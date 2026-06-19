Ҳабиб Нурмагомедов тахмини: ЖЧ-2026 кубоги ва «Олтин бутса» кимга насиб этади?
UFC афсонаси Ҳабиб Нурмагомедов жорий Жаҳон чемпионати атрофидаги қизғин баҳсларга ўз муносабатини билдиришда давом этмоқда. Ўзбекистон терма жамоасини дебютантлар орасида энг оч ва интилувчан жамоа деб атаган спортчи, бу сафар турнирнинг бош соврини ва тўпурарлик пойгаси бўйича ўз прогнозларини очиқлади.
Чемпионлик учун кучли учлик
Ҳабибнинг фикрича, бу йилги Мундиалда Европа грандлари яққол устунлик қилади. Эътиборли жиҳати, у ўзи мухлислик қилмаса-да, немисларнинг турнирдаги имкониятини энг юқори баҳолади:
Германия — Мусобақанинг бош фаворити. «Уларнинг мухлиси эмасман, лекин барибир биринчи ўринга Германияни қўяман», — дейди Ҳабиб.
Нидерландия — Иккинчи ўрин учун асосий даъвогар.
Испания — Кучли учликни якунлаб берувчи жамоа.
«Олтин бутса» кимники бўлади? 5 та хавфли номзод
Турнирнинг энг яхши тўпурари номига даъвогарлар ҳақида гапирганда, ММА юлдузи битта исм билан чекланиб қолмади. У айни дамда даҳшатли спорт формасида бўлган ва исталган ҳимояни ёриб ўтишга қодир 5 нафар ҳужумчини санаб ўтди:
Килиан Мбаппе (Франция)
Лаутаро Мартинес (Аргентина)
Винисиус Жуниор (Бразилия)
Жоау Феликс (Португалия)
Ҳарри Кейн (Англия)
Инсайд ва таҳлил:
Ҳабиб Нурмагомедовнинг чемпионлик учун Германияга ишонч билдириши бежиз эмас. Немислар турнирнинг 1-турида Кюрасаони 7:1 ҳисобида тор-мор этиб, ўзларининг ҳужумкорлик салоҳияти нақадар юқори эканини кўрсатиб қўйишди. Тўпурарлар рўйхатидаги бешлик эса жорий ЖЧ-2026нинг энг марказий фигуралари ҳисобланади. Октагон афсонасининг спортча интуицияси бу сафар қанчалик тўғри чиқишини вақт кўрсатади.
…