Криштиану Роналду Португалия терма жамоасига халақит беряптими?

·23·Спорт
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасига халақит беряптими?

2026-йилги жаҳон чемпионатининг дебют учрашувида Португалия терма жамоаси кутилмаганда очко йўқотиши ортидан жамоа сардори Криштиану Роналду яна танқидлар марказида қолди. Конго ДР билан бўлиб ўтган баҳсдаги 1:1 ҳисобидаги дуранг нафақат турнир жадвалидаги ҳолатни мураккаблаштирди, балки фахрий ҳужумчининг жамоавий ўйинга таъсири борасидаги баҳсларни қайтадан аланга олдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Хюстон шаҳрида ўтган учрашувда Жоау Невес португалияликларни ҳисобда олдинга олиб чиққан бўлса-да, Ёан Висса мувозанатни тиклашга муваффақ бўлди. Мазкур натижа К гуруҳидаги вазиятни кескинлаштирди. Sky Sports нашрига интервю берган Англия терма жамоасининг собиқ ҳужумчиси Жей Ботройд Роналдунинг ўйинини кескин танқид қилиб, уни жамоа учун фойдадан кўра кўпроқ зарар келтираётганликда айблади.

Захира ўриндиғи — ягона ечимми?

Ботройднинг фикрича, 39 ёшли ҳужумчи ўзининг жисмоний ҳолати ва жамоага таъсирини тўғри баҳолаши лозим. Экспертнинг таъкидлашича, Роналду асосий таркибда майдонга тушиш ўрнига, ўйиннинг сўнгги қисмида захирадан қўшилиб, жамоага янги куч бағишлайдиган "импакт-ўйинчи" вазифасини бажариши керак. Бироқ, Ботройд футболчининг характеридан келиб чиқиб, у ҳеч қачон бундай қарорга рози бўлмаслигини қўшимча қилди.

"Очиқ гапириш керак, агар Роналду жамоавий ўйинчи бўлишни истаса, у четга чиқиши ва захирадан тушадиган футболчига айланиши кераклигини тушуниши лозим. Лекин у буни қиладими? Йўқ, мен бунга ишонмайман. Ҳозирда у Португалия учун ёрдамдан кўра кўпроқ тўсиқ бўлиб хизмат қилмоқда", — дейди собиқ футболчи.

Месси билан абадий рақобат ва мураббий позицияси

Танқидлар фақат ўйин сифати билан чекланиб қолмаяпти. Ботройднинг фикрича, Роналду ҳанузгача Лионель Месси билан масофавий рақобатга эътибор қаратмоқда ва бу унинг жамоавий манфаатлардан устун туришига сабаб бўлмоқда. "У ҳеч қачон Месси бўла олмайди, лекин у ўз фаолияти давомида имкониятларидан максимал даражада фойдаланган. Ҳозир эса унинг шахсий амбициялари жамоа балансига таъсир қилмоқда", — дея қўшимча қилди у.

Шунга қарамай, Португалия терма жамоаси бош мураббийи Роберто Мартинес ўз сардорини ҳимоя қилишда давом этмоқда. Мураббий Конго ДРга қарши ўйинда Роналдуни охиригача майдонда қолдирганини унинг бой тажрибаси ва ўйин тақдирини ҳал қила олиш қобилияти билан изоҳлади. Мартинеснинг фикрича, бундай мураккаб турнирларда Роналдудек етакчининг майдонда бўлиши руҳий жиҳатдан жуда муҳим.

Эслатиб ўтамиз, Криштиану Роналду ўзининг олтинчи жаҳон чемпионатида иштирок этиб, бу борада мутлақ рекордчи ҳисобланади. Бироқ, сўнгги ўйинда у рақиб дарвозасига аниқ зарба бера олмади ва иккита қулай вазиятдан фойдалана олмади. Эндиликда Португалия кейинги босқич масаласини ҳал қилиш учун гуруҳдаги қолган ўйинларда ғалаба қозонишга мажбур.

Криштиану РоналдуПортугалияРоберто МартинесЖЧ-2026Футбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026даги машмаша: Канада ва Қатар мураббийлари ўртасида нима юз берди?ЖЧ-2026даги машмаша: Канада ва Қатар мураббийлари ўртасида нима юз берди?Бугун, 13:53Дани Олмо Марк Кукуреллани огоҳлантирди: Реал Мадридда уни Ламине Ямал кутмоқдаДани Олмо Марк Кукуреллани огоҳлантирди: Реал Мадридда уни Ламине Ямал кутмоқдаБугун, 13:34Ливерпул Муҳаммад Салах ўрнига муносиб номзод топди: Ян Диоманде трансфери амалга ошами?Ливерпул Муҳаммад Салах ўрнига муносиб номзод топди: Ян Диоманде трансфери амалга ошами?Бугун, 13:17«Бу энг ёмон Португалия»: машҳур агент Роналду ва Мартинесни аёвсиз танқид қилди«Бу энг ёмон Португалия»: машҳур агент Роналду ва Мартинесни аёвсиз танқид қилдиБугун, 13:07Ҳабиб Нурмагомедов тахмини: ЖЧ-2026 кубоги ва «Олтин бутса» кимга насиб этади?Ҳабиб Нурмагомедов тахмини: ЖЧ-2026 кубоги ва «Олтин бутса» кимга насиб этади?Бугун, 12:33Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедни тарк этиб, Барселонага қайтишни истамоқдаМаркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедни тарк этиб, Барселонага қайтишни истамоқдаБугун, 12:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди