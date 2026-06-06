Google Илон Маскнинг суперкомпьютери учун ойига қарийб 1 млрд доллар тўлайди
Google компанияси сунъий интеллект тизимларини ривожлантириш мақсадида SpaceX билан ҳисоблаш ресурсларини ижарага олиш бўйича йирик келишув имзолади. Эълон қилинган ҳужжатларга кўра, 2026-йил октябридан 2029-йил июнига қадар Google тахминан 110 000 дона NVIDIA график процессорлари, марказий процессорлар ва хотира инфратузилмасидан фойдаланиш учун ҳар ой 920 миллион доллар тўлайди. Шартноманинг умумий қиймати бутун давр учун 30 миллиард доллардан ошиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу келишув кўлами бўйича SpaceX ва Anthropic ўртасидаги аввалги битимга яқин ҳисобланади. Май ойи охирида Anthropic компанияси Мемфис яқинидаги Колоссус 1 маълумотлар марказининг барча ҳисоблаш қувватларидан фойдаланиш учун ойига 1,25 миллиард доллар тўлашга рози бўлган эди. Дастлаб xAI эҳтиёжлари учун қурилган ушбу объект ҳозирда SpaceX тузилмасига киради.
SpaceX бош директори Elon Musk IPO жараёнига тайёргарлик кўраётган компания Колоссус маълумотлар маркази кластерларини Anthropic компаниясига сунъий интеллектни ўқитиш учун фақат олти ойга ижарага беришга рози бўлганини маълум қилди. Бироқ, у келишув бир неча йилга узайтирилиши мумкинлигини ҳам истисно қилмади.
Google вакилларининг тушунтиришича, ушбу шартнома Gemini Энтерприсе платформаси ва компаниянинг бошқа сунъий интеллект хизматларига бўлган кутилмаган юқори талаб билан боғлиқ. Корпорация ўзининг улкан ҳисоблаш ресурсларига эга бўлишига қарамай, мижозларга хизмат кўрсатиш учун қўшимча қувватларга эҳтиёж сезган. Шартномада 2026-йил 31-декабрдан кейин 90 кунлик огоҳлантириш билан келишувни бекор қилиш имконияти ҳам кўзда тутилган.
…