Криштиану Роналду Португалия терма жамоасига халақит беряптими?
2026-йилги жаҳон чемпионатининг дебют учрашувида Португалия терма жамоаси кутилмаганда очко йўқотиши ортидан жамоа сардори Криштиану Роналду яна танқидлар марказида қолди. Конго ДР билан бўлиб ўтган баҳсдаги 1:1 ҳисобидаги дуранг нафақат турнир жадвалидаги ҳолатни мураккаблаштирди, балки фахрий ҳужумчининг жамоавий ўйинга таъсири борасидаги баҳсларни қайтадан аланга олдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Хюстон шаҳрида ўтган учрашувда Жоау Невес португалияликларни ҳисобда олдинга олиб чиққан бўлса-да, Ёан Висса мувозанатни тиклашга муваффақ бўлди. Мазкур натижа К гуруҳидаги вазиятни кескинлаштирди. Sky Sports нашрига интервю берган Англия терма жамоасининг собиқ ҳужумчиси Жей Ботройд Роналдунинг ўйинини кескин танқид қилиб, уни жамоа учун фойдадан кўра кўпроқ зарар келтираётганликда айблади.
Захира ўриндиғи — ягона ечимми?Ботройднинг фикрича, 39 ёшли ҳужумчи ўзининг жисмоний ҳолати ва жамоага таъсирини тўғри баҳолаши лозим. Экспертнинг таъкидлашича, Роналду асосий таркибда майдонга тушиш ўрнига, ўйиннинг сўнгги қисмида захирадан қўшилиб, жамоага янги куч бағишлайдиган "импакт-ўйинчи" вазифасини бажариши керак. Бироқ, Ботройд футболчининг характеридан келиб чиқиб, у ҳеч қачон бундай қарорга рози бўлмаслигини қўшимча қилди.
"Очиқ гапириш керак, агар Роналду жамоавий ўйинчи бўлишни истаса, у четга чиқиши ва захирадан тушадиган футболчига айланиши кераклигини тушуниши лозим. Лекин у буни қиладими? Йўқ, мен бунга ишонмайман. Ҳозирда у Португалия учун ёрдамдан кўра кўпроқ тўсиқ бўлиб хизмат қилмоқда", — дейди собиқ футболчи.
Месси билан абадий рақобат ва мураббий позициясиТанқидлар фақат ўйин сифати билан чекланиб қолмаяпти. Ботройднинг фикрича, Роналду ҳанузгача Лионель Месси билан масофавий рақобатга эътибор қаратмоқда ва бу унинг жамоавий манфаатлардан устун туришига сабаб бўлмоқда. "У ҳеч қачон Месси бўла олмайди, лекин у ўз фаолияти давомида имкониятларидан максимал даражада фойдаланган. Ҳозир эса унинг шахсий амбициялари жамоа балансига таъсир қилмоқда", — дея қўшимча қилди у.
Шунга қарамай, Португалия терма жамоаси бош мураббийи Роберто Мартинес ўз сардорини ҳимоя қилишда давом этмоқда. Мураббий Конго ДРга қарши ўйинда Роналдуни охиригача майдонда қолдирганини унинг бой тажрибаси ва ўйин тақдирини ҳал қила олиш қобилияти билан изоҳлади. Мартинеснинг фикрича, бундай мураккаб турнирларда Роналдудек етакчининг майдонда бўлиши руҳий жиҳатдан жуда муҳим.
Эслатиб ўтамиз, Криштиану Роналду ўзининг олтинчи жаҳон чемпионатида иштирок этиб, бу борада мутлақ рекордчи ҳисобланади. Бироқ, сўнгги ўйинда у рақиб дарвозасига аниқ зарба бера олмади ва иккита қулай вазиятдан фойдалана олмади. Эндиликда Португалия кейинги босқич масаласини ҳал қилиш учун гуруҳдаги қолган ўйинларда ғалаба қозонишга мажбур.
…