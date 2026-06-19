Ҳиндистонда Telegram блокланди: 150 миллион фойдаланувчи алоқасиз қолди
Ҳиндистон ҳукумати имтиҳонлардаги фирибгарликларга қарши кураш доирасида Telegram мессенжерига нисбатан вақтинчалик тақиқ жорий этди. Ню-Деҳли Олий суди платформанинг ушбу чекловга қарши берган апелляция шикоятини рад этди. Натижада, дунёдаги энг йирик бозорлардан бирида 150 миллиондан ортиқ фойдаланувчи оммабоп сервисдан фойдаланиш имкониятидан маҳрум бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу кескин чорага мамлакатда тиббиёт олий ўқув юртларига кириш учун ўтказиладиган миллий имтиҳонлар сабаб бўлган. Аввалроқ, саволлар сизиб чиққани ҳақидаги айбловлар туфайли имтиҳон натижалари бекор қилинган эди. Ҳиндистон ахборот технологиялари вазирлиги мессенжердаги айрим каналлар бўлажак имтиҳон саволларини сотаётгани ҳақидаги хавотирлар ортидан 22-июнга қадар блокировка ўрнатишга қарор қилди.
Суд қарори ва технологик гигантларнинг муносабатиixbt.com маълумотига кўра, судя Тежас Кариа ҳукуматнинг ушбу қарорини қонуний ва белгиланган тартиб-қоидаларга тўлиқ мувофиқ деб топди. Тақиқ эълон қилинганидан сўнг бир неча соат ичида маҳаллий телекоммуникация компаниялари, шунингдек, Google ва Apple каби гигантлар Telegram иловасини ўз дўконларидан ўчириб ташладилар ва унга киришни чекладилар.
Telegram асосчиси Павел Дуров ушбу вазиятни кескин танқид остига олди. Унинг сўзларига кўра, бундай чоралар платформанинг миллионлаб бегуноҳ фойдаланувчиларини жазолаш билан баробардир. Дуровнинг таъкидлашича, имтиҳон материалларининг сизиб чиқиши билан боғлиқ муаммолар аллақачон бошқа платформаларга кўчиб улгурган ва фақат биргина сервисни блоклаш масалани ҳал қилмайди.
Вазият янада мураккаблашиб, Ҳиндистоннинг Релиансе телекоммуникация компанияси томонидан қўлланилган БГП ҳижаккинг (маршрутларни эгаллаб олиш) усули туфайли блокировка таъсири мамлакат ташқарисига ҳам ёйилди. Натижада, БАА ва бошқа қўшни минтақалардаги миллионлаб фойдаланувчилар ҳам мессенжерга киришда муаммоларга дуч келишди.
Telegram маъмурияти ҳукумат билан ҳамкорлик қилишга тайёрлигини билдириб, имтиҳонлар билан боғлиқ ноқонуний контент тарқатаётган 900 дан ортиқ ҳаволани ўчириб ташлаганини маълум қилди. Шунга қарамай, расмий Деҳли имтиҳон жараёнлари тўлиқ якунланмагунча чекловларни юmsҳатиш ниятида эмас.
Ушбу воқеа глобал технология оламида давлатларнинг рақамли платформалар устидан назоратни кучайтираётганининг навбатдаги исботи бўлди. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам Telegram энг асосий мулоқот воситаси эканлигини ҳисобга олсак, йирик бозорлардаги бундай блокировкалар платформанинг умумий барқарорлигига ва халқаро сиёсатига сезиларли таъсир кўрсатиши мумкин.
…