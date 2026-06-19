ИИВ тизимида янгилик: Ходимларнинг ножўя ҳаракатини очувчи бот ишга туширилди

·1·Жамият
ИИВ тизимида янгилик: Ходимларнинг ножўя ҳаракатини очувчи бот ишга туширилди

Ички ишлар органлари фаолиятида шаффофликни таъминлаш ва қонун устуворлигини мустаҳкамлаш мақсадида муҳим рақамли восита тақдим этилди. Ички ишлар вазирлиги Ўз хавфсизлиги бош бошқармаси (ЎзХББ) фуқаролар ва тизим ходимлари учун тезкор алоқани таъминловчи махсус @иив_шхбб_бот Телеграм-ботини расман ишга туширди.

Мазкур рақамли платформа фуқаролар ҳамда идора ходимларини вазирликнинг ўз хавфсизлигини бошқариш тузилмаси билан тўғридан-тўғри ва тезкор боғлаш учун хизмат қилади.

Ботнинг функционал имкониятлари: Нималарни хабар қилиш мумкин?

Янги ишга туширилган Телеграм-бот орқали қуйидаги ҳолатлар юзасидан қонунбузарликлар ҳақида тезкор хабар бериш тизими йўлга қўйилди:

  • Коррупция ва товламачилик: Ходимлар томонидан содир этилаётган пора бериш ёки олиш, моддий манфаатдорлик ва тамагирлик ҳолатлари.

  • Ғайриқонуний хатти-ҳаракатлар: Ички ишлар органлари (ИИО) ходимларининг хизмат ваколатидан чиқиб, қонунга зид равишда фуқаролар ҳуқуқларини бузиши.

  • Хизмат вазифаларидаги муаммолар: Тизим ходимларининг ўз кундалик хизмат вазифаларини бажариш жараёнида юзага келаётган ички ва ташқи тўсиқлари ёки муаммолари.

Махфийлик ва хавфсизлик кафолати

Вазирликнинг маълум қилишича, мазкур бот орқали келиб тушган ҳар бир мурожаат алоҳида назоратга олинади ва қисқа муддатларда тезкор текширувдан ўтказилади. Энг муҳими, идора ариза берувчи шахснинг хавфсизлигини таъминлаш мақсадида унинг шахси тўлиқ сир сақланишини (анонимлигини) қатъий кафолатлайди.

Қўшимча равишда, фуқаролар учун Давлат хавфсизлик хизматининг (ДХХ) доимий фаолият юритувчи махсус ишонч телефони ҳам хизмат кўрсатишда давом этади: 71-231-31-74.

Ижтимоий-ҳуқуқий таҳлилчилар хулосаси:

Маҳаллий ички ишлар тизимида бу каби онлайн лойиҳаларнинг ишга туширилиши — аҳолининг ҳуқуқ-тартибот органларига бўлган ишончини оширишда муҳим кўприк ҳисобланади. Тезкор алоқа боти нафақат тизимдаги қонунбузарликларни фош этишга, балки соҳа ходимлари ўртасида хизмат интизомининг мустаҳкамланишига ҳам хизмат қилади. Коррупцияга қарши курашда жамоатчилик назорати энг қудратли қуролдир.

Юртимиздаги энг муҳим ҳуқуқий ислоҳотлар, қонунчиликдаги янгиликлар ва рақамли ечимлар тафсилотларини биз билан кузатиб боришда давом этинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда коррупцияга қўл урганлар учун умрбод чекловлар жорий этилдиЎзбекистонда коррупцияга қўл урганлар учун умрбод чекловлар жорий этилдиБугун, 08:36Навоийда рулда ухлаб қолиш аянчли фожиа билан якунландиНавоийда рулда ухлаб қолиш аянчли фожиа билан якунландиБугун, 02:262 минг сўмлик пулни йиртиб рақсга тушган эркак кенг жамоатчиликнинг эътиборини тортди (видео )2 минг сўмлик пулни йиртиб рақсга тушган эркак кенг жамоатчиликнинг эътиборини тортди (видео )Кеча, 17:15Стадионда таъсирли лаҳза: колумбиялик мухлислар ўзбекистонлик болакайни овутди (видео) Стадионда таъсирли лаҳза: колумбиялик мухлислар ўзбекистонлик болакайни овутди (видео) Кеча, 12:31Олмазорда IES ходими пора билан қўлга тушдиОлмазорда IES ходими пора билан қўлга тушдиКеча, 12:13Тошкентда Халқаро ёга кунига бағишланган фестивал ўтказиладиТошкентда Халқаро ёга кунига бағишланган фестивал ўтказилади17.06, 18:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Ҳалок бўлган қуш ёнидан кетмаган майналар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ҳалок бўлган қуш ёнидан кетмаган майналар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда