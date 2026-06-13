Жаҳон чемпионати олдидан Гарри Кейн ва Жуд Беллингемнинг бутсаси ўғирланди

·21·Спорт
Жаҳон чемпионати олдидан Гарри Кейн ва Жуд Беллингемнинг бутсаси ўғирланди

АҚШнинг Миссури штати полицияси 2026-йилги Жаҳон чемпионати олдидан Англия терма жамоасининг анжомларини ўғирлашда гумон қилинган икки шахсни ҳибсга олди. Ушбу кутилмаган ҳодиса Томас Тухель бошқарувидаги жамоа учун Хорватияга қарши турнирнинг очилиш ўйини олдидан жиддий муаммоларни келтириб чиқарди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Канзас-Сити полиция департаменти Англия терма жамоасининг жиҳозларини ташийдиган транспорт воситаси нишонга олингани бўйича тергов бошланганини тасдиқлади. Ўғирлик анжомлар "Уч шерлар"нинг турнир базасига кўчирилаётган вақтда содир бўлган. Полиция маълумотига кўра, икки нафар гумонланувчи тергов ҳаракатлари якунлангунга қадар ҳибсда сақланади.

Ўғирлик кўлами Англия лагерида катта хавотир уйғотди, айниқса жамоа етакчиларининг шахсий анжомлари йўқолгани вазиятни мураккаблаштирмоқда. Хабарларга кўра, ўғирланган буюмлар орасида жамоа сардори Гарри Кейн ва Реал Мадрид юлдузи Жуд Беллингем учун махсус тайёрланган футбол бутсалари ҳам бор. Замонавий футболда бутсалар футболчининг қулайлиги ва маҳсулдорлиги учун ўта шахсийлаштирилган бўлади.

Оёқ кийимлардан ташқари, ўғрилар катта миқдордаги расмий тўплар ва машғулот анжомларини ҳам олиб кетишган. Ҳатто айрим манбалар хавфсизлик тизимидаги ушбу носозликдан сўнг жамоа ихтиёрида бор-йўғи битта расмий тўп қолганини таъкидламоқда. Шунингдек, тактик таҳлил асбоблари ва массаж столлари каби тикланиш учун зарур бўлган муҳим жиҳозлар ҳам йўқолган.

Ҳозирда жамоа маъмурияти Канзас-Ситида йўқотилган анжомларнинг ўрнини тўлдириш учун тезкор чоралар кўрмоқда. Англия терма жамоаси Флорида штатидаги Вест Палм Беач лагеридан Свопе Соксер Виллаге базасига кўчиб ўтган эди. Йўқотишлар жума куни кечқурун юклар туширилаётган вақтда аниқланган.

АнглияЖаҳон ЧемпионатиГарри КейнЖуд БеллингемРеал Мадрид
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рубен Аморим Милан бош мураббийига айланиши кутилмоқдаРубен Аморим Милан бош мураббийига айланиши кутилмоқдаБугун, 17:54Стюарт Пирс Деклан Рисени Англия терма жамоасида етакчиликни қўлга олишга чақирдиСтюарт Пирс Деклан Рисени Англия терма жамоасида етакчиликни қўлга олишга чақирдиБугун, 17:34Анчелотти Бразилия термасининг мундиалдаги илк ўйини олдидан баёнот бердиАнчелотти Бразилия термасининг мундиалдаги илк ўйини олдидан баёнот бердиБугун, 17:24Мишел Салгадо: Ламине Ямал ва Лионель Месси ўртасидаги ўхшашлик ҳайратланарлиМишел Салгадо: Ламине Ямал ва Лионель Месси ўртасидаги ўхшашлик ҳайратланарлиБугун, 17:16Италия спорт вазири Жанни Инфантинонинг ҳазилига муносабат билдирди...Италия спорт вазири Жанни Инфантинонинг ҳазилига муносабат билдирди...Бугун, 17:12Луис де ла Фуенте Жаҳон чемпионатидаги асосий фаворитлар номини айтдиЛуис де ла Фуенте Жаҳон чемпионатидаги асосий фаворитлар номини айтдиБугун, 17:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди