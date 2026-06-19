Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедни тарк этиб, Барселонага қайтишни истамоқда

·56·Спорт
Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедни тарк этиб, Барселонага қайтишни истамоқда

Манчестер Юнайтед ҳужумчиси Маркус Рэшфорд фаолиятини Испания чемпионатида давом эттириш ниятидан воз кечмаяпти. Англиялик футболчи жамоага Антонй Гордон келиб қўшилганига қарамай, айнан Барселона сафига қайтишни ўзининг асосий мақсади деб билмоқда. Ушбу трансфер амалга ошиши футболчининг келажаги ва клубларнинг молиявий ҳолати учун муҳим аҳамиятга эга. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашрининг хабар беришича, Манчестер Юнайтед раҳбарияти жорий ёзги трансфер ойнасида 28 ёшли ҳужумчини сотиб юборишга тайёр. Рэшфорд эса ўз навбатида бошқа клублардан бўалаётган таклифларни рад этиб, Каталония грандидан чорлов кутмоқда. Футболчи ўтган мавсумни ижара асосида айнан Барселона сафида ўтказган эди ва у ерда ўзини кўрсатиш учун ҳали имкониятлари борлигига ишонади.

Молиявий тўсиқлар ва клублараро музокаралар

Ҳозирги вақтда трансфернинг асосий тўсиғи молиявий масалалар бўалиб қолмоқда. Барселона аввалроқ футболчини 30 миллион евро эвазига сотиб олиш ҳуқуқидан фойдаланмаган эди. Манчестер Юнайтед эса Рэшфордни яна ижарага бериш ниятида эмас ва фақат тўлиқ сотув вариантини кўриб чиқмоқда. Бу ҳолат молиявий қийинчиликларни бошдан кечираётган кўк-анорранглилар учун мураккаблик туғдириши мумкин.

Sport нашри маълумотларига кўра, Рэшфорд Барселонада қолиш учун ҳатто ўз маошини камайтиришга ҳам розилик берган. Жамоа бош мураббийи Ханси Флик ўтган мавсум якунида футболчининг ҳаракатларидан мамнун бўлганини ва уни таркибда сақлаб қолиш учун клуб барча имкониятларни ишга солишини таъкидлаган эди. Рэшфорд Флик тактикаларига мослаша олган ва захирадан тушиб ҳам ўйинга ижобий таъсир ўтказа олишини исботлаган.

Трансфер ойнаси якунидаги кутилмалар

Айни дамда Барселона учун устувор вазифа марказий ҳужумчи сотиб олиш бўалиб турибди. Шундан сўнггина клуб Рэшфорд масаласига қайтиши мумкин. Футболчининг ўзи эса трансфер ойнасининг сўнгги кунларигача кутишга тайёр. Унинг бу қатъияти ҳар икки клуб раҳбариятига босим ўтказиши ва музокаралар жараёнини тезлаштириши кутилмоқда.

Манчестер Юнайтед Рэшфорднинг жаҳон чемпионатидаги муваффақиятли иштирокидан сўнг унинг трансфер қиймати ошишига умид қилмоқда. Агар трансфер ойнаси ёпилишига яқин бошқа муносиб таклифлар бўмаса, инглиз клуби ўз талабларини бироз юmsҳатиши ҳам эҳтимолдан холи эмас. Рэшфорд учун Барселона нафақат профессионал фаолиятини тиклаш, балки юқори даражадаги футболда ўз ўрнини сақлаб қолиш учун энг мақбул вариант бўалиб қолмоқда.

Маркус РэшфордБарселонаМанчестер ЮнайтедТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Бу энг ёмон Португалия»: машҳур агент Роналду ва Мартинесни аёвсиз танқид қилди«Бу энг ёмон Португалия»: машҳур агент Роналду ва Мартинесни аёвсиз танқид қилдиБугун, 13:07Ҳабиб Нурмагомедов тахмини: ЖЧ-2026 кубоги ва «Олтин бутса» кимга насиб этади?Ҳабиб Нурмагомедов тахмини: ЖЧ-2026 кубоги ва «Олтин бутса» кимга насиб этади?Бугун, 12:33Ҳабиб Нурмагомедов ЖЧ-2026даги учта севимли терма жамоасини айтдиҲабиб Нурмагомедов ЖЧ-2026даги учта севимли терма жамоасини айтдиБугун, 12:02ЖЧ-2026 фаворитлари: Goal портали янгиланган рейтингни эълон қилдиЖЧ-2026 фаворитлари: Goal портали янгиланган рейтингни эълон қилдиБугун, 11:52Англия терма жамоасида хушхабар: Гарри Кейн ва Деклан Рисе сафга қайтмоқдаАнглия терма жамоасида хушхабар: Гарри Кейн ва Деклан Рисе сафга қайтмоқдаБугун, 11:50Жонатан Дэвиднинг қайд этган ҳет-трики уни Месси билан тенглаштирдиЖонатан Дэвиднинг қайд этган ҳет-трики уни Месси билан тенглаштирдиБугун, 11:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди