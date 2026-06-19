Ҳабиб Нурмагомедов тахмини: ЖЧ-2026 кубоги ва «Олтин бутса» кимга насиб этади?

·38·Спорт
Ҳабиб Нурмагомедов тахмини: ЖЧ-2026 кубоги ва «Олтин бутса» кимга насиб этади?

UFC афсонаси Ҳабиб Нурмагомедов жорий Жаҳон чемпионати атрофидаги қизғин баҳсларга ўз муносабатини билдиришда давом этмоқда. Ўзбекистон терма жамоасини дебютантлар орасида энг оч ва интилувчан жамоа деб атаган спортчи, бу сафар турнирнинг бош соврини ва тўпурарлик пойгаси бўйича ўз прогнозларини очиқлади.

Чемпионлик учун кучли учлик

Ҳабибнинг фикрича, бу йилги Мундиалда Европа грандлари яққол устунлик қилади. Эътиборли жиҳати, у ўзи мухлислик қилмаса-да, немисларнинг турнирдаги имкониятини энг юқори баҳолади:

  1. Германия — Мусобақанинг бош фаворити. «Уларнинг мухлиси эмасман, лекин барибир биринчи ўринга Германияни қўяман», — дейди Ҳабиб.

  2. Нидерландия — Иккинчи ўрин учун асосий даъвогар.

  3. Испания — Кучли учликни якунлаб берувчи жамоа.

«Олтин бутса» кимники бўлади? 5 та хавфли номзод

Турнирнинг энг яхши тўпурари номига даъвогарлар ҳақида гапирганда, ММА юлдузи битта исм билан чекланиб қолмади. У айни дамда даҳшатли спорт формасида бўлган ва исталган ҳимояни ёриб ўтишга қодир 5 нафар ҳужумчини санаб ўтди:

  • Килиан Мбаппе (Франция)

  • Лаутаро Мартинес (Аргентина)

  • Винисиус Жуниор (Бразилия)

  • Жоау Феликс (Португалия)

  • Ҳарри Кейн (Англия)

Инсайд ва таҳлил:

Ҳабиб Нурмагомедовнинг чемпионлик учун Германияга ишонч билдириши бежиз эмас. Немислар турнирнинг 1-турида Кюрасаони 7:1 ҳисобида тор-мор этиб, ўзларининг ҳужумкорлик салоҳияти нақадар юқори эканини кўрсатиб қўйишди. Тўпурарлар рўйхатидаги бешлик эса жорий ЖЧ-2026нинг энг марказий фигуралари ҳисобланади. Октагон афсонасининг спортча интуицияси бу сафар қанчалик тўғри чиқишини вақт кўрсатади.

Хабиб НурмагомедовУзбекистонГерманияНидерландыИспания
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедни тарк этиб, Барселонага қайтишни истамоқдаМаркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедни тарк этиб, Барселонага қайтишни истамоқдаБугун, 12:30Ҳабиб Нурмагомедов ЖЧ-2026даги учта севимли терма жамоасини айтдиҲабиб Нурмагомедов ЖЧ-2026даги учта севимли терма жамоасини айтдиБугун, 12:02ЖЧ-2026 фаворитлари: Goal портали янгиланган рейтингни эълон қилдиЖЧ-2026 фаворитлари: Goal портали янгиланган рейтингни эълон қилдиБугун, 11:52Англия терма жамоасида хушхабар: Гарри Кейн ва Деклан Рисе сафга қайтмоқдаАнглия терма жамоасида хушхабар: Гарри Кейн ва Деклан Рисе сафга қайтмоқдаБугун, 11:50Жонатан Дэвиднинг қайд этган ҳет-трики уни Месси билан тенглаштирдиЖонатан Дэвиднинг қайд этган ҳет-трики уни Месси билан тенглаштирдиБугун, 11:45Мексика Жанубий Кореяни мағлуб этиб муддатидан олдин плей-оффга чиқдиМексика Жанубий Кореяни мағлуб этиб муддатидан олдин плей-оффга чиқдиБугун, 09:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди