Жаҳон банки вице-президенти Мирзо Улуғбек туманининг рақамли тизимини юқори баҳолади

·11·Ўзбекистон
Жаҳон банки вице-президенти Мирзо Улуғбек туманининг рақамли тизимини юқори баҳолади

Пойтахтимизда бешинчи бор ўтказилаётган нуфузли Тошкент халқаро инвестиция форуми доирасида хорижий делегациялар ва йирик молия институтлари вакиллари юртимиздаги туб ислоҳотлар ҳамда ҳудудларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиш жараёнлари билан яқиндан танишмоқдалар.

Мазкур анжуман доирасида жорий йилнинг 17 июнь куни Жаҳон банки вице-президенти Сангбу Ким Тошкент шаҳрининг Мирзо Улуғбек туман ҳокимлигига ташриф буюрди. Юқори мартабали меҳмонни Тошкент шаҳар ҳокими ўринбосари Алишер Дусмухамедов ҳамда Мирзо Улуғбек туман ҳокими Боходир Гаибназаров кутиб олдилар.

Туман бошқарувидаги рақамли ечимлар: Учрашув тафсилотлари

Учрашув давомида хорижлик меҳмонларга туман ҳокимлиги фаолиятига жорий этилган энг сўнгги замонавий ёндашувлар ва иқтисодий лойиҳалар тақдимот қилинди.

Баҳоланган асосий йўналишлар

Жорий этилган механизмлар ва уларнинг афзаллиги

Бошқарув тизими

Давлат органларининг шаффофлиги ва очиқлигини таъминлаш

Комплекс ривожланиш

Ҳудуднинг ижтимоий-иқтисодий истиқболларига қаратилган махсус лойиҳалар

Рақамли назорат

Инсон омилини камайтирувчи тезкор рақамли бошқарув асбоблари

Эътибор марказида: "Вазиятлар маркази"

Тақдимотнинг энг диққатга сазовор қисми туман ҳокимлигида ташкил этилган “Вазиятлар маркази” фаолиятига қаратилди. Ушбу марказ замонавом мегаполисларни бошқаришда энг самарали рақамли тизимлардан бири ҳисобланади.

“Вазиятлар маркази” қандай ишлайди?

Тизим реал вақт режимида (real-time) ҳудуддаги ижтимоий, коммунал ёки инфратузилмавий муаммоларни автоматик тарзда аниқлайди. Бу эса маҳаллий раҳбариятга юзага келган камчиликларни тезкорлик билан бартараф этиш ва аҳоли мурожаатларига сонияларда муносабат билдириш имконини беради.

Пойтахтимизда давом этаётган бешинчи Тошкент халқаро инвестиция форуми доирасидаги энг қайноқ учрашувлар, истиқболли келишувлар ва ислоҳотлар кундалигини биз билан кузатишда давом этинг!

Жаҳон банкиСангбу КимТошкентМирзо Улуғбек туманиАлишер Дусмухамедов
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олий даражадаги Ўзбекистон ва Германия Биринчи хонимлари учрашуви...Олий даражадаги Ўзбекистон ва Германия Биринчи хонимлари учрашуви...Бугун, 12:25Глобал эътироф: Тошкент ўзгариш суръатлари бўйича дунёда кучли учликка кирди!Глобал эътироф: Тошкент ўзгариш суръатлари бўйича дунёда кучли учликка кирди!Бугун, 12:13Бахтиёр Исломов Олий суд раиси лавозимидан озод этилиши кутилмоқдаБахтиёр Исломов Олий суд раиси лавозимидан озод этилиши кутилмоқдаКеча, 22:00Мирзиёев ва Штайнмаер қатор қўшма лойиҳаларга старт бердиМирзиёев ва Штайнмаер қатор қўшма лойиҳаларга старт бердиКеча, 12:54Абдулла Қодирий кўчасида янги бурилиш жойи очилдиАбдулла Қодирий кўчасида янги бурилиш жойи очилдиКеча, 11:43Шавкат Мирзиёев ўйин сабаб давлат ташкилотларида иш вақтини ўзгартирдиШавкат Мирзиёев ўйин сабаб давлат ташкилотларида иш вақтини ўзгартирди17.06, 19:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Икки ёшгача фарзанди бор ходимларга муҳим имтиёзлар берилган
Икки ёшгача фарзанди бор ходимларга муҳим имтиёзлар берилган