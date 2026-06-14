Жавоҳир Синдоров ва Бибисаранинг биргаликдаги саёҳати қисқа вақт ичида мухлислар эътиборини тортди

·2·Маданият
Жавоҳир Синдоров ва Бибисаранинг биргаликдаги саёҳати қисқа вақт ичида мухлислар эътиборини тортди

Ўзбекистонлик гроссмейстер Жавоҳир Синдоров ва қозоғистонлик шахматчи Бибисара Ассаубаева ижтимоий тармоқларда Париждаги машҳур “Disneyland Paris” боғидан олинган сурат ва видеоларни улашди.

Кадрларда икки шахматчининг эртаклар оламини эслатувчи масканда бирга сайр қилаётгани акс этган. Суратлар қисқа вақт ичида мухлислар эътиборини тортиб, кенг муҳокамаларга сабаб бўлди.

Ижтимоий тармоқлардаги фойдаланувчилар изоҳларда спортчиларнинг самимий мулоқотига эътибор қаратиб, уларни бирга кўришни исташларини ёзмоқда. Айрим мухлислар эса Синдоров ва Ассаубаевани “энг чиройли шахмат жуфтлиги” деб атамоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийинКеча, 18:27Эмре Кивилжим ва Юлдуз Ражабова Туркияда бўлиб ўтган сериал премьерасида биргаликда кўриниш бердиЭмре Кивилжим ва Юлдуз Ражабова Туркияда бўлиб ўтган сериал премьерасида биргаликда кўриниш бердиКеча, 12:08Ёш чемпион Жавоҳир Синдоров қайси футбол жамоасига мухлислик қилишини айтдиЁш чемпион Жавоҳир Синдоров қайси футбол жамоасига мухлислик қилишини айтдиКеча, 11:40Актриса Феруза Собитованинг жонли эфир пайтидаги жанжали ижтимоий тармоқларда баҳс уйғотдиАктриса Феруза Собитованинг жонли эфир пайтидаги жанжали ижтимоий тармоқларда баҳс уйғотдиКеча, 11:19Аҳад Қаюмни энг кўп бойитган фильми қайси?Аҳад Қаюмни энг кўп бойитган фильми қайси?Кеча, 10:26Аҳад Қаюм: “Аслида математика ўқитувчисиман” — кутилмаган фактлар очиқланди Аҳад Қаюм: “Аслида математика ўқитувчисиман” — кутилмаган фактлар очиқланди Кеча, 22:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Юлдуз Ражабова онаси ва қайнонаси билан кўриниш берди
Юлдуз Ражабова онаси ва қайнонаси билан кўриниш берди