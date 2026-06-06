АҚШ суди Трампнинг иммиграция чекловларини ноқонуний деб топди
Америка Қўшма Штатларида Оқ уй маъмурияти ва суд тизими ўртасидаги қонуний кураш янги ва кутилмаган паллага кирди. АҚШнинг Род-Айленд штатидаги федерал суд Дональд Трамп жамоаси томонидан дунёнинг 39 та давлати фуқароларига нисбатан жорий этилган бир қатор кескин иммиграция чекловларини ноқонуний деб эълон қилди.
Ушбу шов-шувли қарор туфайли АҚШдан бошпана сўраган, ишлаш ҳуқуқини қўлга киритишга интилаётган, доимий яшаш мақоми (грин-карта) ҳамда фуқаролик учун ариза топшириб, ҳужжатлари музлатиб қўйилган минглаб муҳожирлар учун янги умид эшиклари қайта очилмоқда.
“Ҳуқуқий ноаниқлик ботқоғи” ва судьянинг кескин баёноти
Провиденс шаҳри бош федерал судьяси Жон Макконнелл Трамп маъмурияти томонидан илгари сурилган баҳсли тақиқларни қаттиқ танқид остига олди. Унинг фикрича, бу чекловлар минглаб беайб инсонларни қийин вазиятга солиб қўйган.
Адолатсиз пайсалга солиш: Судьянинг таъкидлашича, ушбу хорижлик фуқаролар АҚШ Конгресси томонидан белгиланган барча қонуний босқичлардан ўтиб, Фуқаролик ва иммиграция хизмати (USCIS) талабларини тўлиқ бажаришган. Шунга қарамай, уларнинг мурожаатлари ойлар давомида асоссиз равишда кўриб чиқилмай келинган.
Ваколатдан чиқиш: Суд хулосасига кўра, USCIS ўз хизмат ваколатларини суиистеъмол қилган ва қарорларни ҳеч қандай ҳуқуқий асоссиз қабул қилган. Макконнелл ушбу чораларнинг замирида муҳожирларга нисбатан салбий қарашлар ётганини ва давлат сиёсати бундай ҳиссиётларга асосланмаслиги кераклигини қайд этди.
Ушбу тарихий ғалаба жорий йилнинг март ойида Трамп сиёсати устидан шикоят қилган муҳожирлар ҳуқуқларини ҳимоя қилувчи ташкилотлар ва касаба уюшмалари коалициясининг катта ютуғи сифатида баҳоланмоқда.
Трамп давридаги тақиқлар хронологияси: Кимлар чекловга тушган эди?
Дональд Трамп 2025 йилда Оқ уйга қайта сайланганидан сўнг, ўзининг сайловолди ваъдаларига мувофиқ, миграция тизимини максимал даражада қаттиқлаштирган эди. Икки босқичда амалга оширилган тақиқлар рўйхати қуйидаги жадвалда акс этган:
Жорий этилган сана
Чеклов мақоми
Таъсир доирасидаги давлатлар
2025 йил июнь
Тўлиқ тақиқ ва қисман чекловлар
Афғонистон, Эрон, Яман, Ливия, Сомали, Судан, Ҳаити (тўлиқ тақиқ); Венесуэла, Куба, Туркманистон (қисман чеклов).
2026 йил 1 январь
Рўйхатнинг кенгайтирилиши
Буркина-Фасо, Мали, Нигер, Сурия, Жанубий Судан (тўлиқ тақиқ); Ангола, Нигерия, Сенегал, Танзания (қисман чеклов).
Замин шарҳи: Океан ортидаги ушбу ички сиёсий ва ҳуқуқий тўқнашувлар АҚШга боришни ёки у ерда қонуний яшашни мақсад қилган минглаб юртдошларимиз ва қўшни минтақа вакиллари учун ҳам жуда муҳим аҳамиятга эга. Экспертларнинг фикрича, Род-Айленд судининг ушбу дадил қадами Трампнинг кескин миграция сиёсатига берилган илк жиддий ҳуқуқий зарба бўлди. Бу прецедент келгусида Оқ уй томонидан қабул қилинган бошқа чекловчи ҳужжатларнинг ҳам бекор қилинишига замин яратиши мумкин. Судлар ва президент маъмурияти ўртасидаги бу кураш ҳали узоқ давом этади шекилли.
АҚШдаги иммиграция янгиликлари, грин-карта соҳиблари учун фойдали маълумотлар ва жаҳон сиёсати майдонидаги энг қайноқ воқеалар таҳлилини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…