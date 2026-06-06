Арне Слот Англия Премер-лигасидан тушган таклифни рад этди

·48·Спорт
Арне Слот Англия Премер-лигасидан тушган таклифни рад этди

Ливерпул жамоасининг собиқ бош мураббийи Арне Слот Англия Премер-лигасига қайтиш имкониятидан воз кечди. Маълумотларга кўра, мутахассис Фулхэм клубидан тушган таклифни рад этган. Лондонликлар жамоаси Португалиянинг Бенфика клубига йўл олган Силва ўрнига муносиб номзод қидирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Арне Слот ўтган ҳафтада Ливерпул томонидан истеъфога чиқарилган эди. Гарчи у жамоани чемпионликка етаклаган бўлса-да, совринсиз якунланган охирги мавсум ва бешинчи ўрин раҳбариятнинг қарорига сабаб бўлди. Ҳозирда унинг ўрнини Анфиелдда Андони Ираола эгаллаб улгурган.

Нидерландиялик журналист Марсель ван дер Краан берган маълумотларга кўра, Слот ҳозирда клуб даражасидаги ишлардан кўра миллий терма жамоани бошқаришни афзал кўрмоқда. Хусусан, Роналд Коэман Жаҳон чемпионатидан кейин лавозимини тарк этса, Слот Нидерландия терма жамоаси учун асосий номзод бўлиши кутилмоқда.

Арне Слот Ливерпул бошқарувида 113 та ўйинда 66 та ғалаба қайд этди. Охирги трансфер ойнасида клуб 450 миллион фунт стерлингдан ортиқ маблағ сарфлаганига қарамай, кутилган натижаларга эришилмади. Айни дамда мураббийга Милан томонидан ҳам қизиқишлар борлиги айтилмоқда.

Арне СлотЛиверпулФулхэмАнглия Премер-лигасиТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тоттенхемда янги давр: Даниел Левй клубнинг 25 фоиз улушини сотдиТоттенхемда янги давр: Даниел Левй клубнинг 25 фоиз улушини сотдиБугун, 07:36Скалони Мессининг соғлиғи ва тикланиш жараёни хусусида баёнот бердиСкалони Мессининг соғлиғи ва тикланиш жараёни хусусида баёнот бердиБугун, 07:23Сўнгги рақс: Лионель Месси ва Криштиано Роналдо ЖЧ-2026да қатнашадими?Сўнгги рақс: Лионель Месси ва Криштиано Роналдо ЖЧ-2026да қатнашадими?Бугун, 07:19Германия терма жамоаси ва Бавария юлдузи ЖЧ олдидан жиддий жароҳат олдиГермания терма жамоаси ва Бавария юлдузи ЖЧ олдидан жиддий жароҳат олдиБугун, 07:13Лука Модрич «Реал Мадрид» клубига янги лавозимда қайтиши кутилмоқдаЛука Модрич «Реал Мадрид» клубига янги лавозимда қайтиши кутилмоқдаБугун, 07:04Рафаел Леао Милан жамоасини тарк этиб, Англияга кўчиб ўтмоқчиРафаел Леао Милан жамоасини тарк этиб, Англияга кўчиб ўтмоқчиБугун, 06:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Арне Слот Англия Премер-лигасидан тушган таклифни рад этди – Zamin.uz, 06.06.2026