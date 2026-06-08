Россиялик машҳур блогер Роналдунинг қимматбаҳо суперкарини сотиб олди

·48·Дунё
Россиялик машҳур блогер Роналдунинг қимматбаҳо суперкарини сотиб олди

Автомобиль ихлосмандлари ва шоу-бизнес оламини ларзага солувчи навбатдаги шов-шувли харид амалга оширилди. Таниқли ва тадбиркор блогер Асхаб Тамаев дунё футболи афсонаси, Португалия терма жамоаси етакчиси Криштиану Роналдуга тегишли бўлган ҳашаматли «Bugatti» суперкарини шахсан ўзи сотиб олганини расман эълон қилди. Ижтимоий тармоқларда катта шов-шувга сабаб бўлган ушбу келишув нафақат машина эгасининг ўзгаргани, балки икки машҳур шахс ўртасидаги янги дўстлик кўприги билан ҳам эътиборни тортмоқда.

Инсайдерлик маълумотларига қараганда, россиялик блогер португалиялик юлдузнинг коллекциясидан жой олган ушбу ноёб тезюрар тредни харид қилиш бўйича барча шартларни муваффақиятли якунлаган. Расмий олди-сотди жараёнларидан ташқари, томонлар ўзаро жуда қизиқарли мажбурият ҳам юклашган: Асхаб Тамаев ва Криштиану Роналду яқинлашиб келаётган 2026 йилги Жаҳон чемпионати баҳслари тўлиқ якунига етганидан сўнг, юзма-юз кўришиш ва махсус учрашув ўтказиш борасида ҳам қатъий келишувга эришишган.

Мазкур йирик лойиҳа ва харид атрофидаги гап-сўзлар аслида анча олдин бошланган эди. Оммавий ахборот воситаларида тарқалган дастлабки хабарларда Асхаб Тамаев Роналдунинг севимли «темир тулпори» учун нақд 6 миллион АҚШ доллари миқдорида фавқулодда катта маблағ таклиф қилгани айтилган эди. Кўриниб турибдики, блогернинг ушбу жасур ва қатъий қадами якунда ўз самарасини берди ва футбол юлдузи ўз суперкарини айнан унга топширишга рози бўлди.

Айни пайтда эса Криштиану Роналду бор эътиборини фаолиятидаги энг муҳим мусобақага қаратган. У Португалия миллий терма жамоаси лагерида океан ортида ўтадиган Жаҳон чемпионатининг қизғин тайёргарлик жараёнларида иштирок этмоқда. Футболчи мундиалдан сўнг янги харидор билан учрашиб, машина калитларини расман топширишни режалаштирган.

Криштиану Роналдунинг Жаҳон чемпионатидаги сўнгги юришлари, Асхаб Тамаев билан кутилаётган тарихий учрашув тафсилотлари ва дунё юлдузлари ҳаётидаги энг қайноқ воқеаларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Асхаб ТамаевКриштиану РоналдуПортугалияBugattiРоссия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ Марказий Осиё давлатлари учун савдо чекловларини бекор қилмоқчиАҚШ Марказий Осиё давлатлари учун савдо чекловларини бекор қилмоқчиКеча, 14:137,8 баллли зилзила: Филиппинда фавқулодда вазият7,8 баллли зилзила: Филиппинда фавқулодда вазиятКеча, 13:53Филиппиндаги даҳшатли зилзила оқибатида кўплаб инсонлар ҳалок бўлдиФилиппиндаги даҳшатли зилзила оқибатида кўплаб инсонлар ҳалок бўлдиКеча, 13:53Туркияда ота 3 ёшли қизини деразадан ташламоқчи бўлдиТуркияда ота 3 ёшли қизини деразадан ташламоқчи бўлдиКеча, 13:21Каспий денгизида сув сатҳи тез суръатларда пасаймоқдаКаспий денгизида сув сатҳи тез суръатларда пасаймоқдаКеча, 13:14Эрон Исроилга “қаттиқ зарба” ҳақида огоҳлантириш бердиЭрон Исроилга “қаттиқ зарба” ҳақида огоҳлантириш бердиКеча, 13:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди