Fed қарорлари Bitcoin курсига қандай таъсир қилади: Бозор кутаётган учта асосий сигнал

·0·Иқтисодиёт
Fed қарорлари Bitcoin курсига қандай таъсир қилади: Бозор кутаётган учта асосий сигнал

АҚШ Fedерал захира тизими (Fed) томонидан амалга оширилаётган пул-кредит сиёсати нафақат анъанавий молия бозорлари, балки криптовалюта сектори учун ҳам ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиб қолмоқда. CoinDesk таҳлилчиларининг маълумотларига кўра, яқин келажакда Bitcoin нархининг кескин ошишига сабаб бўлиши мумкин бўлган бир нечта муҳим иқтисодий кўрсаткичлар ва сигналлар мавжуд. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.

Биринчи ва энг муҳим омил — бу инфляция даражасининг пасайиши. Fed ўзининг фоиз ставкаларини пасайтириш ҳақидаги қарорини бевосита истеъмол нархлари индексига боғлаган. Агар инфляция кутилганидан тезроқ пасайса, бу регуляторни юmsҳоқроқ сиёсат юритишга ундайди. Бундай шароитда инвесторлар хатарли активларга, жумладан Bitcoin ва бошқа криптовалюталарга кўпроқ маблағ йўналтира бошлайдилар.

Меҳнат бозори ва ликвидлик масаласи

Иккинчи муҳим сигнал меҳнат бозоридаги вазият билан боғлиқ. АҚШда ишсизлик даражасининг ортиши ёки иш ўринлари яратиш суръатининг пасайиши иқтисодий ўсиш секинлашаётганидан далолат беради. Бу эса Fedни иқтисодиётни рағбатлантириш учун фоиз ставкаларини туширишга мажбур қилади. Арзон пуллар оқими одатда Bitcoin каби чекланган эмиссияга эга активлар қийматининг ошишига олиб келади.

Учинчи омил — глобал ликвидликнинг кенгайиши. Агар Fed облигацияларни сотиб олиш дастурларини қайта тикласа ёки банк тизимига қўшимча маблағлар киритса, бу бозорда эркин капитал кўпайишини англатади. Крипто-инвесторлар учун бу "буқа" бозорининг бошланиши сифатида қабул қилинади, чунки ортиқча ликвидлик биринчи навбатда юқори даромадли технологик ва рақамли активларга оқиб келади.

Ўзбекистонлик инвесторлар учун ҳам ушбу глобал тенденциялар муҳим аҳамиятга эга. Мамлакатимизда крипто-активлар айланмаси қонуний тартибга солинаётган бир пайтда, Bitcoin курсининг жаҳон бозоридаги тебранишлари маҳаллий трейдерлар стратегиясига бевосита таъсир кўрсатади. Fed қарорлари ортидан келадиган ҳар қандай ўзгариш крипто-биржалардаги фаолликни ошириши тайин.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Bitcoin ҳозирда макроиқтисодий омилларга ҳар қачонгидан ҳам кўпроқ боғланиб қолган. Fed томонидан бериладиган ҳар бир ишора рақамли олтин нархини янги рекорд даражаларга олиб чиқиши ёки аксинча, вақтинчалик коррекцияга сабаб бўлиши мумкин. Инвесторлар яқин ойларда эълон қилинадиган иқтисодий ҳисоботларни диққат билан кузатиб боришлари тавсия этилади.

BitcoinFedКриптовалютаИқтисодиётИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криптовалюта бозори хавфсизлиги: Нима учун анъанавий аудитлар ўғриликларни тўхтата олмаяпти?Криптовалюта бозори хавфсизлиги: Нима учун анъанавий аудитлар ўғриликларни тўхтата олмаяпти?Бугун, 15:16Криптовалюта бозорида пасайиш: Bitcoin Каш етакчилигида асосий индекслар пастладиКриптовалюта бозорида пасайиш: Bitcoin Каш етакчилигида асосий индекслар пастладиБугун, 15:15Трасе Финансе трансчегаравий тўловлар учун 32 миллион доллар инвестиция жалб қилдиТрасе Финансе трансчегаравий тўловлар учун 32 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 15:12АҚШ Конгресси рақамли долларга қарши: КБДК лойиҳаси 2030-йилгача тақиқландиАҚШ Конгресси рақамли долларга қарши: КБДК лойиҳаси 2030-йилгача тақиқландиБугун, 14:56MicroStrategy акциялари тушиб кетди: Инвесторлар Bitcoin сотиб олиш стратегиясидан хавотирдаMicroStrategy акциялари тушиб кетди: Инвесторлар Bitcoin сотиб олиш стратегиясидан хавотирдаБугун, 14:53Hyperliquid экотизимида юксалиш: HYPE нархи 80 долларлик маррани забт этадимиHyperliquid экотизимида юксалиш: HYPE нархи 80 долларлик маррани забт этадимиБугун, 14:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда