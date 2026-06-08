Россиялик машҳур блогер Роналдунинг қимматбаҳо суперкарини сотиб олди
Автомобиль ихлосмандлари ва шоу-бизнес оламини ларзага солувчи навбатдаги шов-шувли харид амалга оширилди. Таниқли ва тадбиркор блогер Асхаб Тамаев дунё футболи афсонаси, Португалия терма жамоаси етакчиси Криштиану Роналдуга тегишли бўлган ҳашаматли «Bugatti» суперкарини шахсан ўзи сотиб олганини расман эълон қилди. Ижтимоий тармоқларда катта шов-шувга сабаб бўлган ушбу келишув нафақат машина эгасининг ўзгаргани, балки икки машҳур шахс ўртасидаги янги дўстлик кўприги билан ҳам эътиборни тортмоқда.
Инсайдерлик маълумотларига қараганда, россиялик блогер португалиялик юлдузнинг коллекциясидан жой олган ушбу ноёб тезюрар тредни харид қилиш бўйича барча шартларни муваффақиятли якунлаган. Расмий олди-сотди жараёнларидан ташқари, томонлар ўзаро жуда қизиқарли мажбурият ҳам юклашган: Асхаб Тамаев ва Криштиану Роналду яқинлашиб келаётган 2026 йилги Жаҳон чемпионати баҳслари тўлиқ якунига етганидан сўнг, юзма-юз кўришиш ва махсус учрашув ўтказиш борасида ҳам қатъий келишувга эришишган.
Мазкур йирик лойиҳа ва харид атрофидаги гап-сўзлар аслида анча олдин бошланган эди. Оммавий ахборот воситаларида тарқалган дастлабки хабарларда Асхаб Тамаев Роналдунинг севимли «темир тулпори» учун нақд 6 миллион АҚШ доллари миқдорида фавқулодда катта маблағ таклиф қилгани айтилган эди. Кўриниб турибдики, блогернинг ушбу жасур ва қатъий қадами якунда ўз самарасини берди ва футбол юлдузи ўз суперкарини айнан унга топширишга рози бўлди.
Айни пайтда эса Криштиану Роналду бор эътиборини фаолиятидаги энг муҳим мусобақага қаратган. У Португалия миллий терма жамоаси лагерида океан ортида ўтадиган Жаҳон чемпионатининг қизғин тайёргарлик жараёнларида иштирок этмоқда. Футболчи мундиалдан сўнг янги харидор билан учрашиб, машина калитларини расман топширишни режалаштирган.
Криштиану Роналдунинг Жаҳон чемпионатидаги сўнгги юришлари, Асхаб Тамаев билан кутилаётган тарихий учрашув тафсилотлари ва дунё юлдузлари ҳаётидаги энг қайноқ воқеаларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…