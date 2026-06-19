SpaceX ЕИнинг янги режалари Украинадаги сунъий йўлдош алоқасига хавф солишидан огоҳлантирди

·0·Техно
SpaceX ЕИнинг янги режалари Украинадаги сунъий йўлдош алоқасига хавф солишидан огоҳлантирди

Илон Маск бошқарувидаги SpaceX компанияси Европа Иттифоқининг сунъий йўлдош частоталарини қайта тақсимлаш бўйича режаларини кескин танқид остига олди. Компания вакилларининг таъкидлашича, Еврокомиссия томонидан илгари сурилаётган янги тартиб-қоидалар смартфонларнинг сунъий йўлдошга тўғридан-тўғри уланиш технологиясини чеклаб қўйиши ва глобал миқёсда алоқа сифатига салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

SpaceX томонидан Еврокомиссияга йўлланган расмий мурожаатда айтилишича, ЕИнинг ушбу ташаббуси европалик фойдаланувчиларни замонавий алоқа имкониятларидан маҳрум қилиши билан бирга, фавқулодда хизматлар ишида жиддий муаммоларни келтириб чиқаради. Хусусан, Bloomberg нашри хабарига кўра, бу каби чекловлар айни пайтда Starlink тизимидан фаол фойдаланаётган Украина ҳудудидаги алоқа хавфсизлигига бевосита таҳдид солиши мумкин.

Интерференция ва техник тўсиқлар

Европа Иттифоқи ўзининг ИРИС² сунъий йўлдош гуруҳини яратишни режалаштирмоқда ва бу лойиҳа учун гибрид радиочастоталар тизимидан фойдаланмоқчи. SpaceX экспертларининг фикрича, ушбу тизим Starlink хизматлари билан техник тўқнашувга (интерференция) киришиши мумкин. Бу эса нафақат тижорий алоқани, балки Украинадаги қутқарув ва тезкор ёрдам хизматларининг барқарор ишлашини ҳам хавф остига қўяди.

Еврокомиссия аввалроқ хорижий операторларнинг 2 ГГс атрофидаги частоталар диапазонига киришини чеклаш ниятини эълон қилган эди. Мазкур диапазон смартфонларни тўғридан-тўғри сунъий йўлдошга улаш (директ-то-селл) технологияси учун ўта муҳим ҳисобланади. Ҳозирда ушбу спектрда Американинг Виасат ва ЭчоСтар компаниялари фаолият юритмоқда, бироқ уларнинг лицензия муддати 2027-йилда тугайди.

Сиёсий манфаатлар ва иқтисодий воқелик

SpaceX вакиллари ЕИ режасини танқид қилар экан, иттифоқ иқтисодий ва техник воқеликдан кўра, операторнинг қайси давлатда рўйхатдан ўтганига кўпроқ аҳамият бераётганини таъкидламоқда. Компания фикрича, бундай ёндашув инновацияларни бўғади ва глобал сунъий йўлдош алоқаси экотизимида сунъий тўсиқларни юзага келтириши мумкин.

Эслатиб ўтамиз, Starlink ҳозирда Украинада "Киевстар" ва Веон операторлари билан ҳамкорликда маълумотларни узатиш хизматларини тақдим этиб келмоқда. Мазкур алоқа тизими мамлакатнинг муҳим инфратузилмаси учун ҳаётий аҳамиятга эга бўлиб, ҳар қандай техник носозлик ёки частоталар тўқнашуви оғир оқибатларга олиб келиши мумкин.

ТАСС ва бошқа халқаро ахборот агентликлари келтирган маълумотларга кўра, Европа Иттифоқи ўзининг мустақил сунъий йўлдош тармоғини яратиш орқали АҚШ технологияларига қарамликни камайтиришни кўзлаган. Бироқ, SpaceX бу ҳаракатлар амалдаги хизматлар сифатини пасайтириши ва глобал алоқа стандартларига путур етказишидан хавотирда.

SpaceXStarlinkЕвропа ИттифоқиУкраинаТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ ва ASML ўртасида махфий низо: Хитой энг илғор чипларни ишлаб чиқаришни бошладими?АҚШ ва ASML ўртасида махфий низо: Хитой энг илғор чипларни ишлаб чиқаришни бошладими?Бугун, 12:52Эпик Гамес ўйин саноатида инқилоб қилмоқда: Унреал Энгине 5.8 таркибига сунъий интеллект киритилдиЭпик Гамес ўйин саноатида инқилоб қилмоқда: Унреал Энгине 5.8 таркибига сунъий интеллект киритилдиБугун, 12:28ДеэпКоол компанияси Computex 2026 кўргазмасида инқилобий совутиш тизимларини тақдим этдиДеэпКоол компанияси Computex 2026 кўргазмасида инқилобий совутиш тизимларини тақдим этдиБугун, 11:55Буклама смартфонлар бозори рекорд даражада ўсмоқда: Samsung ва Xiaomi етакчиликдаБуклама смартфонлар бозори рекорд даражада ўсмоқда: Samsung ва Xiaomi етакчиликдаБугун, 11:25Honor Х80 Pro Max чўлнинг 45 даража иссиғида 17 соатлик экстремал синовдан ўтдиHonor Х80 Pro Max чўлнинг 45 даража иссиғида 17 соатлик экстремал синовдан ўтдиБугун, 10:50ФСП компанияси Computex 2026 кўргазмасида 3,3 кВ қувватли блок ва янгиликларни намойиш этдиФСП компанияси Computex 2026 кўргазмасида 3,3 кВ қувватли блок ва янгиликларни намойиш этдиБугун, 10:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди