Ливерпул Муҳаммад Салах ўрнига муносиб номзод топди: Ян Диоманде трансфери амалга ошами?
Англиянинг Ливерпул клуби Муҳаммад Салахнинг жамоадан кетиши ортидан юзага келган бўшлиқни тўлдириш учун жиддий изланишлар олиб бормоқда. Айни дамда жамоа скаутлари эътиборидаги асосий мақсад Кот-дъИвуар терма жамоасининг ёш иқтидори Ян Диоманде бўлиб турибди. 19 ёшли вингер ўзининг тезкорлиги ва техникаси билан нафақат мутахассислар, балки йирик клублар эътиборини ҳам ўзига қаратишга улгурди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ян Диоманде яқинда бўлиб ўтган Жаҳон чемпионатидаги дебют учрашувида Эквадор терма жамоаси ҳимоячиларини шошириб қўйиб, ўзининг юқори салоҳиятини намойиш этди. Goal.com нашрининг хабар беришича, айнан мана шу ўйин Ливерпул раҳбариятининг унга бўлган қизиқишини янада оширган. Бироқ, футболчининг трансфер нархи мерсисайдликлар учун кутилмаган тўсиқ бўлиши мумкин.
Трансфер бозоридаги қийинчиликларҲозирда Ян Диоманденинг ҳуқуқлари Германиянинг РБ Лейпциг клубига тегишли. Футболчининг халқаро майдондаги муваффақиятли иштироки немис клубининг позициясини мустаҳкамлади. Эндиликда РБ Лейпциг ўз юлдузи учун астрономик даражадаги маблағ талаб қилиши аниқ бўлиб улгурди. Бу эса Ливерпул учун молиявий жиҳатдан катта муаммо туғдиради.
Ўтган ёзги трансфер ойнасида мерсисайдликлар янги футболчилар учун 450 миллион фунт стерлингдан ортиқ маблағ сарфлаган эди. Аммо бу харажатлар кутилган натижани бермади ва жамоа мавсумни совринсиз якунлади. Шу сабабли, клуб раҳбарияти битта ўйинчи учун бюджетнинг катта қисмини сарфлашга иккиланмоқда. Бу вазиятдан эса Пари Сен-Жермен унумли фойдаланиб, иқтидорли вингерни ўз сафига қўшиб олиши мумкин.
Ҳужум чизиғидаги муаммолар ва ўтмиш хатолариЛиверпул ўтган мавсумда Луис Диазга муносиб ўринбосар топа олмагани учун қимматга тушганини яхши англайди. Коди Гакпо кутилган ўйинни намойиш эта олмади, янги трансфер Флориан Виртс эса Премер-лигага мослашишда қийинчиликларга дуч келди. Муҳаммад Салах ва бош мураббий Арне Слот ўртасидаги келишмовчиликлар эса вазиятни янада мураккаблаштирди.
Статистикага назар ташлайдиган бўлсак, 2024-25-йилги мавсумда 86 та гол уриб чемпионликни қўлга киритган жамоа, ўтган мавсумда бор-йўғи 63 та гол уришга муваффақ бўлди. Мухлислар клубнинг январ ойида Антуан Семенё каби футболчиларни Манчестер Сити жамоасига бой берганидан норози бўлишмоқда. Эндиликда жамоа олдида муҳим танлов турибди: ё катта маблағ эвазига Ян Диомандени сотиб олиш, ёки ҳужумда яна бир омадсиз мавсумни ўтказиш.
Ливерпул учун ҳозирда нафақат вингер, балки қуйидаги позицияларни ҳам кучайтириш зарур:
- Марказий ярим ҳимоя;
- Ўнг қанот ҳимояси;
- Марказий ҳимоя.
…