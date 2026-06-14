КПМГ сунъий интеллект ҳақидаги ҳисоботини хатолар туфайли қайтариб олди

·0·Техно
КПМГ сунъий интеллект ҳақидаги ҳисоботини хатолар туфайли қайтариб олди

Профессионал хизматлар кўрсатувчи КПМГ компанияси “Агентик AI даврида мукаммалликни қайта белгилаш” деб номланган ҳисоботини ўчириб ташлади. Бунга бир қатор ташкилотларнинг ҳисоботда келтирилган маълумотлар ҳақиқатга тўғри келмаслиги ҳақидаги эътирозлари сабаб бўлган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ГПTZеро тадқиқот гуруҳи 2025-йил октабр ойида эълон қилинган ушбу ҳужжатда кўплаб ноаниқликларни аниқлади. Финансиал Times нашрига берилган маълумотга кўра, хатолар сунъий интеллектнинг “галлутсинациялари” (уйдирмалари) натижасида юзага келган. Бошқача айтганда, консалтинг компанияси сунъий интеллект ҳақидаги ҳисоботни тайёрлашда айнан сунъий интеллект ёрдамидан фойдаланган кўринади.

UBS банки, Буюк Британия Миллий соғлиқни сақлаш хизмати (НҲС), Швейцария федерал темир йўллари ва Транспорт фор Лондон каби ташкилотлар ҳисоботдаги маълумотлар нотўғри ёки чалғитувчи эканини тасдиқлади. КПМГ вакили ҳозирда ушбу ҳолат юзасидан ички текширув ўтказилаётгани ва ҳисобот сайтдан олиб ташланганини маълум қилди.

“Биз барча ходимларимиздан сунъий интеллектдан масъулият билан фойдаланиш бўйича кўрсатмаларга амал қилишни, жумладан, контентни тасдиқлаш ва мустақил манбаларни текшириш учун инсон назоратини таъминлашни талаб қиламиз”, — дея қўшимча қилди компания вакили.

Эслатиб ўтамиз, ўтган ойда ЭЙ компанияси ҳам содиқлик дастурлари ҳақидаги ҳисоботини қайтариб олган эди. Ўшанда ҳам ҳужжатда сохта изоҳлар ва сунъий интеллект томонидан ўйлаб топилган маълумотлар борлиги аниқланган эди.

КПМГСунъий IntelлектГПTZероТехнологияГаллутсинация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei улкан режасини эълон қилди: 200 турдаги процессор ва 1200 та қурилмаHuawei улкан режасини эълон қилди: 200 турдаги процессор ва 1200 та қурилмаБугун, 20:28Corsair GPU Повер Бридге адаптери эриб кетди ва GeForce RTX 4090 ни зарарладиCorsair GPU Повер Бридге адаптери эриб кетди ва GeForce RTX 4090 ни зарарладиБугун, 20:21Amazon раҳбари Anthropic моделлари хавфсизлигидан хавотирдаAmazon раҳбари Anthropic моделлари хавфсизлигидан хавотирдаБугун, 19:26OpenAI устидан АҚШда кенг кўламли текширув бошландиOpenAI устидан АҚШда кенг кўламли текширув бошландиКеча, 16:51Ёстиқ остига қўйиладиган янги динамик уйқусизликка қарши ёрдам берадиЁстиқ остига қўйиладиган янги динамик уйқусизликка қарши ёрдам берадиКеча, 16:27Россия интернети сертификатлардан айрилмоқда: ГлобалСигн ўчиришни бошладиРоссия интернети сертификатлардан айрилмоқда: ГлобалСигн ўчиришни бошладиКеча, 15:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус