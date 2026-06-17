Гарри Кейн Германиядаги муваффақиятсизликдан қандай қилиб кучлироқ бўлиб қайтди?
Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейн 2026-йилги Жаҳон чемпионатига фаолиятидаги энг яхши жисмоний ва руҳий ҳолатда етиб келмоқда. Гарчи унинг Германия чемпионатига кўчиб ўтиши дастлаб совринсиз мавсум билан бошланиб, кўплаб танқидларга сабаб бўлган бўлса-да, мутахассислар айнан шу ўтиш даври ҳужумчининг янги даражага чиқишига хизмат қилганини таъкидламоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Бавария бош мураббийи Венсан Компани ўзининг юлдуз ҳужумчиси борасидаги шубҳаларни рад этиб, унинг жисмоний ҳолати аъло даражада эканини билдирди. Аввалари Кейн мавсум якунига келиб чарчаб қолиши ҳақидаги гап-сўзлар кўп бўларди, бироқ Мюнхен клубидаги янги муҳит бу муаммони бартараф этди. Компанининг сўзларига кўра, футболчи айни дамда ўзи бўлиши керак бўлган энг юқори нуқтада турибди.
Совринсиз мавсумнинг кутилмаган фойдасиДаилй Маил нашри маълумотига кўра, Кейннинг Мюнхендаги биринчи йилида соврин юта олмагани унинг учун қўшимча мотивация манбаига айланган. Бу ҳолат Пеп Гуардиола Манчестер Сити клубидаги дебют мавсумида совринсиз қолганига ўхшатилади. Айнан ўша муваффақиятсизлик ҳужумчининг ғалабага бўлган ташналигини янада оширди ва уни янада қатъиятли қилди.
Шундан сўнг, Гарри Кейн Бавария билан икки марта Бундеслига ва Германия кубогида зафар қучиб, ўзининг "совринсиз ўйинчи" деган тамғасидан халос бўлди. Футболчининг ўзи ҳам совринлар унинг нафақат ташқи томондан, балки жамоадошлари назарида ҳам нуфузини оширганини эътироф этган. Энди у терма жамоага ҳақиқий ғолиб сифатида қайтмоқда.
Бундеслига тақвими ва жисмоний устунликАнглия Премер-лигасининг шафқатсиз тақвимидан узоқлашиш Кейннинг жисмоний ҳолатига ижобий таъсир кўрсатди. Германияда жамоалар сонининг камлиги (18 та) ва қишки танаффуснинг мавжудлиги унга куч йиғиб олиш имконини берди. БИЛД журналисти Кристиан Фалкнинг таъкидлашича, Кейн қишки танаффусдан сўнг ўзини анча тетик ҳис қилмоқда ва бу Англия терма жамоаси учун катта устунликдир.
Статистик маълумотлар ҳам ҳужумчининг формасини тасдиқлайди: у 2025-26-йилги мавсумда Бавария сафида барча мусобақаларда жами 61 та гол уришга муваффақ бўлди. Бу натижа унинг Евро-2024 мусобақасидаги оғир ҳаракатларидан асар ҳам қолмаганини кўрсатади. Кейн ҳатто немис журналистларига ҳазиллашиб, навбатдаги соврин Германия учун эмас, Англия учун бўлишини айтган.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Гарри Кейн Жаҳон чемпионати олдидан нафақат жисмоний, балки руҳий жиҳатдан ҳам энг чўққисига чиқди. Англия терма жамоаси мухлислари бу сафар бутунлай бошқача, совринларга тўймаган ва кучга тўла сардорни кўришлари кутилмоқда.
…