«Бу энг ёмон Португалия»: машҳур агент Роналду ва Мартинесни аёвсиз танқид қилди
Шимолий Америка яшил майдонларида давом этаётган Жаҳон чемпионатининг илк тури кутилмаган натижалар билан бир қаторда, катта баҳс-мунозараларни ҳам бошлаб юборди. Хусусан, "Е" гуруҳидаги дастлабки баҳсда Африка вакили Конго терма жамоаси билан дуранг (1:1) ўйнаган Португалия миллий жамоаси ўз юртида кескин танқидлар остида қолди.
Португалиялик машҳур футбол агенти Паулу Барбоза "РБ Спорт" нашрига берган интервьюсида жамоанинг намойиш этган футболи ва ҳужумчи Криштиану Роналдунинг таркибдаги роли ҳақида жуда қаттиқ ва муросасиз фикрларни билдирди.
«Дуранг натижага ҳам муносиб эмасдик»
Агентнинг фикрича, Португалия терма жамоаси дебют ўйинида мухлислар кутган мазмунли ўйиннинг ярмини ҳам кўрсата олмади ва Конго билан ўйинда омад туфайли очко қўлга киритди.
Паулу Барбоза Португалиянинг ўйини ҳақида:
«Конгога қарши жуда ёмон ўйнадик ва менинг фикримча, ҳатто дуранг натижага ҳам муносиб эмасдик. Бу мен сўнгги 10 йил ичида кўрган Португалиянинг энг ёмон ўйини бўлди. Энг ачинарлиси шундаки, миллий жамоа аслида бундан анча яхшироқ ўйнай олади. Аммо агар шу ҳолат давом этаверса, биз нафақат чемпионликдан умид узишимиз, балки гуруҳдан ҳам чиқа олмаслик хавфи остида қолишимиз мумкин».
Роналду муаммоси: «Жамоа майдонда 10 киши бўлиб ҳаракат қилмоқда»
Интервьюнинг энг шов-шувли қисми жамоа сардори Криштиану Роналдуга қаратилди. Паулу Барбоза 41 ёшли афсонанинг майдонда бўлиши жамоавий механизмга салбий таъсир қилаётганини очиқ айтди:
Асосий таркибдаги ўрни: Барбозанинг ишонч билдиришича, айни пайтда Криштиану Роналдуга терма жамоанинг асосий таркибида жой йўқ.
«Эго»нинг зарари: Ҳужумчининг шахсий амбициялари ва ўта юқори эгоси Португалиянинг умумий руҳиятига ва жаҳон чемпионлигини қўлга киритиш йўлидаги мақсадига халал бериши мумкин.
Тактик камчилик: Роналду майдонда бўлган пайтда жамоа амалда 10 киши бўлиб ҳаракат қилмоқда, чунки у замонавий футбол талаб этадиган фаол прессинг ва ҳаракатчанликни таъминлаб бера олмаяпти.
Мураббий қўрқуви ва ҳужумдаги муқобил юлдузлар
Паулу Барбоза терма жамоа бош мураббийи Роберто Мартинеснинг қарорларини ҳам шубҳа остига олди. Унинг фикрича, Португалия Роналду факторига ҳаддан ташқари боғланиб қолган. Мураббий Криштиануни захирага олишдан чўчиётгандек туюлади, гўёки бу қарор юлдуз футболчининг руҳиятига ва жамоа ичидаги муҳитга салбий таъсир қилиб қўйишидан хавфсирамоқда.
Ваҳоланки, Португалия таркибида ҳужум чизиғини анча ранг-баранг, тезкор ва самарали қила оладиган даҳшатли муқобил вариантлар мавжуд:
Жоау Феликс
Гонсалу Рамуш
Рафаэл Леау
Агентнинг фикрича, айнан мана шу ёш ва шиддатли кучларга имконият бериш орқали Португалия ҳақиқий чемпионлик даражасидаги ўйинини топа олади.
Спорт шарҳловчиларининг якуний хулосаси:
Паулу Барбозанинг ушбу баёноти Португалия лагеридаги ички босим нақадар юқори эканини кўрсатиб қўйди. Роналду билан боғлиқ тактик инқироз Роберто Мартинесни кейинги турларда кескин қарорлар қабул қилишга мажбур этади. Акс ҳолда, ЖЧ-2026 фаворитларидан бири ҳисобланган португалиялик мухлисларни жуда катта кўнгилсизлик ва муддатидан олдин турнир билан хайрлашиш азоби кутаётган бўлиши мумкин.
…