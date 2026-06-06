Эболага қарши сунъий йўлдош қалқони: Starlink Африкага ёрдам бермоқда
Starlink компанияси шошилинч гуманитар миссия доирасида Африка касалликларни назорат қилиш ва олдини олиш марказига (Африка КДК) 150 та сунъий йўлдош интернети тўпламини бепул тақдим этди. Ушбу ёрдам Конго Демократик Республикасининг шарқий қисмидаги Итури провинциясида авж олган Эбола (Бундибугё штамми) эпидемиясига қарши курашишга қаратилган. Мазкур олис ва бориш қийин бўлган ҳудудларда ерусти алоқа воситалари деярли мавжуд эмас. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Пастки ер орбитасидаги минглаб сунъий йўлдошлар туфайли Starlink реал вақт режимида эпидемиологик назорат ва алоқаларни мониторинг қилиш маълумотларини узатишни таъминлайди. Бу тиббиёт муассасалари ва тезкор жавоб бериш марказлари ўртасидаги алоқани яхшилаш, шунингдек, логистика ва таъминот занжирлари координациясини мустаҳкамлаш имконини беради. Шунингдек, тизим хавфли ҳудудларда ишлаётган ходимлар ўртасида ахборот алмашиш ва ўқитиш жараёнларини осонлаштиради.
Илгари юқори тезликдаги ва паст кечикишли алоқани ўрнатиш учун оғир ускуналар ва йиллаб вақт талаб этиладиган мураккаб лойиҳалар керак бўлар эди. Starlink билан эса барча зарур қурилмалар кичик қутига жойлашади ва уни ҳатто рюкзакда олиб юриш мумкин. Анъанавий ерусти инфратузилмаси чекловларидан холи бўлган ушбу тизим мутахассислар ёрдамисиз, бир неча дақиқа ичида ишга туширилади.
Африка КДК вакиллари Starlink компаниясига ушбу ўз вақтида кўрсатилган ёрдам ва қитъадаги соғлиқни сақлаш соҳасидаги фавқулодда вазиятларга қарши курашдаги ҳиссаси учун миннатдорчилик билдирди. Starlink ҳозирда дунёдаги энг машҳур сунъий йўлдош интернет тизими бўлиб, у 160 та давлатда 12 миллиондан ортиқ абонентга хизмат кўрсатмоқда.
Компания ривожланишда давом этмоқда: 2026-йилда Starship ракетаси ёрдамида янги авлод В3 сунъий йўлдошларини учириш режалаштирилган. Ушбу янгиланиш сервис имкониятларини бир неча баробар ошириши кутилмоқда. Аввалроқ Starlink Боливия чеккасидаги 14 та мактабни юқори тезликдаги интернет билан таъминлагани ҳақида хабар берилган эди.
…