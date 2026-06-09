Маниче: 2026-йилги Жаҳон чемпионатида Криштиано Роналдо асосий таркибда бўлиши шарт

·0·Спорт
Маниче: 2026-йилги Жаҳон чемпионатида Криштиано Роналдо асосий таркибда бўлиши шарт

Португалия терма жамоасининг собиқ ярим ҳимоячиси Маниче ўзининг собиқ жамоадоши Криштиано Роналдо ҳали ҳам терма жамоа учун ўрнини босиб бўлмас даражада муҳим эканлигини таъкидлади. Унинг фикрича, 41 ёшга тўлишига қарамай, беш карра “Олтин тўп” соҳиби 2026-йилги Жаҳон чемпионатида Португалия ҳужумининг марказида бўлиши керак. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маниче ҳозирги кунда Португалия таркибида Роналдодан яхшироқ ҳужумчи йўқлигини айтиб ўтди. Гарчи футболчининг ёши ва ҳаракатчанлиги борасида турли баҳслар мавжуд бўлса-да, Ал-Насср юлдузининг гол сезиш қобилияти ва профессионализми уни бошқалардан ажратиб туради. Маниченинг сўзларига кўра, бу қарор шунчаки обрў-эътибор учун эмас, балки соф натижага асосланган бўлиши лозим.

Собиқ Челси ва Атлетико Мадрид ярим ҳимоячиси Португалия терма жамоасида техник жиҳатдан кучли футболчилар кўплигини, бироқ Криштиано Роналдо каби совуққон якунловчи йўқлигини таъкидлади. Унинг фикрича, Роналдонинг майдондаги иштироки рақиб ҳимоячиларини чалғитиб, жамоадошлари учун бўш ҳудудлар яратишда ҳам муҳим рол ўйнайди.

Шунингдек, Маниче ўзининг собиқ мураббийи Жозе Моуринью ҳақида ҳам тўхталиб ўтди. У “Махсус”нинг Реал Мадрид клубига қайтиши мумкинлиги ҳақидаги хабарларга муносабат билдириб, Моуриньюнинг услуби эскирган деган фикрларга қўшилмаслигини айтди. Маниче Флорентино Перез ва Моуринью ўртасидаги алоқалар мустаҳкамлигини ва мураббий ҳали ҳам юқори босим остида ишлашга қодирлигини билдирди.

Криштиано РоналдоПортугалияРеал МадридЖозе МоуриньюЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Раул Жименез кутилмаганда Вульверхемптон жамоасига қайтдиРаул Жименез кутилмаганда Вульверхемптон жамоасига қайтдиБугун, 18:16FIFA рейтинги: Ўзбекистон неча очко йўқотди?FIFA рейтинги: Ўзбекистон неча очко йўқотди?Бугун, 18:10Франциялик Пьер Саж «Кристал Пэлас» бош мураббийи этиб тайинландиФранциялик Пьер Саж «Кристал Пэлас» бош мураббийи этиб тайинландиБугун, 17:43«Сити» иқтидорли яримҳимоячи Дивине Мукаса билан шартномани узайтирди«Сити» иқтидорли яримҳимоячи Дивине Мукаса билан шартномани узайтирдиБугун, 17:40Деклан Рисе Коббие Маиноўнинг ўйинидаги камчиликни кўрсатдиДеклан Рисе Коббие Маиноўнинг ўйинидаги камчиликни кўрсатдиБугун, 17:35Жалолиддин Машарипов ЖЧ-2026 да ўйнамайди: у қайдномадан чиқарилди...Жалолиддин Машарипов ЖЧ-2026 да ўйнамайди: у қайдномадан чиқарилди...Бугун, 17:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...