SpaceX ЕИнинг янги режалари Украинадаги сунъий йўлдош алоқасига хавф солишидан огоҳлантирди
Илон Маск бошқарувидаги SpaceX компанияси Европа Иттифоқининг сунъий йўлдош частоталарини қайта тақсимлаш бўйича режаларини кескин танқид остига олди. Компания вакилларининг таъкидлашича, Еврокомиссия томонидан илгари сурилаётган янги тартиб-қоидалар смартфонларнинг сунъий йўлдошга тўғридан-тўғри уланиш технологиясини чеклаб қўйиши ва глобал миқёсда алоқа сифатига салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
SpaceX томонидан Еврокомиссияга йўлланган расмий мурожаатда айтилишича, ЕИнинг ушбу ташаббуси европалик фойдаланувчиларни замонавий алоқа имкониятларидан маҳрум қилиши билан бирга, фавқулодда хизматлар ишида жиддий муаммоларни келтириб чиқаради. Хусусан, Bloomberg нашри хабарига кўра, бу каби чекловлар айни пайтда Starlink тизимидан фаол фойдаланаётган Украина ҳудудидаги алоқа хавфсизлигига бевосита таҳдид солиши мумкин.
Интерференция ва техник тўсиқларЕвропа Иттифоқи ўзининг ИРИС² сунъий йўлдош гуруҳини яратишни режалаштирмоқда ва бу лойиҳа учун гибрид радиочастоталар тизимидан фойдаланмоқчи. SpaceX экспертларининг фикрича, ушбу тизим Starlink хизматлари билан техник тўқнашувга (интерференция) киришиши мумкин. Бу эса нафақат тижорий алоқани, балки Украинадаги қутқарув ва тезкор ёрдам хизматларининг барқарор ишлашини ҳам хавф остига қўяди.
Еврокомиссия аввалроқ хорижий операторларнинг 2 ГГс атрофидаги частоталар диапазонига киришини чеклаш ниятини эълон қилган эди. Мазкур диапазон смартфонларни тўғридан-тўғри сунъий йўлдошга улаш (директ-то-селл) технологияси учун ўта муҳим ҳисобланади. Ҳозирда ушбу спектрда Американинг Виасат ва ЭчоСтар компаниялари фаолият юритмоқда, бироқ уларнинг лицензия муддати 2027-йилда тугайди.
Сиёсий манфаатлар ва иқтисодий воқеликSpaceX вакиллари ЕИ режасини танқид қилар экан, иттифоқ иқтисодий ва техник воқеликдан кўра, операторнинг қайси давлатда рўйхатдан ўтганига кўпроқ аҳамият бераётганини таъкидламоқда. Компания фикрича, бундай ёндашув инновацияларни бўғади ва глобал сунъий йўлдош алоқаси экотизимида сунъий тўсиқларни юзага келтириши мумкин.
Эслатиб ўтамиз, Starlink ҳозирда Украинада "Киевстар" ва Веон операторлари билан ҳамкорликда маълумотларни узатиш хизматларини тақдим этиб келмоқда. Мазкур алоқа тизими мамлакатнинг муҳим инфратузилмаси учун ҳаётий аҳамиятга эга бўлиб, ҳар қандай техник носозлик ёки частоталар тўқнашуви оғир оқибатларга олиб келиши мумкин.
ТАСС ва бошқа халқаро ахборот агентликлари келтирган маълумотларга кўра, Европа Иттифоқи ўзининг мустақил сунъий йўлдош тармоғини яратиш орқали АҚШ технологияларига қарамликни камайтиришни кўзлаган. Бироқ, SpaceX бу ҳаракатлар амалдаги хизматлар сифатини пасайтириши ва глобал алоқа стандартларига путур етказишидан хавотирда.
…