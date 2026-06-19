Сергелида пневматик қуролларнинг ноқонуний савдо занжири фош этилди

·10·Жамият
Сергелида пневматик қуролларнинг ноқонуний савдо занжири фош этилди

Пойтахтимизда жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва қонунга хилоф равишда қурол айланмасига чек қўйиш борасида навбатдаги тезкор тадбир ўтказилди. Тошкент шаҳар ИИББ ходимлари томонидан Сергели туманида пневматик милтиқни ҳеч қандай тегишли рухсатномасиз, занжир кўринишида бир-бирига қайта сотиш билан шуғулланиб келган шахслар қўлга олинди.

Ноқонуний олиб-сотарлик схемаси қандай ишлаган?

Суриштирув ва тезкор маълумотларга кўра, Сергели туманида истиқомат қилувчи тўрт нафар маҳаллий фуқаро ўзаро хуфиёна савдо занжирини юзага келтиришган:

  • Биринчи босқич: Шериклардан бири пневматик милтиқни расмий органларда рўйхатдан ўтказмасдан, ноқонуний равишда сотиб олган.

  • Қайта пуллаш: Сўнгра ушбу қуролни ўз танишига ҳеч қандай ҳужжатларсиз сотган.

  • Занжирнинг кенгайиши: Иккинчи харидор эса тўхтаб қолмай, милтиқни янада кўпроқ фойда кўриш мақсадида бошқа шахсларга сотиб юборган.

Тезкор ҳибсга олиш ва мусодара

ИИББ ходимлари томонидан ўтказилган тезкор текширув ҳамда гумонланувчилардан бирининг хонадонида амалга оширилган қонуний кўздан кечириш тадбири давомида, ушбу ноқонуний айланмада бўлган пневматик қурол ашёвий далил сифатида топилди ва ўрнатилган тартибда мусодара қилинди. Ҳозирда мазкур ишга алоқадор бўлган тўрт нафар ҳуқуқбузарнинг барчаси шахсига аниқлик киритилиб, ушланган.

Ҳуқуқий оқибатлар: Қонун устуворлиги

Қўлга олинган фуқароларга нисбатан Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг "Қонунга хилоф равишда қурол муомаласи" моддаси билан маъмурий иш қўзғатилди.

Ушбу қонунбузарлик учун уларни қуйидаги қатъий чоралар кутмоқда:

  • Катта миқдордаги пул жаримаси;

  • Маъмурий қамоқ жазоси.

Ҳуқуқ-тартибот органларининг муҳим эслатмаси:

Пневматик, ов ёки спорт қуролларини тегишли давлат органларининг махсус рухсатномасисиз сотиб олиш, сақлаш, олиб юриш ва бошқа шахсларга қайта сотиш қонунан тақиқланади. Ҳар қандай турдаги қурол — шунчаки ов ёки кўнгилочар восита эмас, балки атрофдагилар соғлиғи ва ҳаётига хавф солувчи жисмдир.

Юртимиздаги энг сўнгги ҳуқуқий янгиликлар, тезкор репортажлар ва криминал хроника тафсилотларини биз билан кузатиб боришда давом этинг!

ТошкентЎзбекистонСергелийский район
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ИИВ тизимида янгилик: Ходимларнинг ножўя ҳаракатини очувчи бот ишга туширилдиИИВ тизимида янгилик: Ходимларнинг ножўя ҳаракатини очувчи бот ишга туширилдиБугун, 12:57Ўзбекистонда коррупцияга қўл урганлар учун умрбод чекловлар жорий этилдиЎзбекистонда коррупцияга қўл урганлар учун умрбод чекловлар жорий этилдиБугун, 08:36Навоийда рулда ухлаб қолиш аянчли фожиа билан якунландиНавоийда рулда ухлаб қолиш аянчли фожиа билан якунландиБугун, 02:262 минг сўмлик пулни йиртиб рақсга тушган эркак кенг жамоатчиликнинг эътиборини тортди (видео )2 минг сўмлик пулни йиртиб рақсга тушган эркак кенг жамоатчиликнинг эътиборини тортди (видео )Кеча, 17:15Стадионда таъсирли лаҳза: колумбиялик мухлислар ўзбекистонлик болакайни овутди (видео) Стадионда таъсирли лаҳза: колумбиялик мухлислар ўзбекистонлик болакайни овутди (видео) Кеча, 12:31Олмазорда IES ходими пора билан қўлга тушдиОлмазорда IES ходими пора билан қўлга тушдиКеча, 12:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Ҳалок бўлган қуш ёнидан кетмаган майналар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ҳалок бўлган қуш ёнидан кетмаган майналар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда