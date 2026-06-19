ИИВ тизимида янгилик: Ходимларнинг ножўя ҳаракатини очувчи бот ишга туширилди
Ички ишлар органлари фаолиятида шаффофликни таъминлаш ва қонун устуворлигини мустаҳкамлаш мақсадида муҳим рақамли восита тақдим этилди. Ички ишлар вазирлиги Ўз хавфсизлиги бош бошқармаси (ЎзХББ) фуқаролар ва тизим ходимлари учун тезкор алоқани таъминловчи махсус @иив_шхбб_бот Телеграм-ботини расман ишга туширди.
Мазкур рақамли платформа фуқаролар ҳамда идора ходимларини вазирликнинг ўз хавфсизлигини бошқариш тузилмаси билан тўғридан-тўғри ва тезкор боғлаш учун хизмат қилади.
Ботнинг функционал имкониятлари: Нималарни хабар қилиш мумкин?
Янги ишга туширилган Телеграм-бот орқали қуйидаги ҳолатлар юзасидан қонунбузарликлар ҳақида тезкор хабар бериш тизими йўлга қўйилди:
Коррупция ва товламачилик: Ходимлар томонидан содир этилаётган пора бериш ёки олиш, моддий манфаатдорлик ва тамагирлик ҳолатлари.
Ғайриқонуний хатти-ҳаракатлар: Ички ишлар органлари (ИИО) ходимларининг хизмат ваколатидан чиқиб, қонунга зид равишда фуқаролар ҳуқуқларини бузиши.
Хизмат вазифаларидаги муаммолар: Тизим ходимларининг ўз кундалик хизмат вазифаларини бажариш жараёнида юзага келаётган ички ва ташқи тўсиқлари ёки муаммолари.
Махфийлик ва хавфсизлик кафолати
Вазирликнинг маълум қилишича, мазкур бот орқали келиб тушган ҳар бир мурожаат алоҳида назоратга олинади ва қисқа муддатларда тезкор текширувдан ўтказилади. Энг муҳими, идора ариза берувчи шахснинг хавфсизлигини таъминлаш мақсадида унинг шахси тўлиқ сир сақланишини (анонимлигини) қатъий кафолатлайди.
Қўшимча равишда, фуқаролар учун Давлат хавфсизлик хизматининг (ДХХ) доимий фаолият юритувчи махсус ишонч телефони ҳам хизмат кўрсатишда давом этади: 71-231-31-74.
Ижтимоий-ҳуқуқий таҳлилчилар хулосаси:
Маҳаллий ички ишлар тизимида бу каби онлайн лойиҳаларнинг ишга туширилиши — аҳолининг ҳуқуқ-тартибот органларига бўлган ишончини оширишда муҳим кўприк ҳисобланади. Тезкор алоқа боти нафақат тизимдаги қонунбузарликларни фош этишга, балки соҳа ходимлари ўртасида хизмат интизомининг мустаҳкамланишига ҳам хизмат қилади. Коррупцияга қарши курашда жамоатчилик назорати энг қудратли қуролдир.
Юртимиздаги энг муҳим ҳуқуқий ислоҳотлар, қонунчиликдаги янгиликлар ва рақамли ечимлар тафсилотларини биз билан кузатиб боришда давом этинг!
…