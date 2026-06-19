Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедни тарк этиб, Барселонага қайтишни истамоқда
Манчестер Юнайтед ҳужумчиси Маркус Рэшфорд фаолиятини Испания чемпионатида давом эттириш ниятидан воз кечмаяпти. Англиялик футболчи жамоага Антонй Гордон келиб қўшилганига қарамай, айнан Барселона сафига қайтишни ўзининг асосий мақсади деб билмоқда. Ушбу трансфер амалга ошиши футболчининг келажаги ва клубларнинг молиявий ҳолати учун муҳим аҳамиятга эга. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашрининг хабар беришича, Манчестер Юнайтед раҳбарияти жорий ёзги трансфер ойнасида 28 ёшли ҳужумчини сотиб юборишга тайёр. Рэшфорд эса ўз навбатида бошқа клублардан бўалаётган таклифларни рад этиб, Каталония грандидан чорлов кутмоқда. Футболчи ўтган мавсумни ижара асосида айнан Барселона сафида ўтказган эди ва у ерда ўзини кўрсатиш учун ҳали имкониятлари борлигига ишонади.
Молиявий тўсиқлар ва клублараро музокараларҲозирги вақтда трансфернинг асосий тўсиғи молиявий масалалар бўалиб қолмоқда. Барселона аввалроқ футболчини 30 миллион евро эвазига сотиб олиш ҳуқуқидан фойдаланмаган эди. Манчестер Юнайтед эса Рэшфордни яна ижарага бериш ниятида эмас ва фақат тўлиқ сотув вариантини кўриб чиқмоқда. Бу ҳолат молиявий қийинчиликларни бошдан кечираётган кўк-анорранглилар учун мураккаблик туғдириши мумкин.
Sport нашри маълумотларига кўра, Рэшфорд Барселонада қолиш учун ҳатто ўз маошини камайтиришга ҳам розилик берган. Жамоа бош мураббийи Ханси Флик ўтган мавсум якунида футболчининг ҳаракатларидан мамнун бўлганини ва уни таркибда сақлаб қолиш учун клуб барча имкониятларни ишга солишини таъкидлаган эди. Рэшфорд Флик тактикаларига мослаша олган ва захирадан тушиб ҳам ўйинга ижобий таъсир ўтказа олишини исботлаган.
Трансфер ойнаси якунидаги кутилмаларАйни дамда Барселона учун устувор вазифа марказий ҳужумчи сотиб олиш бўалиб турибди. Шундан сўнггина клуб Рэшфорд масаласига қайтиши мумкин. Футболчининг ўзи эса трансфер ойнасининг сўнгги кунларигача кутишга тайёр. Унинг бу қатъияти ҳар икки клуб раҳбариятига босим ўтказиши ва музокаралар жараёнини тезлаштириши кутилмоқда.
Манчестер Юнайтед Рэшфорднинг жаҳон чемпионатидаги муваффақиятли иштирокидан сўнг унинг трансфер қиймати ошишига умид қилмоқда. Агар трансфер ойнаси ёпилишига яқин бошқа муносиб таклифлар бўмаса, инглиз клуби ўз талабларини бироз юmsҳатиши ҳам эҳтимолдан холи эмас. Рэшфорд учун Барселона нафақат профессионал фаолиятини тиклаш, балки юқори даражадаги футболда ўз ўрнини сақлаб қолиш учун энг мақбул вариант бўалиб қолмоқда.
…