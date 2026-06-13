Жаҳон чемпионати олдидан Гарри Кейн ва Жуд Беллингемнинг бутсаси ўғирланди
АҚШнинг Миссури штати полицияси 2026-йилги Жаҳон чемпионати олдидан Англия терма жамоасининг анжомларини ўғирлашда гумон қилинган икки шахсни ҳибсга олди. Ушбу кутилмаган ҳодиса Томас Тухель бошқарувидаги жамоа учун Хорватияга қарши турнирнинг очилиш ўйини олдидан жиддий муаммоларни келтириб чиқарди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Канзас-Сити полиция департаменти Англия терма жамоасининг жиҳозларини ташийдиган транспорт воситаси нишонга олингани бўйича тергов бошланганини тасдиқлади. Ўғирлик анжомлар "Уч шерлар"нинг турнир базасига кўчирилаётган вақтда содир бўлган. Полиция маълумотига кўра, икки нафар гумонланувчи тергов ҳаракатлари якунлангунга қадар ҳибсда сақланади.
Ўғирлик кўлами Англия лагерида катта хавотир уйғотди, айниқса жамоа етакчиларининг шахсий анжомлари йўқолгани вазиятни мураккаблаштирмоқда. Хабарларга кўра, ўғирланган буюмлар орасида жамоа сардори Гарри Кейн ва Реал Мадрид юлдузи Жуд Беллингем учун махсус тайёрланган футбол бутсалари ҳам бор. Замонавий футболда бутсалар футболчининг қулайлиги ва маҳсулдорлиги учун ўта шахсийлаштирилган бўлади.
Оёқ кийимлардан ташқари, ўғрилар катта миқдордаги расмий тўплар ва машғулот анжомларини ҳам олиб кетишган. Ҳатто айрим манбалар хавфсизлик тизимидаги ушбу носозликдан сўнг жамоа ихтиёрида бор-йўғи битта расмий тўп қолганини таъкидламоқда. Шунингдек, тактик таҳлил асбоблари ва массаж столлари каби тикланиш учун зарур бўлган муҳим жиҳозлар ҳам йўқолган.
Ҳозирда жамоа маъмурияти Канзас-Ситида йўқотилган анжомларнинг ўрнини тўлдириш учун тезкор чоралар кўрмоқда. Англия терма жамоаси Флорида штатидаги Вест Палм Беач лагеридан Свопе Соксер Виллаге базасига кўчиб ўтган эди. Йўқотишлар жума куни кечқурун юклар туширилаётган вақтда аниқланган.
…