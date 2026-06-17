Fed қарорлари Bitcoin курсига қандай таъсир қилади: Бозор кутаётган учта асосий сигнал
АҚШ Fedерал захира тизими (Fed) томонидан амалга оширилаётган пул-кредит сиёсати нафақат анъанавий молия бозорлари, балки криптовалюта сектори учун ҳам ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиб қолмоқда. CoinDesk таҳлилчиларининг маълумотларига кўра, яқин келажакда Bitcoin нархининг кескин ошишига сабаб бўлиши мумкин бўлган бир нечта муҳим иқтисодий кўрсаткичлар ва сигналлар мавжуд. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.
Биринчи ва энг муҳим омил — бу инфляция даражасининг пасайиши. Fed ўзининг фоиз ставкаларини пасайтириш ҳақидаги қарорини бевосита истеъмол нархлари индексига боғлаган. Агар инфляция кутилганидан тезроқ пасайса, бу регуляторни юmsҳоқроқ сиёсат юритишга ундайди. Бундай шароитда инвесторлар хатарли активларга, жумладан Bitcoin ва бошқа криптовалюталарга кўпроқ маблағ йўналтира бошлайдилар.
Меҳнат бозори ва ликвидлик масаласиИккинчи муҳим сигнал меҳнат бозоридаги вазият билан боғлиқ. АҚШда ишсизлик даражасининг ортиши ёки иш ўринлари яратиш суръатининг пасайиши иқтисодий ўсиш секинлашаётганидан далолат беради. Бу эса Fedни иқтисодиётни рағбатлантириш учун фоиз ставкаларини туширишга мажбур қилади. Арзон пуллар оқими одатда Bitcoin каби чекланган эмиссияга эга активлар қийматининг ошишига олиб келади.
Учинчи омил — глобал ликвидликнинг кенгайиши. Агар Fed облигацияларни сотиб олиш дастурларини қайта тикласа ёки банк тизимига қўшимча маблағлар киритса, бу бозорда эркин капитал кўпайишини англатади. Крипто-инвесторлар учун бу "буқа" бозорининг бошланиши сифатида қабул қилинади, чунки ортиқча ликвидлик биринчи навбатда юқори даромадли технологик ва рақамли активларга оқиб келади.
Ўзбекистонлик инвесторлар учун ҳам ушбу глобал тенденциялар муҳим аҳамиятга эга. Мамлакатимизда крипто-активлар айланмаси қонуний тартибга солинаётган бир пайтда, Bitcoin курсининг жаҳон бозоридаги тебранишлари маҳаллий трейдерлар стратегиясига бевосита таъсир кўрсатади. Fed қарорлари ортидан келадиган ҳар қандай ўзгариш крипто-биржалардаги фаолликни ошириши тайин.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Bitcoin ҳозирда макроиқтисодий омилларга ҳар қачонгидан ҳам кўпроқ боғланиб қолган. Fed томонидан бериладиган ҳар бир ишора рақамли олтин нархини янги рекорд даражаларга олиб чиқиши ёки аксинча, вақтинчалик коррекцияга сабаб бўлиши мумкин. Инвесторлар яқин ойларда эълон қилинадиган иқтисодий ҳисоботларни диққат билан кузатиб боришлари тавсия этилади.
…