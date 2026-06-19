Ливерпул Муҳаммад Салах ўрнига муносиб номзод топди: Ян Диоманде трансфери амалга ошами?

·27·Спорт
Ливерпул Муҳаммад Салах ўрнига муносиб номзод топди: Ян Диоманде трансфери амалга ошами?

Англиянинг Ливерпул клуби Муҳаммад Салахнинг жамоадан кетиши ортидан юзага келган бўшлиқни тўлдириш учун жиддий изланишлар олиб бормоқда. Айни дамда жамоа скаутлари эътиборидаги асосий мақсад Кот-дъИвуар терма жамоасининг ёш иқтидори Ян Диоманде бўлиб турибди. 19 ёшли вингер ўзининг тезкорлиги ва техникаси билан нафақат мутахассислар, балки йирик клублар эътиборини ҳам ўзига қаратишга улгурди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ян Диоманде яқинда бўлиб ўтган Жаҳон чемпионатидаги дебют учрашувида Эквадор терма жамоаси ҳимоячиларини шошириб қўйиб, ўзининг юқори салоҳиятини намойиш этди. Goal.com нашрининг хабар беришича, айнан мана шу ўйин Ливерпул раҳбариятининг унга бўлган қизиқишини янада оширган. Бироқ, футболчининг трансфер нархи мерсисайдликлар учун кутилмаган тўсиқ бўлиши мумкин.

Трансфер бозоридаги қийинчиликлар

Ҳозирда Ян Диоманденинг ҳуқуқлари Германиянинг РБ Лейпциг клубига тегишли. Футболчининг халқаро майдондаги муваффақиятли иштироки немис клубининг позициясини мустаҳкамлади. Эндиликда РБ Лейпциг ўз юлдузи учун астрономик даражадаги маблағ талаб қилиши аниқ бўлиб улгурди. Бу эса Ливерпул учун молиявий жиҳатдан катта муаммо туғдиради.

Ўтган ёзги трансфер ойнасида мерсисайдликлар янги футболчилар учун 450 миллион фунт стерлингдан ортиқ маблағ сарфлаган эди. Аммо бу харажатлар кутилган натижани бермади ва жамоа мавсумни совринсиз якунлади. Шу сабабли, клуб раҳбарияти битта ўйинчи учун бюджетнинг катта қисмини сарфлашга иккиланмоқда. Бу вазиятдан эса Пари Сен-Жермен унумли фойдаланиб, иқтидорли вингерни ўз сафига қўшиб олиши мумкин.

Ҳужум чизиғидаги муаммолар ва ўтмиш хатолари

Ливерпул ўтган мавсумда Луис Диазга муносиб ўринбосар топа олмагани учун қимматга тушганини яхши англайди. Коди Гакпо кутилган ўйинни намойиш эта олмади, янги трансфер Флориан Виртс эса Премер-лигага мослашишда қийинчиликларга дуч келди. Муҳаммад Салах ва бош мураббий Арне Слот ўртасидаги келишмовчиликлар эса вазиятни янада мураккаблаштирди.

Статистикага назар ташлайдиган бўлсак, 2024-25-йилги мавсумда 86 та гол уриб чемпионликни қўлга киритган жамоа, ўтган мавсумда бор-йўғи 63 та гол уришга муваффақ бўлди. Мухлислар клубнинг январ ойида Антуан Семенё каби футболчиларни Манчестер Сити жамоасига бой берганидан норози бўлишмоқда. Эндиликда жамоа олдида муҳим танлов турибди: ё катта маблағ эвазига Ян Диомандени сотиб олиш, ёки ҳужумда яна бир омадсиз мавсумни ўтказиш.

Ливерпул учун ҳозирда нафақат вингер, балки қуйидаги позицияларни ҳам кучайтириш зарур:

  • Марказий ярим ҳимоя;
  • Ўнг қанот ҳимояси;
  • Марказий ҳимоя.
Шу сабабли, Ян Диоманде трансфери жамоанинг келгуси мавсумдаги стратегиясини белгилаб берувчи асосий омил бўлиши кутилмоқда.

ЛиверпулТрансферМуҳаммад СалахЯн ДиомандеФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026даги машмаша: Канада ва Қатар мураббийлари ўртасида нима юз берди?ЖЧ-2026даги машмаша: Канада ва Қатар мураббийлари ўртасида нима юз берди?Бугун, 13:53Дани Олмо Марк Кукуреллани огоҳлантирди: Реал Мадридда уни Ламине Ямал кутмоқдаДани Олмо Марк Кукуреллани огоҳлантирди: Реал Мадридда уни Ламине Ямал кутмоқдаБугун, 13:34Криштиану Роналду Португалия терма жамоасига халақит беряптими?Криштиану Роналду Португалия терма жамоасига халақит беряптими?Бугун, 13:13«Бу энг ёмон Португалия»: машҳур агент Роналду ва Мартинесни аёвсиз танқид қилди«Бу энг ёмон Португалия»: машҳур агент Роналду ва Мартинесни аёвсиз танқид қилдиБугун, 13:07Ҳабиб Нурмагомедов тахмини: ЖЧ-2026 кубоги ва «Олтин бутса» кимга насиб этади?Ҳабиб Нурмагомедов тахмини: ЖЧ-2026 кубоги ва «Олтин бутса» кимга насиб этади?Бугун, 12:33Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедни тарк этиб, Барселонага қайтишни истамоқдаМаркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедни тарк этиб, Барселонага қайтишни истамоқдаБугун, 12:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди