Эболага қарши сунъий йўлдош қалқони: Starlink Африкага ёрдам бермоқда

·20·Техно
Эболага қарши сунъий йўлдош қалқони: Starlink Африкага ёрдам бермоқда

Starlink компанияси шошилинч гуманитар миссия доирасида Африка касалликларни назорат қилиш ва олдини олиш марказига (Африка КДК) 150 та сунъий йўлдош интернети тўпламини бепул тақдим этди. Ушбу ёрдам Конго Демократик Республикасининг шарқий қисмидаги Итури провинциясида авж олган Эбола (Бундибугё штамми) эпидемиясига қарши курашишга қаратилган. Мазкур олис ва бориш қийин бўлган ҳудудларда ерусти алоқа воситалари деярли мавжуд эмас. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Пастки ер орбитасидаги минглаб сунъий йўлдошлар туфайли Starlink реал вақт режимида эпидемиологик назорат ва алоқаларни мониторинг қилиш маълумотларини узатишни таъминлайди. Бу тиббиёт муассасалари ва тезкор жавоб бериш марказлари ўртасидаги алоқани яхшилаш, шунингдек, логистика ва таъминот занжирлари координациясини мустаҳкамлаш имконини беради. Шунингдек, тизим хавфли ҳудудларда ишлаётган ходимлар ўртасида ахборот алмашиш ва ўқитиш жараёнларини осонлаштиради.

Илгари юқори тезликдаги ва паст кечикишли алоқани ўрнатиш учун оғир ускуналар ва йиллаб вақт талаб этиладиган мураккаб лойиҳалар керак бўлар эди. Starlink билан эса барча зарур қурилмалар кичик қутига жойлашади ва уни ҳатто рюкзакда олиб юриш мумкин. Анъанавий ерусти инфратузилмаси чекловларидан холи бўлган ушбу тизим мутахассислар ёрдамисиз, бир неча дақиқа ичида ишга туширилади.

Африка КДК вакиллари Starlink компаниясига ушбу ўз вақтида кўрсатилган ёрдам ва қитъадаги соғлиқни сақлаш соҳасидаги фавқулодда вазиятларга қарши курашдаги ҳиссаси учун миннатдорчилик билдирди. Starlink ҳозирда дунёдаги энг машҳур сунъий йўлдош интернет тизими бўлиб, у 160 та давлатда 12 миллиондан ортиқ абонентга хизмат кўрсатмоқда.

Компания ривожланишда давом этмоқда: 2026-йилда Starship ракетаси ёрдамида янги авлод В3 сунъий йўлдошларини учириш режалаштирилган. Ушбу янгиланиш сервис имкониятларини бир неча баробар ошириши кутилмоқда. Аввалроқ Starlink Боливия чеккасидаги 14 та мактабни юқори тезликдаги интернет билан таъминлагани ҳақида хабар берилган эди.

StarlinkElon MuskАфрика КДКЭболаТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Elon Musk: Маълумотлар марказларини Ойдан ракетасиз учириш мумкин бўладиElon Musk: Маълумотлар марказларини Ойдан ракетасиз учириш мумкин бўладиБугун, 07:5710 000 мА·соат аккумулятор ва 185 Гс экран: Snapdragon 8 Ген 6 илк бор синовда10 000 мА·соат аккумулятор ва 185 Гс экран: Snapdragon 8 Ген 6 илк бор синовдаБугун, 07:26Samsung Galaxy S27 Pro: Ultra моделдан қизиқроқ камера ва ихчам экранSamsung Galaxy S27 Pro: Ultra моделдан қизиқроқ камера ва ихчам экранБугун, 07:23Google Илон Маскнинг суперкомпьютери учун ойига қарийб 1 млрд доллар тўлайдиGoogle Илон Маскнинг суперкомпьютери учун ойига қарийб 1 млрд доллар тўлайдиБугун, 06:54Ugreen ҳарорат ва тезликни кўрсатувчи янги ССД моделини тақдим этдиUgreen ҳарорат ва тезликни кўрсатувчи янги ССД моделини тақдим этдиБугун, 05:54Сунъий йўлдошлар 20 см аниқликда: Роскосмос янги стандартларни эълон қилдиСунъий йўлдошлар 20 см аниқликда: Роскосмос янги стандартларни эълон қилдиБугун, 05:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус