Доллар курси 12 минг сўмдан ошди

·25·Иқтисодиёт
Доллар курси 12 минг сўмдан ошди

Марказий банк 8 июнь куни амал қиладиган хорижий валюталарнинг ўзбек сўмига нисбатан янги расмий курсларини эълон қилди.

Маълутмотга кўра,

- АҚШ доллари 52,23 сўмга қимматлашиб, 12 049,44 сўмни ташкил этди.

- Евро ҳам ўсиш қайд этиб, 75,18 сўмга кўтарилди ва 14 024,34 сўмга етди.

- Россия рубли эса 2,4 сўмга ошиб, 163,92 сўм даражасида белгиланди.

Маълумот учун, бундан аввал доллар курси кетма-кет икки кун давомида ўсиб, 11 997,21 сўмга етган эди. Шу тариқа, валюта курси 2 июнь куни 12 минг сўмдан пастлаганидан кейин яна ушбу психологик чегарадан юқори кўтарилди.

Марказий банкАҚШ доллариЕвроРоссия рубли
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Иллинойс штатида криптовалюта солиғи қонун даражасига кўтарилмоқдаИллинойс штатида криптовалюта солиғи қонун даражасига кўтарилмоқдаБугун, 00:12АҚШ Конгрессида криптовалюталарни солиққа тортиш бўйича янги қонун лойиҳалариАҚШ Конгрессида криптовалюталарни солиққа тортиш бўйича янги қонун лойиҳалариБугун, 23:58ЭТ нархи 13 ойлик минимал даражага тушди: Навбатда 1400 доллармиЭТ нархи 13 ойлик минимал даражага тушди: Навбатда 1400 доллармиБугун, 23:55Kraken хСтоккс орқали SpaceX IPOъсида иштирок этиш имкониятини тақдим этадиKraken хСтоккс орқали SpaceX IPOъсида иштирок этиш имкониятини тақдим этадиБугун, 23:52Тадбиркорлар учун 1 соатда кредит ажратиш тизими жорий этилмоқдаТадбиркорлар учун 1 соатда кредит ажратиш тизими жорий этилмоқдаКеча, 17:39Crypto Биз: Saylorга ҳеч ким Bitcoin сотмасликни айтмаган эдиCrypto Биз: Saylorга ҳеч ким Bitcoin сотмасликни айтмаган эдиКеча, 17:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди