Бернардо Силва эркин агент сифатида Реал Мадрид сафига қўшилди

·0·Спорт
Бернардо Силва эркин агент сифатида Реал Мадрид сафига қўшилди

Испаниянинг Реал Мадрид клуби ёзги трансфер ойнасидаги энг шов-шувли келишувлардан бирини расман эълон қилди. Манчестер Сити жамоасининг кўп йиллик етакчиси ва афсонаси Бернардо Силва эркин агент сифатида "қироллик клуби" билан шартнома имзолади. Португалиялик ярим ҳимоячининг Мадридга кўчиб ўтиши жамоанинг янги бош мураббийи Жозе Моуринью давридаги илк йирик хариди бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

The Athletic нашри хабарига кўра, Бернардо Силванинг ушбу қарорни қабул қилишида Жозе Моуриньюнинг Реал Мадрид бошқарувига қайтиши ҳал қилувчи омил бўлган. Сўнгги икки мавсумда йирик совринларсиз қолган Мадрид клуби таркибни тубдан янгилашни мақсад қилган ва 31 ёшли тажрибали футболчини ушбу лойиҳанинг марказий қисми сифатида кўрмоқда. Маълумотларга кўра, футболчи билан 2028-йилнинг 30-июнига қадар мўлжалланган икки йиллик битим имзоланган.

Португалиялик сеҳргарнинг Манчестердаги мероси

Бернардо Силванинг Манчестер Сити сафидаги фаолияти ҳақиқий муваффақият тарихи бўлди. 2017-йилда Монако клубидан келиб қўшилган ярим ҳимоячи Пеп Гуардиола тизимининг ажралмас бўлагига айланган эди. Манчестердаги 9 йиллик фаолияти давомида у 460 та учрашувда майдонга тушиб, мухлисларнинг ёқимтойига айланди. Силва Англияни клуб тарихидаги энг кўп соврин ютган футболчи сифатида тарк этмоқда — унинг ҳисобида жами 19 та йирик титул мавжуд.

Ўтган мавсумда Силва нафақат техник маҳорати, балки етакчилик қобилияти билан ҳам ажралиб турди. Кйле Валкер кетганидан сўнг жамоа сардорлигини ўз зиммасига олган футболчи, Англия Премер-лигасининг барча 38 та ўйинида иштирок этди. Манчестер Сити ўтган мавсумда чемпионатда иккинчи ўринни эгаллаган бўлса-да, Англия кубоги ва Лига кубогида зафар қучди ва бу совринлар Силванинг Манчестердаги сўнгги совғаси бўлиб қолди.

Реал Мадриднинг трансфер бозоридаги агрессив юриши

Флорентино Перез жамоанинг сўнгги йиллардаги пасайишидан сўнг трансфер бозорида катта фаоллик кўрсатмоқда. Бернардо Силва — бу ёзги трансферлар режасининг фақат бир қисми холос. Goal.com нашрининг ёзишича, клуб аллақачон Челси ҳимоячиси Марк Кукурелла билан шартнома имзолаб бўлган. Шунингдек, Ливерпул аъзоси Ибраҳима Konaте ва Интер ҳимоячиси Дензел Думфриес ҳам Мадрид клубининг яқин вақтдаги нишонлари бўлиб турибди.

Ушбу трансферлар Реал Мадриднинг нафақат Испания, балки Европа тахтини қайтариб олишга бўлган жиддий интилишидан далолат беради. Жозе Моуринью ўзининг иккинчи Мадрид миссиясини дунёнинг энг универсал ва ижодкор плеймейкерларидан бири билан бошлайдиган бўлди. Барселона ва Атлетико Мадрид каби рақиблар ҳам Силвага қизиқиш билдирган бўлса-да, якунда пойгада Мадриднинг асосий клуби ғолиб чиқди.

Реал МадридМанчестер СитйБернардо СилваЖозе МоуриньюТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нега Трент Александер-Арнолд Англия терма жамоасидан четда қолмоқда? Каррагер сабабини айтдиНега Трент Александер-Арнолд Англия терма жамоасидан четда қолмоқда? Каррагер сабабини айтдиБугун, 15:11Томас Тухел ва Англия: 2026-йилги Жаҳон чемпионати олдидан таркиб борасида баҳсларТомас Тухел ва Англия: 2026-йилги Жаҳон чемпионати олдидан таркиб борасида баҳсларБугун, 14:58Жамол Селлами Австриядан учралган мағлубият сабабларини очиқлаб бердиЖамол Селлами Австриядан учралган мағлубият сабабларини очиқлаб бердиБугун, 14:58Неймар машғулотларга қайтди: Бразилия терма жамоаси юлдузи жароҳатидан тикланмоқдаНеймар машғулотларга қайтди: Бразилия терма жамоаси юлдузи жароҳатидан тикланмоқдаБугун, 14:55Жуд Беллингемнинг майдондаги ҳиссиётлари: Реал Мадрид юлдузи нима учун ўзгармаслиги керак?Жуд Беллингемнинг майдондаги ҳиссиётлари: Реал Мадрид юлдузи нима учун ўзгармаслиги керак?Бугун, 14:38Кристиан Пулишич ва Милан ўртасидаги шартнома масаласи: Футболчига трансфер бўйича маслаҳат берилдиКристиан Пулишич ва Милан ўртасидаги шартнома масаласи: Футболчига трансфер бўйича маслаҳат берилдиБугун, 14:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати