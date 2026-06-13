Эндрик ўзини Криштиано Роналдо билан солиштирди
Бразилиялик иқтидорли ҳужумчи Эндрик ўз фаолиятидаги ҳарбийча интизом ва қурбонликлар ҳақида гапириб, ўзининг профессионал ёндашувини кумири Криштиано Роналдо билан қиёслади. Ҳозирда футболчи 2026-йилги Жаҳон чемпионатига эътибор қаратган бўлиб, Реал Мадрид жамоасининг янги бош мураббийи Жозе Моуринью қўл остида ўз келажагини мустаҳкамлашни мақсад қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
19 ёшли футболчи Мадридда имкониятлар камлиги сабабли ўйин амалиётини тиклаш учун Лён клубида ижара асосида тўп сурган эди. Унинг сўзларига кўра, меҳнатга бўлган иштиёқи уни Испания пойтахтида муваффақиятга етакловчи асосий омил бўлади. "Ёшлигимдан қаттиқ ишлашни хоҳлаганим Криштиано Роналдо билан ўхшаш жиҳатимдир, лекин мен уни нафақат меҳнатсеварлиги, балки улкан истеъдоди ва қийинчиликларни енгиб ўтиш тарихи учун ҳам ҳурмат қиламан", — деди Эндрик ГҚ Бразил нашрига берган интервюсида.
Эндрикнинг Лён жамоасига ижарага ўтиши унинг учун бурилиш нуқтаси бўлди. 2025-йилда жиддий жароҳат туфайли 173 кунни ўтказиб юборган ҳужумчи, Францияда 21 ўйинда 8 та гол ва 7 та голли узатмани амалга оширди. Бу натижа унга ўзига бўлган ишончни қайтаришга ва Бразилия терма жамоасидан яна жой олишга ёрдам берди.
Энди Жозе Моуринью Реал Мадрид бошқарувига келиши билан Эндрикда кейинги мавсумда асосий таркибдан жой олиш учун ажойиб имконият пайдо бўлди. Жаҳон чемпионатидаги муваффақиятли иштирок унинг "Сантяго Бернабеу"даги келажаги учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиши кутилмоқда.
…