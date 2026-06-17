Бернардо Силва эркин агент сифатида Реал Мадрид сафига қўшилди
Испаниянинг Реал Мадрид клуби ёзги трансфер ойнасидаги энг шов-шувли келишувлардан бирини расман эълон қилди. Манчестер Сити жамоасининг кўп йиллик етакчиси ва афсонаси Бернардо Силва эркин агент сифатида "қироллик клуби" билан шартнома имзолади. Португалиялик ярим ҳимоячининг Мадридга кўчиб ўтиши жамоанинг янги бош мураббийи Жозе Моуринью давридаги илк йирик хариди бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
The Athletic нашри хабарига кўра, Бернардо Силванинг ушбу қарорни қабул қилишида Жозе Моуриньюнинг Реал Мадрид бошқарувига қайтиши ҳал қилувчи омил бўлган. Сўнгги икки мавсумда йирик совринларсиз қолган Мадрид клуби таркибни тубдан янгилашни мақсад қилган ва 31 ёшли тажрибали футболчини ушбу лойиҳанинг марказий қисми сифатида кўрмоқда. Маълумотларга кўра, футболчи билан 2028-йилнинг 30-июнига қадар мўлжалланган икки йиллик битим имзоланган.
Португалиялик сеҳргарнинг Манчестердаги меросиБернардо Силванинг Манчестер Сити сафидаги фаолияти ҳақиқий муваффақият тарихи бўлди. 2017-йилда Монако клубидан келиб қўшилган ярим ҳимоячи Пеп Гуардиола тизимининг ажралмас бўлагига айланган эди. Манчестердаги 9 йиллик фаолияти давомида у 460 та учрашувда майдонга тушиб, мухлисларнинг ёқимтойига айланди. Силва Англияни клуб тарихидаги энг кўп соврин ютган футболчи сифатида тарк этмоқда — унинг ҳисобида жами 19 та йирик титул мавжуд.
Ўтган мавсумда Силва нафақат техник маҳорати, балки етакчилик қобилияти билан ҳам ажралиб турди. Кйле Валкер кетганидан сўнг жамоа сардорлигини ўз зиммасига олган футболчи, Англия Премер-лигасининг барча 38 та ўйинида иштирок этди. Манчестер Сити ўтган мавсумда чемпионатда иккинчи ўринни эгаллаган бўлса-да, Англия кубоги ва Лига кубогида зафар қучди ва бу совринлар Силванинг Манчестердаги сўнгги совғаси бўлиб қолди.
Реал Мадриднинг трансфер бозоридаги агрессив юришиФлорентино Перез жамоанинг сўнгги йиллардаги пасайишидан сўнг трансфер бозорида катта фаоллик кўрсатмоқда. Бернардо Силва — бу ёзги трансферлар режасининг фақат бир қисми холос. Goal.com нашрининг ёзишича, клуб аллақачон Челси ҳимоячиси Марк Кукурелла билан шартнома имзолаб бўлган. Шунингдек, Ливерпул аъзоси Ибраҳима Konaте ва Интер ҳимоячиси Дензел Думфриес ҳам Мадрид клубининг яқин вақтдаги нишонлари бўлиб турибди.
Ушбу трансферлар Реал Мадриднинг нафақат Испания, балки Европа тахтини қайтариб олишга бўлган жиддий интилишидан далолат беради. Жозе Моуринью ўзининг иккинчи Мадрид миссиясини дунёнинг энг универсал ва ижодкор плеймейкерларидан бири билан бошлайдиган бўлди. Барселона ва Атлетико Мадрид каби рақиблар ҳам Силвага қизиқиш билдирган бўлса-да, якунда пойгада Мадриднинг асосий клуби ғолиб чиқди.
…