIS) талабларини тўлиқ бажаришган. Шунга қарамай, уларнинг мурожаатлари ойлар давомида асоссиз равишда кўриб чиқилмай келинган.

  • Ваколатдан чиқиш: Суд хулосасига кўра, USCIS ўз хизмат ваколатларини суиистеъмол қилган ва қарорларни ҳеч қандай ҳуқуқий асоссиз қабул қилган. Макконнелл ушбу чораларнинг замирида муҳожирларга нисбатан салбий қарашлар ётганини ва давлат сиёсати бундай ҳиссиётларга асосланмаслиги кераклигини қайд этди.

Ушбу тарихий ғалаба жорий йилнинг март ойида Трамп сиёсати устидан шикоят қилган муҳожирлар ҳуқуқларини ҳимоя қилувчи ташкилотлар ва касаба уюшмалари коалициясининг катта ютуғи сифатида баҳоланмоқда.

Трамп давридаги тақиқлар хронологияси: Кимлар чекловга тушган эди?

Дональд Трамп 2025 йилда Оқ уйга қайта сайланганидан сўнг, ўзининг сайловолди ваъдаларига мувофиқ, миграция тизимини максимал даражада қаттиқлаштирган эди. Икки босқичда амалга оширилган тақиқлар рўйхати қуйидаги жадвалда акс этган:

Жорий этилган сана

Чеклов мақоми

Таъсир доирасидаги давлатлар

2025 йил июнь

Тўлиқ тақиқ ва қисман чекловлар

Афғонистон, Эрон, Яман, Ливия, Сомали, Судан, Ҳаити (тўлиқ тақиқ); Венесуэла, Куба, Туркманистон (қисман чеклов).

2026 йил 1 январь

Рўйхатнинг кенгайтирилиши

Буркина-Фасо, Мали, Нигер, Сурия, Жанубий Судан (тўлиқ тақиқ); Ангола, Нигерия, Сенегал, Танзания (қисман чеклов).

Замин шарҳи: Океан ортидаги ушбу ички сиёсий ва ҳуқуқий тўқнашувлар АҚШга боришни ёки у ерда қонуний яшашни мақсад қилган минглаб юртдошларимиз ва қўшни минтақа вакиллари учун ҳам жуда муҳим аҳамиятга эга. Экспертларнинг фикрича, Род-Айленд судининг ушбу дадил қадами Трампнинг кескин миграция сиёсатига берилган илк жиддий ҳуқуқий зарба бўлди. Бу прецедент келгусида Оқ уй томонидан қабул қилинган бошқа чекловчи ҳужжатларнинг ҳам бекор қилинишига замин яратиши мумкин. Судлар ва президент маъмурияти ўртасидаги бу кураш ҳали узоқ давом этади шекилли.

АҚШдаги иммиграция янгиликлари, грин-карта соҳиблари учун фойдали маълумотлар ва жаҳон сиёсати майдонидаги энг қайноқ воқеалар таҳлилини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

АҚШДональд ТрампРод-АйлендДжон МакконнеллПровиденс
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нью-Деҳлидаги ёнғинда Ўзбекистон фуқароси ҳам ҳалок бўлдиНью-Деҳлидаги ёнғинда Ўзбекистон фуқароси ҳам ҳалок бўлдиБугун, 08:00Конгода Эбола вируси билан боғлиқ вазият янада оғирлашмоқдаКонгода Эбола вируси билан боғлиқ вазият янада оғирлашмоқдаБугун, 07:53Владимир Путин Кремлда Герхард Шрёдер билан сирли учрашув ўтказди...Владимир Путин Кремлда Герхард Шрёдер билан сирли учрашув ўтказди...Бугун, 07:38Яқин Шарқда вазият кескинлашди: Эрон АҚШ базаларига зарбалар бердиЯқин Шарқда вазият кескинлашди: Эрон АҚШ базаларига зарбалар бердиБугун, 07:14Дубай шаҳзодасининг собиқ рафиқаси ҳибсга олиндиДубай шаҳзодасининг собиқ рафиқаси ҳибсга олиндиБугун, 22:53Сониялар ичида барбод бўлган заргарлик ўғирлигиСониялар ичида барбод бўлган заргарлик ўғирлигиБугун, 21:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди