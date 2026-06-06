Рафаел Леао Милан жамоасини тарк этиб, Англияга кўчиб ўтмоқчи
"Милан" ҳужумчиси Рафаел Леао фаолиятида янги чорлов вақт келганини ва Италия А Сериясини тарк этишга тайёрлигини маълум қилди. Португалиялик вингер ўз услубига кўпроқ мос келадиган чемпионат сифатида Англия Премер-лигасини танлади. Футболчининг сўзларига кўра, Италиядаги тактик чекловлар унинг бор салоҳиятини намойиш этишига тўсқинлик қилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Sport ТВ телеканалига берган интервюсида Рафаел Леао ўтган мавсумдаги қийинчиликлар ҳақида очиқ гапирди. У жароҳатлар ва мураббийлар штаби томонидан танланган тактик тизим унинг ўйинига салбий таъсир кўрсатганини таъкидлади. "Мен жамоага кўпроқ фойда келтиришим мумкинлигини ҳис қилдим, бироқ жамоанинг ўйин услуби бунга имкон бермади. Менга янги чақирув керак", — деди ҳужумчи.
Леао ўз иқтидорини намойиш этиш учун Англия Премер-лигаси ёки Ла Лига энг мақбул вариант эканлигини билдирди. Айниқса, Англиядан тушадиган таклиф уни жуда хурсанд қилишини яширмади. Унинг фикрича, Премер-лигадаги юқори даражали футболчилар билан рақобатлашиш унинг ўсишига ёрдам беради.
Шунингдек, футболчи майдондаги позицияси борасида ҳам ўз фикрларини билдирди. У иккинчи ҳужумчи ёки "ёлғончи тўққизлик" сифатида ўйнашни афзал кўришини, қанотда эса қарор қабул қилиш учун кўп вақт сарфлаб юбораётганини тан олди. Рафаел Леао ўз статистикасини яхшилаш ва дарвоза олдида аниқроқ ҳаракат қилиш устида ишлаши кераклигини ҳам қўшимча қилди.
…