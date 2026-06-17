Физикада инқилоб: Олимлар илк бор торий-229 асосидаги ядро соатини яратишди

·0·Техно
Физикада инқилоб: Олимлар илк бор торий-229 асосидаги ядро соатини яратишди

Замонавий физика оламида узоқ кутилган улкан технологик бурилиш юз берди: икки мустақил тадқиқотчилар гуруҳи илк бор ишчи ҳолатдаги ядро соатини яратишга муваффақ бўлди. Ушбу кашфиёт вақтни ўлчаш аниқлигини мутлақо янги даражага олиб чиқиши кутилмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур ютуқ Хитойнинг Синхуа университети ҳамда Австриядаги Вена квант фанлари ва технологиялари маркази олимлари томонидан қайд этилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги кунда дунёдаги энг аниқ вақт ўлчагичлар атом соатлари ҳисобланади. Улар вақтни атомнинг электрон қобиқларидаги ўтиш частоталари орқали ҳисоблайди. Бироқ янги яратилган ядро соати принципиал жиҳатдан фарқ қилади: у атом ядросининг ўзида, яни протон ва нейтронларнинг энергетик ҳолатлари ўртасидаги ўтишларга асосланади. Бу усул ташқи электр ва магнит майдонларининг таъсирига чидамлилиги билан ажралиб туради, чунки ядро электрон қобиқларга қараганда анча кучли ҳимояланган.

Торий-229 изотопининг ўзига хослиги

Ядро соатини яратишда асосий объект сифатида торий-229 изотопи танланди. Ушбу элементнинг ўзига хослиги шундаки, унинг ядросидаги энергетик ўтиш жараёни бошқа элементларга қараганда анча паст энергияга эга. Бу эса жараённи лазер нурланиши ёрдамида қўзғатиш имконини беради. Бошқа деярли барча ядролар учун бундай натижага эришиш жуда юқори энергия талаб қилгани боис имконсиз деб ҳисобланарди.

Лекин технологик жараён осон кечгани йўқ. Асосий муаммо 148 нанометр тўлқин узунлигидаги спектрда ишлаш зарурати эди. Бундай диапазонда лазер нурланишини барқарор бошқариш ўта мураккаб вазифа ҳисобланади. Хитой ва Европа олимлари кальций фторид (КаФ2) кристалларига торий-229 ядроларини жойлаштириш ва уларни вакуумли ультрабинафша лазер ёрдамида нурлантириш орқали ушбу тўсиқни енгиб ўтишди.

Кашфиётнинг амалий аҳамияти

Тадқиқотлар давомида эришилган натижалар ҳайратланарли. Бейчен Хуан бошчилигидаги Хитой гуруҳи лазер частотасини ядровий ўтишга "боғлаш" орқали суткасига 10 триллиондан бир улуш аниқлигидаги барқарорликни намойиш этди. Бу кўрсаткич бугунги кундаги энг яхши атом соатлари билан рақобатлаша олади. Лука Тоскани де Кол бошчилигидаги австриялик олимлар эса ушбу тизимдан коинотнинг сирли қисми бўлган "қоронғу материя"ни қидиришда фойдаланишди.

Ядро соатларининг ҳаётга татбиқ этилиши қуйидаги соҳаларда инқилоб қилиши мумкин:

  • Янги авлод навигация тизимлари (ГПС ва бошқалар) аниқлигини ошириш;
  • Гравитацион майдонларни ўта юқори аниқликда ўлчаш;
  • Физиканинг фундаментал константалари ўзгармаслигини текшириш;
  • Стандарт моделдан ташқаридаги янги физик эффектларни излаш.
Мутахассисларнинг фикрича, ядро соатлари назарий тушунчадан реал технологияга айланди. Келажакда ушбу қурилмаларни ихчамлаштириш ва кундалик технологияларга интеграция қилиш режалаштирилган. Бу нафақат вақтни аниқ ўлчаш, балки коинот сирларини ўрганишда ҳам янги уфқларни очиб беради.

ФизикаЯдро СоатиТехнологияИлм-фанКвант Физикаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Словтеч инқилоби: Нега одамлар замонавий смартфонлардан воз кечиб, эски гаджетларга қайтмоқда?Словтеч инқилоби: Нега одамлар замонавий смартфонлардан воз кечиб, эски гаджетларга қайтмоқда?Бугун, 15:28Сунъий интеллектнинг янги чегараси: Роботларни ўқитиш учун маълумотлар етишмаяптиСунъий интеллектнинг янги чегараси: Роботларни ўқитиш учун маълумотлар етишмаяптиБугун, 15:21ДеэпЛ компанияси Михҳало стартапини сотиб олди: Жонли таржима соҳасида янги даврДеэпЛ компанияси Михҳало стартапини сотиб олди: Жонли таржима соҳасида янги даврБугун, 14:59Amazfit Чеетаҳ 2 Ultra: Тоғли ҳудудлар ва ультрамарафонлар учун махсус ақлли соатAmazfit Чеетаҳ 2 Ultra: Тоғли ҳудудлар ва ультрамарафонлар учун махсус ақлли соатБугун, 14:59Google олти йиллик танаффусдан сўнг Gemini сунъий интеллектига эга янги ақлли колонкани тақдим этдиGoogle олти йиллик танаффусдан сўнг Gemini сунъий интеллектига эга янги ақлли колонкани тақдим этдиБугун, 14:58Канада пенсия жамғармаси Ҳиндистоннинг сунъий интеллект инфратузилмасига 741 млн доллар тикдиКанада пенсия жамғармаси Ҳиндистоннинг сунъий интеллект инфратузилмасига 741 млн доллар тикдиБугун, 14:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда