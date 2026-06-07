Тўйдаги чиқиш: Муниса Ризаева мухлисларни ҳайратда қолдирди

·0·Маданият
Тўйдаги чиқиш: Муниса Ризаева мухлисларни ҳайратда қолдирди

Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист Муниса Ризаева нафақат катта саҳналарда, балки халқ орасида ҳам ўз ижоди билан мухлислар меҳрини қозониб келмоқда.

Хонанданинг турли тўй ва тантанали маросимларда иштирок этиб, ижролар тақдим этаётган видеолари ижтимоий тармоқларда кенг тарқалмоқда. Мухлислар эса унинг самимийлиги, саҳна маданияти ва кучли овозини юқори баҳоламоқда.

Ижтимоий тармоқларда тарқалаётган лавҳаларда ҳам санъаткорнинг мухлисларга бўлган ҳурмати ва халқ билан самимий муносабати акс этган. Шу боис кўплаб фойдаланувчилар мазкур видеоларга ижобий фикрлар билдирмоқда.

Санъаткорнинг халқ орасидаги самимий чиқишлари мухлислар эътиборини тортишда давом этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...Бугун, 17:43Хусен Амридиновнинг ота-она ҳақидаги таъсирли қўшиғи ҳақида (видео)Хусен Амридиновнинг ота-она ҳақидаги таъсирли қўшиғи ҳақида (видео)Бугун, 15:27«Вир ва Зара» юлдузи Зара турмуш ўртоғи билан кўриниш берди (видео)«Вир ва Зара» юлдузи Зара турмуш ўртоғи билан кўриниш берди (видео)Бугун, 15:10Тейлор Свифт ва Тревис Келси тўйи: афсонавий арена танландими?Тейлор Свифт ва Тревис Келси тўйи: афсонавий арена танландими?Бугун, 13:02Шаҳзода Муҳаммедова Қибрайдаги ҳашаматли ҳовлисини кўрсатдиШаҳзода Муҳаммедова Қибрайдаги ҳашаматли ҳовлисини кўрсатдиБугун, 07:27Гулинур орзусидаги янги хонадонга кўчиб ўтдиГулинур орзусидаги янги хонадонга кўчиб ўтдиБугун, 07:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Куёвнинг Канизага қистирган пули тармоқларда муҳокама бўлди (видео)
Куёвнинг Канизага қистирган пули тармоқларда муҳокама бўлди (видео)
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Муниса Ризаева имиджини кескин ўзгартиришга қарор қилди (видео)
Муниса Ризаева имиджини кескин ўзгартиришга қарор қилди (видео)