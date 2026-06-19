Сергелида пневматик қуролларнинг ноқонуний савдо занжири фош этилди
Пойтахтимизда жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва қонунга хилоф равишда қурол айланмасига чек қўйиш борасида навбатдаги тезкор тадбир ўтказилди. Тошкент шаҳар ИИББ ходимлари томонидан Сергели туманида пневматик милтиқни ҳеч қандай тегишли рухсатномасиз, занжир кўринишида бир-бирига қайта сотиш билан шуғулланиб келган шахслар қўлга олинди.
Ноқонуний олиб-сотарлик схемаси қандай ишлаган?
Суриштирув ва тезкор маълумотларга кўра, Сергели туманида истиқомат қилувчи тўрт нафар маҳаллий фуқаро ўзаро хуфиёна савдо занжирини юзага келтиришган:
Биринчи босқич: Шериклардан бири пневматик милтиқни расмий органларда рўйхатдан ўтказмасдан, ноқонуний равишда сотиб олган.
Қайта пуллаш: Сўнгра ушбу қуролни ўз танишига ҳеч қандай ҳужжатларсиз сотган.
Занжирнинг кенгайиши: Иккинчи харидор эса тўхтаб қолмай, милтиқни янада кўпроқ фойда кўриш мақсадида бошқа шахсларга сотиб юборган.
Тезкор ҳибсга олиш ва мусодара
ИИББ ходимлари томонидан ўтказилган тезкор текширув ҳамда гумонланувчилардан бирининг хонадонида амалга оширилган қонуний кўздан кечириш тадбири давомида, ушбу ноқонуний айланмада бўлган пневматик қурол ашёвий далил сифатида топилди ва ўрнатилган тартибда мусодара қилинди. Ҳозирда мазкур ишга алоқадор бўлган тўрт нафар ҳуқуқбузарнинг барчаси шахсига аниқлик киритилиб, ушланган.
Ҳуқуқий оқибатлар: Қонун устуворлиги
Қўлга олинган фуқароларга нисбатан Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг "Қонунга хилоф равишда қурол муомаласи" моддаси билан маъмурий иш қўзғатилди.
Ушбу қонунбузарлик учун уларни қуйидаги қатъий чоралар кутмоқда:
Катта миқдордаги пул жаримаси;
Маъмурий қамоқ жазоси.
Ҳуқуқ-тартибот органларининг муҳим эслатмаси:
Пневматик, ов ёки спорт қуролларини тегишли давлат органларининг махсус рухсатномасисиз сотиб олиш, сақлаш, олиб юриш ва бошқа шахсларга қайта сотиш қонунан тақиқланади. Ҳар қандай турдаги қурол — шунчаки ов ёки кўнгилочар восита эмас, балки атрофдагилар соғлиғи ва ҳаётига хавф солувчи жисмдир.
Юртимиздаги энг сўнгги ҳуқуқий янгиликлар, тезкор репортажлар ва криминал хроника тафсилотларини биз билан кузатиб боришда давом этинг!
…