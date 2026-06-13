Эмре Кивилжим ва Юлдуз Ражабова Туркияда бўлиб ўтган сериал премьерасида биргаликда кўриниш берди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Туркиялик актёр Эмре Кивилжим ва ўзбекистонлик актриса Юлдуз Ражабова Туркияда бўлиб ўтган “Сумуд” сериали премьерасида биргаликда кўриниш берди.
Яқинда турмуш қурган жуфтлик тадбир давомида оммавий ахборот воситалари вакилларининг саволларига жавоб бериб, мухлислар эътиборини тортди. Уларнинг самимий ва уйғун кўриниши ижтимоий тармоқларда илиқ муносабатларга сабаб бўлди.
Премьерадан олинган сурат ва видеолар кенг тарқалиб, фойдаланувчилар жуфтликка бахт ва омад тилашмоқда. Айрим мухлислар эса ўз фикрларини билдириб, сериал ижодкорларини қўллаб-қувватлади.
…