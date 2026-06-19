Жаҳон банки вице-президенти Мирзо Улуғбек туманининг рақамли тизимини юқори баҳолади
Пойтахтимизда бешинчи бор ўтказилаётган нуфузли Тошкент халқаро инвестиция форуми доирасида хорижий делегациялар ва йирик молия институтлари вакиллари юртимиздаги туб ислоҳотлар ҳамда ҳудудларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиш жараёнлари билан яқиндан танишмоқдалар.
Мазкур анжуман доирасида жорий йилнинг 17 июнь куни Жаҳон банки вице-президенти Сангбу Ким Тошкент шаҳрининг Мирзо Улуғбек туман ҳокимлигига ташриф буюрди. Юқори мартабали меҳмонни Тошкент шаҳар ҳокими ўринбосари Алишер Дусмухамедов ҳамда Мирзо Улуғбек туман ҳокими Боходир Гаибназаров кутиб олдилар.
Туман бошқарувидаги рақамли ечимлар: Учрашув тафсилотлари
Учрашув давомида хорижлик меҳмонларга туман ҳокимлиги фаолиятига жорий этилган энг сўнгги замонавий ёндашувлар ва иқтисодий лойиҳалар тақдимот қилинди.
Баҳоланган асосий йўналишлар
Жорий этилган механизмлар ва уларнинг афзаллиги
Бошқарув тизими
Давлат органларининг шаффофлиги ва очиқлигини таъминлаш
Комплекс ривожланиш
Ҳудуднинг ижтимоий-иқтисодий истиқболларига қаратилган махсус лойиҳалар
Рақамли назорат
Инсон омилини камайтирувчи тезкор рақамли бошқарув асбоблари
Эътибор марказида: "Вазиятлар маркази"
Тақдимотнинг энг диққатга сазовор қисми туман ҳокимлигида ташкил этилган “Вазиятлар маркази” фаолиятига қаратилди. Ушбу марказ замонавом мегаполисларни бошқаришда энг самарали рақамли тизимлардан бири ҳисобланади.
“Вазиятлар маркази” қандай ишлайди?
Тизим реал вақт режимида (real-time) ҳудуддаги ижтимоий, коммунал ёки инфратузилмавий муаммоларни автоматик тарзда аниқлайди. Бу эса маҳаллий раҳбариятга юзага келган камчиликларни тезкорлик билан бартараф этиш ва аҳоли мурожаатларига сонияларда муносабат билдириш имконини беради.
Пойтахтимизда давом этаётган бешинчи Тошкент халқаро инвестиция форуми доирасидаги энг қайноқ учрашувлар, истиқболли келишувлар ва ислоҳотлар кундалигини биз билан кузатишда давом этинг!
…