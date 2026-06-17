Словтеч инқилоби: Нега одамлар замонавий смартфонлардан воз кечиб, эски гаджетларга қайтмоқда?
Замонавий технологиялар олами мисли кўрилмаган тезликда ривожланиб, ҳаётимизнинг ҳар бир жабҳасини рақамлаштириб юборди. Бироқ, сўнгги вақтларда фойдаланувчилар орасида аксинча тенденция — "словтеч" (секин технология) ҳаракати кучайиб бормоқда. Одамлар доимий билдиришномалар, чексиз контент ва алгоритмлар босимидан чарчаб, онгли равишда содда ва функционаллиги чекланган эски қурилмаларга қайтишни афзал кўришмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Яқинда Нью-Йорк метросида иПод Шуффле плеерининг улкан реклама постери пайдо бўлиши кўпчиликни ҳайратда қолдирди. Ушбу қурилма дизайнери, иПод асосчиларидан бири Тонй Фаделл TechCrunch нашрига берган интервюсида, йигирма йил аввалги маҳсулотининг бугунги кунда "экран вақти нолга тенг" деган шиор остида тарғиб қилинаётганини кўриб ҳайрон қолганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, бу ҳолат технологик тўйинишнинг яққол белгисидир.
Рақамли чарчоқ ва "ишқаланиш" заруратиБугунги кунда смартфонлар деярли ҳамма нарсани қила олади: озиқ-овқат буюртма қилишдан тортиб, учрашувлар белгилашгача. Бироқ, бу қулайлик ўзи билан бирга доимий боғлиқлик ва чарчоқни ҳам олиб келди. Бакк Маркет компанияси маркетинг директори Жой Ҳоварднинг фикрича, одамлар ҳаётининг ҳар бир дақиқасини оптималлаштиришдан чарчаган. Улар энди технологиядан кўпроқ фойда эмас, балки хотиржамлик ва диққатни жамлаш имконини кутишмоқда.
Қизиғи шундаки, замонавий фойдаланувчилар илгари технологиянинг камчилиги деб ҳисобланган "фриктион" (ишқаланиш), яни жараённинг бироз мураккаблигини энди афзаллик сифатида кўришмоқда. Масалан, иПод орқали мусиқа тинглаш учун уни компьютерга улаш ва қўшиқларни қўлда юклаш керак. Бу жараён фойдаланувчига ўз танловини қадрлаш ва алгоритм таклиф қилган нарсани эмас, балки ўзи истаган мусиқани онгли равишда тинглаш имконини беради.
Ретро гаджетларнинг янги давриҲозирги ёш авлод, яни смартфонсиз дунёни кўрмаган ёшлар орасида қуйидаги қурилмаларга талаб кескин ортган:
- Симли қулоқчинлар — Bluetooth уланиш муаммоларидан холи ва эстетик жиҳатдан жозибали;
- Эски рақамли фотоаппаратлар — суратларни дарҳол ижтимоий тармоққа юклаш имконияти йўқлиги сабабли жараёндан завқланишга хизмат қилади;
- Ретро ўйин консоллари — рекламалар ва пуллик контентларсиз соф ўйин тажрибасини тақдим этади;
- КД плеерлар ва винил пластинкалар — мусиқани жисмоний ҳис қилиш имконини беради.
Собиқ ЖAMDАТ компанияси асосчиси Аустин Муррайнинг эслашича, 2000-йилларнинг бошида одамлар телефонда ўйин ўйнаш ғояси устидан кулишган. Бугун эса инсоният ўша даврдаги соддаликка қайтиш учун миллионлаб доллар сарфлашга тайёр. Словтеч ҳаракати бизга технология ҳаётимизни бошқариши эмас, балки биз технологиядан қачон ва қандай фойдаланишни ҳал қилишимиз кераклигини эслатмоқда.
…