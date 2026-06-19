«Бу энг ёмон Португалия»: машҳур агент Роналду ва Мартинесни аёвсиз танқид қилди

·0·Спорт
«Бу энг ёмон Португалия»: машҳур агент Роналду ва Мартинесни аёвсиз танқид қилди

Шимолий Америка яшил майдонларида давом этаётган Жаҳон чемпионатининг илк тури кутилмаган натижалар билан бир қаторда, катта баҳс-мунозараларни ҳам бошлаб юборди. Хусусан, "Е" гуруҳидаги дастлабки баҳсда Африка вакили Конго терма жамоаси билан дуранг (1:1) ўйнаган Португалия миллий жамоаси ўз юртида кескин танқидлар остида қолди.

Португалиялик машҳур футбол агенти Паулу Барбоза "РБ Спорт" нашрига берган интервьюсида жамоанинг намойиш этган футболи ва ҳужумчи Криштиану Роналдунинг таркибдаги роли ҳақида жуда қаттиқ ва муросасиз фикрларни билдирди.

«Дуранг натижага ҳам муносиб эмасдик»

Агентнинг фикрича, Португалия терма жамоаси дебют ўйинида мухлислар кутган мазмунли ўйиннинг ярмини ҳам кўрсата олмади ва Конго билан ўйинда омад туфайли очко қўлга киритди.

Паулу Барбоза Португалиянинг ўйини ҳақида:

«Конгога қарши жуда ёмон ўйнадик ва менинг фикримча, ҳатто дуранг натижага ҳам муносиб эмасдик. Бу мен сўнгги 10 йил ичида кўрган Португалиянинг энг ёмон ўйини бўлди. Энг ачинарлиси шундаки, миллий жамоа аслида бундан анча яхшироқ ўйнай олади. Аммо агар шу ҳолат давом этаверса, биз нафақат чемпионликдан умид узишимиз, балки гуруҳдан ҳам чиқа олмаслик хавфи остида қолишимиз мумкин».

Роналду муаммоси: «Жамоа майдонда 10 киши бўлиб ҳаракат қилмоқда»

Интервьюнинг энг шов-шувли қисми жамоа сардори Криштиану Роналдуга қаратилди. Паулу Барбоза 41 ёшли афсонанинг майдонда бўлиши жамоавий механизмга салбий таъсир қилаётганини очиқ айтди:

  • Асосий таркибдаги ўрни: Барбозанинг ишонч билдиришича, айни пайтда Криштиану Роналдуга терма жамоанинг асосий таркибида жой йўқ.

  • «Эго»нинг зарари: Ҳужумчининг шахсий амбициялари ва ўта юқори эгоси Португалиянинг умумий руҳиятига ва жаҳон чемпионлигини қўлга киритиш йўлидаги мақсадига халал бериши мумкин.

  • Тактик камчилик: Роналду майдонда бўлган пайтда жамоа амалда 10 киши бўлиб ҳаракат қилмоқда, чунки у замонавий футбол талаб этадиган фаол прессинг ва ҳаракатчанликни таъминлаб бера олмаяпти.

Мураббий қўрқуви ва ҳужумдаги муқобил юлдузлар

Паулу Барбоза терма жамоа бош мураббийи Роберто Мартинеснинг қарорларини ҳам шубҳа остига олди. Унинг фикрича, Португалия Роналду факторига ҳаддан ташқари боғланиб қолган. Мураббий Криштиануни захирага олишдан чўчиётгандек туюлади, гўёки бу қарор юлдуз футболчининг руҳиятига ва жамоа ичидаги муҳитга салбий таъсир қилиб қўйишидан хавфсирамоқда.

Ваҳоланки, Португалия таркибида ҳужум чизиғини анча ранг-баранг, тезкор ва самарали қила оладиган даҳшатли муқобил вариантлар мавжуд:

  • Жоау Феликс

  • Гонсалу Рамуш

  • Рафаэл Леау

Агентнинг фикрича, айнан мана шу ёш ва шиддатли кучларга имконият бериш орқали Португалия ҳақиқий чемпионлик даражасидаги ўйинини топа олади.

Спорт шарҳловчиларининг якуний хулосаси:

Паулу Барбозанинг ушбу баёноти Португалия лагеридаги ички босим нақадар юқори эканини кўрсатиб қўйди. Роналду билан боғлиқ тактик инқироз Роберто Мартинесни кейинги турларда кескин қарорлар қабул қилишга мажбур этади. Акс ҳолда, ЖЧ-2026 фаворитларидан бири ҳисобланган португалиялик мухлисларни жуда катта кўнгилсизлик ва муддатидан олдин турнир билан хайрлашиш азоби кутаётган бўлиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳабиб Нурмагомедов тахмини: ЖЧ-2026 кубоги ва «Олтин бутса» кимга насиб этади?Ҳабиб Нурмагомедов тахмини: ЖЧ-2026 кубоги ва «Олтин бутса» кимга насиб этади?Бугун, 12:33Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедни тарк этиб, Барселонага қайтишни истамоқдаМаркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедни тарк этиб, Барселонага қайтишни истамоқдаБугун, 12:30Ҳабиб Нурмагомедов ЖЧ-2026даги учта севимли терма жамоасини айтдиҲабиб Нурмагомедов ЖЧ-2026даги учта севимли терма жамоасини айтдиБугун, 12:02ЖЧ-2026 фаворитлари: Goal портали янгиланган рейтингни эълон қилдиЖЧ-2026 фаворитлари: Goal портали янгиланган рейтингни эълон қилдиБугун, 11:52Англия терма жамоасида хушхабар: Гарри Кейн ва Деклан Рисе сафга қайтмоқдаАнглия терма жамоасида хушхабар: Гарри Кейн ва Деклан Рисе сафга қайтмоқдаБугун, 11:50Жонатан Дэвиднинг қайд этган ҳет-трики уни Месси билан тенглаштирдиЖонатан Дэвиднинг қайд этган ҳет-трики уни Месси билан тенглаштирдиБугун, 11:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди