Ҳиндистонда Telegram блокланди: 150 миллион фойдаланувчи алоқасиз қолди

·18·Техно
Ҳиндистонда Telegram блокланди: 150 миллион фойдаланувчи алоқасиз қолди

Ҳиндистон ҳукумати имтиҳонлардаги фирибгарликларга қарши кураш доирасида Telegram мессенжерига нисбатан вақтинчалик тақиқ жорий этди. Ню-Деҳли Олий суди платформанинг ушбу чекловга қарши берган апелляция шикоятини рад этди. Натижада, дунёдаги энг йирик бозорлардан бирида 150 миллиондан ортиқ фойдаланувчи оммабоп сервисдан фойдаланиш имкониятидан маҳрум бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу кескин чорага мамлакатда тиббиёт олий ўқув юртларига кириш учун ўтказиладиган миллий имтиҳонлар сабаб бўлган. Аввалроқ, саволлар сизиб чиққани ҳақидаги айбловлар туфайли имтиҳон натижалари бекор қилинган эди. Ҳиндистон ахборот технологиялари вазирлиги мессенжердаги айрим каналлар бўлажак имтиҳон саволларини сотаётгани ҳақидаги хавотирлар ортидан 22-июнга қадар блокировка ўрнатишга қарор қилди.

Суд қарори ва технологик гигантларнинг муносабати

ixbt.com маълумотига кўра, судя Тежас Кариа ҳукуматнинг ушбу қарорини қонуний ва белгиланган тартиб-қоидаларга тўлиқ мувофиқ деб топди. Тақиқ эълон қилинганидан сўнг бир неча соат ичида маҳаллий телекоммуникация компаниялари, шунингдек, Google ва Apple каби гигантлар Telegram иловасини ўз дўконларидан ўчириб ташладилар ва унга киришни чекладилар.

Telegram асосчиси Павел Дуров ушбу вазиятни кескин танқид остига олди. Унинг сўзларига кўра, бундай чоралар платформанинг миллионлаб бегуноҳ фойдаланувчиларини жазолаш билан баробардир. Дуровнинг таъкидлашича, имтиҳон материалларининг сизиб чиқиши билан боғлиқ муаммолар аллақачон бошқа платформаларга кўчиб улгурган ва фақат биргина сервисни блоклаш масалани ҳал қилмайди.

Вазият янада мураккаблашиб, Ҳиндистоннинг Релиансе телекоммуникация компанияси томонидан қўлланилган БГП ҳижаккинг (маршрутларни эгаллаб олиш) усули туфайли блокировка таъсири мамлакат ташқарисига ҳам ёйилди. Натижада, БАА ва бошқа қўшни минтақалардаги миллионлаб фойдаланувчилар ҳам мессенжерга киришда муаммоларга дуч келишди.

Telegram маъмурияти ҳукумат билан ҳамкорлик қилишга тайёрлигини билдириб, имтиҳонлар билан боғлиқ ноқонуний контент тарқатаётган 900 дан ортиқ ҳаволани ўчириб ташлаганини маълум қилди. Шунга қарамай, расмий Деҳли имтиҳон жараёнлари тўлиқ якунланмагунча чекловларни юmsҳатиш ниятида эмас.

Ушбу воқеа глобал технология оламида давлатларнинг рақамли платформалар устидан назоратни кучайтираётганининг навбатдаги исботи бўлди. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам Telegram энг асосий мулоқот воситаси эканлигини ҳисобга олсак, йирик бозорлардаги бундай блокировкалар платформанинг умумий барқарорлигига ва халқаро сиёсатига сезиларли таъсир кўрсатиши мумкин.

TelegramҲиндистонПавел ДуровБлокировкаТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA ва Relativity Space Марсни ўрганиш бўйича тарихий шартнома имзоладиNASA ва Relativity Space Марсни ўрганиш бўйича тарихий шартнома имзоладиБугун, 13:58SpaceX ЕИнинг янги режалари Украинадаги сунъий йўлдош алоқасига хавф солишидан огоҳлантирдиSpaceX ЕИнинг янги режалари Украинадаги сунъий йўлдош алоқасига хавф солишидан огоҳлантирдиБугун, 12:52АҚШ ва ASML ўртасида махфий низо: Хитой энг илғор чипларни ишлаб чиқаришни бошладими?АҚШ ва ASML ўртасида махфий низо: Хитой энг илғор чипларни ишлаб чиқаришни бошладими?Бугун, 12:52Эпик Гамес ўйин саноатида инқилоб қилмоқда: Унреал Энгине 5.8 таркибига сунъий интеллект киритилдиЭпик Гамес ўйин саноатида инқилоб қилмоқда: Унреал Энгине 5.8 таркибига сунъий интеллект киритилдиБугун, 12:28ДеэпКоол компанияси Computex 2026 кўргазмасида инқилобий совутиш тизимларини тақдим этдиДеэпКоол компанияси Computex 2026 кўргазмасида инқилобий совутиш тизимларини тақдим этдиБугун, 11:55Буклама смартфонлар бозори рекорд даражада ўсмоқда: Samsung ва Xiaomi етакчиликдаБуклама смартфонлар бозори рекорд даражада ўсмоқда: Samsung ва Xiaomi етакчиликдаБугун, 11:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди