Жаҳон чемпионатининг биринчи турида бугун шиддатли баҳслар бўлиб ўтади

·22·Спорт
Жаҳон чемпионатининг биринчи турида бугун шиддатли баҳслар бўлиб ўтади

Океан орти майдонлари мезбонлик қилаётган футбол бўйича тарихий ЖЧ-2026 мусобақаси айни авжига чиқди. Сайёрамизнинг энг нуфузли турнирида дастлабки тур учрашувлари ўзининг қизғин палласига кирди. Бугун, 14 июнь куни миллионлар ўйини ишқибозларини бир-биридан қизиқарли ва драмаларга бой бўлган тўртта йирик тўқнашув кутиб турибди. Турли қитъаларнинг энг сара терма жамоалари яшил майдонда гуруҳдан чиқиш йўлида дастлабки муҳим очколар учун кураш олиб боришади.

Қуйида бугунги баҳсларнинг бошланиш вақтлари ва гуруҳлардаги ҳолат билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин.

Осиё грандлари синовда: Қатар ва Австралиянинг юриши

Бугунги футбол дастурини «B» гуруҳи вакиллари бошлаб беришади. Тошкент вақти билан роса соат 00:00 да қитъадошимиз — Осиёнинг амалдаги кучли жамоаларидан бири Қатар миллий терма жамоаси Европанинг ноқулай ва тактик жиҳатдан бақувват вакили Швейцарияга қарши саф тортади.

Шунингдек, «D» квартетида жойлашган Осиёнинг яна бир гранди Австралия терма жамоаси ҳам бугун майдонга тушади. Улар Европанинг энг шиддатли жамоаларидан бири Туркия термаси билан куч синашадилар. Ушбу қизиқарли учрашув соат 09:00 да старт олиши белгиланган.

Қуйидаги таҳлилий жадвал орқали 14 июнь кунги учрашувлар тақвими ва старт олган гуруҳлардаги дастлабки натижалар билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Гуруҳлар ва босқич

Учрашадиган жамоалар жуфтлиги

Бошланиш вақти (Тошкент вақти билан)

Дастлабки ўйинлар натижаси

Гуруҳдаги вазият ва кўрсаткичлар

«B» гуруҳи, 1-тур

Қатар — Швейцария

Соат 00:00 да

Канада — Босния ва Ҳерцеговина

Мезбон Канада илк ўйинда 1:1 ҳисобида дуранг ўйнади

«C» гуруҳи, 1-тур

Бразилия — Марокаш

Соат 03:00 да

Карло Анчелотти шогирдлари учун илк жиддий синов

«C» гуруҳи, 1-тур

Гаити — Шотландия

Соат 06:00 да

Гуруҳнинг иккинчи муҳим тўқнашуви

«D» гуруҳи, 1-тур

Австралия — Туркия

Соат 09:00 да

АҚШ — Парагвай (4:1)

Мезбон АҚШ йирик ғалаба билан пешқадамга айланди

«C» гуруҳида шиддат: Бразилия ва Шотландия майдонга тушади

«C» гуруҳининг дастлабки тури ҳам мухлисларга чинакам завқ улашиши кутилмоқда. Соат 03:00 да мусобақанинг бош фаворитларидан бири — Карло Анчелотти бошқарувидаги Бразилия миллий терма жамоаси Африканинг энг хавфли вакили Марокашга қарши баҳс бошлайди. Мазкур гуруҳнинг иккинчи жуфтлиги — Гаити ҳамда Шотландия терма жамоалари ўртасидаги учрашув эса тонг саҳарда, соат 06:00 да старт олади.

Дастлабки ўйинлар шарҳи: Эслатиб ўтамиз, мусобақа мезбонлари учун турнир турлича бошланди. «B» гуруҳида чемпионат ташкилотчиларидан бири Канада терма жамоаси Босния ва Ҳерцеговина билан бўлган баҳсда 1:1 ҳисобида очко бўлишишга мажбур бўлди. Эндиликда ушбу гуруҳда Қатар ёки Швейцария ғалаба қозонса, пешқадамликни қўлга олади. «D» гуруҳида эса яна бир мезбон — АҚШ терма жамоаси чинакам шоу кўрсатди. Ишончли ва ҳужумкор ўйин намойиш этган америкаликлар Парагвай дарвозасини 4 бор ишғол қилиб, йирик 4:1 ҳисобидаги зафарни тантана қилишди.

Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ баҳслари, Осиё жамоаларининг мундиалдаги юриши, учрашувлар таҳлили ва спорт оламига оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

FIFA Jahon chempionatiQatarAvstraliyaBraziliyaShvetsariya
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эндрик ўзини Криштиано Роналдо билан солиштирдиЭндрик ўзини Криштиано Роналдо билан солиштирдиКеча, 18:57Арбелоа «Фулхэм» клуби бош мураббийи этиб тайинланиши кутилмоқдаАрбелоа «Фулхэм» клуби бош мураббийи этиб тайинланиши кутилмоқдаКеча, 18:49Бразилия президенти терма жамоани чемпионлик шоҳсупасига чорладиБразилия президенти терма жамоани чемпионлик шоҳсупасига чорладиКеча, 18:43Рубен Аморим Милан бош мураббийига айланиши кутилмоқдаРубен Аморим Милан бош мураббийига айланиши кутилмоқдаКеча, 17:54Стюарт Пирс Деклан Рисени Англия терма жамоасида етакчиликни қўлга олишга чақирдиСтюарт Пирс Деклан Рисени Англия терма жамоасида етакчиликни қўлга олишга чақирдиКеча, 17:34Жаҳон чемпионати олдидан Гарри Кейн ва Жуд Беллингемнинг бутсаси ўғирландиЖаҳон чемпионати олдидан Гарри Кейн ва Жуд Беллингемнинг бутсаси ўғирландиКеча, 17:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди