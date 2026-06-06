Арне Слот Англия Премер-лигасидан тушган таклифни рад этди
Ливерпул жамоасининг собиқ бош мураббийи Арне Слот Англия Премер-лигасига қайтиш имкониятидан воз кечди. Маълумотларга кўра, мутахассис Фулхэм клубидан тушган таклифни рад этган. Лондонликлар жамоаси Португалиянинг Бенфика клубига йўл олган Силва ўрнига муносиб номзод қидирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Арне Слот ўтган ҳафтада Ливерпул томонидан истеъфога чиқарилган эди. Гарчи у жамоани чемпионликка етаклаган бўлса-да, совринсиз якунланган охирги мавсум ва бешинчи ўрин раҳбариятнинг қарорига сабаб бўлди. Ҳозирда унинг ўрнини Анфиелдда Андони Ираола эгаллаб улгурган.
Нидерландиялик журналист Марсель ван дер Краан берган маълумотларга кўра, Слот ҳозирда клуб даражасидаги ишлардан кўра миллий терма жамоани бошқаришни афзал кўрмоқда. Хусусан, Роналд Коэман Жаҳон чемпионатидан кейин лавозимини тарк этса, Слот Нидерландия терма жамоаси учун асосий номзод бўлиши кутилмоқда.
Арне Слот Ливерпул бошқарувида 113 та ўйинда 66 та ғалаба қайд этди. Охирги трансфер ойнасида клуб 450 миллион фунт стерлингдан ортиқ маблағ сарфлаганига қарамай, кутилган натижаларга эришилмади. Айни дамда мураббийга Милан томонидан ҳам қизиқишлар борлиги айтилмоқда.
…