Google Илон Маскнинг суперкомпьютери учун ойига қарийб 1 млрд доллар тўлайди

·24·Техно
Google Илон Маскнинг суперкомпьютери учун ойига қарийб 1 млрд доллар тўлайди

Google компанияси сунъий интеллект тизимларини ривожлантириш мақсадида SpaceX билан ҳисоблаш ресурсларини ижарага олиш бўйича йирик келишув имзолади. Эълон қилинган ҳужжатларга кўра, 2026-йил октябридан 2029-йил июнига қадар Google тахминан 110 000 дона NVIDIA график процессорлари, марказий процессорлар ва хотира инфратузилмасидан фойдаланиш учун ҳар ой 920 миллион доллар тўлайди. Шартноманинг умумий қиймати бутун давр учун 30 миллиард доллардан ошиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу келишув кўлами бўйича SpaceX ва Anthropic ўртасидаги аввалги битимга яқин ҳисобланади. Май ойи охирида Anthropic компанияси Мемфис яқинидаги Колоссус 1 маълумотлар марказининг барча ҳисоблаш қувватларидан фойдаланиш учун ойига 1,25 миллиард доллар тўлашга рози бўлган эди. Дастлаб xAI эҳтиёжлари учун қурилган ушбу объект ҳозирда SpaceX тузилмасига киради.

SpaceX бош директори Elon Musk IPO жараёнига тайёргарлик кўраётган компания Колоссус маълумотлар маркази кластерларини Anthropic компаниясига сунъий интеллектни ўқитиш учун фақат олти ойга ижарага беришга рози бўлганини маълум қилди. Бироқ, у келишув бир неча йилга узайтирилиши мумкинлигини ҳам истисно қилмади.

Google вакилларининг тушунтиришича, ушбу шартнома Gemini Энтерприсе платформаси ва компаниянинг бошқа сунъий интеллект хизматларига бўлган кутилмаган юқори талаб билан боғлиқ. Корпорация ўзининг улкан ҳисоблаш ресурсларига эга бўлишига қарамай, мижозларга хизмат кўрсатиш учун қўшимча қувватларга эҳтиёж сезган. Шартномада 2026-йил 31-декабрдан кейин 90 кунлик огоҳлантириш билан келишувни бекор қилиш имконияти ҳам кўзда тутилган.

GoogleSpaceXNVIDIAСунъий IntelлектElon Musk
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

10 000 мА·соат аккумулятор ва 185 Гс экран: Snapdragon 8 Ген 6 илк бор синовда10 000 мА·соат аккумулятор ва 185 Гс экран: Snapdragon 8 Ген 6 илк бор синовдаБугун, 07:26Samsung Galaxy S27 Pro: Ultra моделдан қизиқроқ камера ва ихчам экранSamsung Galaxy S27 Pro: Ultra моделдан қизиқроқ камера ва ихчам экранБугун, 07:23Эболага қарши сунъий йўлдош қалқони: Starlink Африкага ёрдам бермоқдаЭболага қарши сунъий йўлдош қалқони: Starlink Африкага ёрдам бермоқдаБугун, 06:55Ugreen ҳарорат ва тезликни кўрсатувчи янги ССД моделини тақдим этдиUgreen ҳарорат ва тезликни кўрсатувчи янги ССД моделини тақдим этдиБугун, 05:54Сунъий йўлдошлар 20 см аниқликда: Роскосмос янги стандартларни эълон қилдиСунъий йўлдошлар 20 см аниқликда: Роскосмос янги стандартларни эълон қилдиБугун, 05:50Бактериялар сув ҳавзалари тубидан электр энергияси олишни ўргандиБактериялар сув ҳавзалари тубидан электр энергияси олишни ўргандиБугун, 05:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус