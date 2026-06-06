Рафаел Леао Милан жамоасини тарк этиб, Англияга кўчиб ўтмоқчи

·29·Спорт
Рафаел Леао Милан жамоасини тарк этиб, Англияга кўчиб ўтмоқчи

"Милан" ҳужумчиси Рафаел Леао фаолиятида янги чорлов вақт келганини ва Италия А Сериясини тарк этишга тайёрлигини маълум қилди. Португалиялик вингер ўз услубига кўпроқ мос келадиган чемпионат сифатида Англия Премер-лигасини танлади. Футболчининг сўзларига кўра, Италиядаги тактик чекловлар унинг бор салоҳиятини намойиш этишига тўсқинлик қилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Sport ТВ телеканалига берган интервюсида Рафаел Леао ўтган мавсумдаги қийинчиликлар ҳақида очиқ гапирди. У жароҳатлар ва мураббийлар штаби томонидан танланган тактик тизим унинг ўйинига салбий таъсир кўрсатганини таъкидлади. "Мен жамоага кўпроқ фойда келтиришим мумкинлигини ҳис қилдим, бироқ жамоанинг ўйин услуби бунга имкон бермади. Менга янги чақирув керак", — деди ҳужумчи.

Леао ўз иқтидорини намойиш этиш учун Англия Премер-лигаси ёки Ла Лига энг мақбул вариант эканлигини билдирди. Айниқса, Англиядан тушадиган таклиф уни жуда хурсанд қилишини яширмади. Унинг фикрича, Премер-лигадаги юқори даражали футболчилар билан рақобатлашиш унинг ўсишига ёрдам беради.

Шунингдек, футболчи майдондаги позицияси борасида ҳам ўз фикрларини билдирди. У иккинчи ҳужумчи ёки "ёлғончи тўққизлик" сифатида ўйнашни афзал кўришини, қанотда эса қарор қабул қилиш учун кўп вақт сарфлаб юбораётганини тан олди. Рафаел Леао ўз статистикасини яхшилаш ва дарвоза олдида аниқроқ ҳаракат қилиш устида ишлаши кераклигини ҳам қўшимча қилди.

Рафаел ЛеаоМиланАнглия Премер-лигасиТрансферларФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Журген Клоппнинг агенти Реал Мадрид билан боғлиқ хабарларга муносабат билдирдиЖурген Клоппнинг агенти Реал Мадрид билан боғлиқ хабарларга муносабат билдирдиБугун, 07:54Тоттенхемда янги давр: Даниел Левй клубнинг 25 фоиз улушини сотдиТоттенхемда янги давр: Даниел Левй клубнинг 25 фоиз улушини сотдиБугун, 07:36Скалони Мессининг соғлиғи ва тикланиш жараёни хусусида баёнот бердиСкалони Мессининг соғлиғи ва тикланиш жараёни хусусида баёнот бердиБугун, 07:23Сўнгги рақс: Лионель Месси ва Криштиано Роналдо ЖЧ-2026да қатнашадими?Сўнгги рақс: Лионель Месси ва Криштиано Роналдо ЖЧ-2026да қатнашадими?Бугун, 07:19Германия терма жамоаси ва Бавария юлдузи ЖЧ олдидан жиддий жароҳат олдиГермания терма жамоаси ва Бавария юлдузи ЖЧ олдидан жиддий жароҳат олдиБугун, 07:13Лука Модрич «Реал Мадрид» клубига янги лавозимда қайтиши кутилмоқдаЛука Модрич «Реал Мадрид» клубига янги лавозимда қайтиши кутилмоқдаБугун, 07:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Рафаел Леао Милан жамоасини тарк этиб, Англияга кўчиб ўтмоқчи – Zamin.uz, 06.06.2026