Жаҳон чемпионатининг биринчи турида бугун шиддатли баҳслар бўлиб ўтади
Океан орти майдонлари мезбонлик қилаётган футбол бўйича тарихий ЖЧ-2026 мусобақаси айни авжига чиқди. Сайёрамизнинг энг нуфузли турнирида дастлабки тур учрашувлари ўзининг қизғин палласига кирди. Бугун, 14 июнь куни миллионлар ўйини ишқибозларини бир-биридан қизиқарли ва драмаларга бой бўлган тўртта йирик тўқнашув кутиб турибди. Турли қитъаларнинг энг сара терма жамоалари яшил майдонда гуруҳдан чиқиш йўлида дастлабки муҳим очколар учун кураш олиб боришади.
Қуйида бугунги баҳсларнинг бошланиш вақтлари ва гуруҳлардаги ҳолат билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин.
Осиё грандлари синовда: Қатар ва Австралиянинг юриши
Бугунги футбол дастурини «B» гуруҳи вакиллари бошлаб беришади. Тошкент вақти билан роса соат 00:00 да қитъадошимиз — Осиёнинг амалдаги кучли жамоаларидан бири Қатар миллий терма жамоаси Европанинг ноқулай ва тактик жиҳатдан бақувват вакили Швейцарияга қарши саф тортади.
Шунингдек, «D» квартетида жойлашган Осиёнинг яна бир гранди Австралия терма жамоаси ҳам бугун майдонга тушади. Улар Европанинг энг шиддатли жамоаларидан бири Туркия термаси билан куч синашадилар. Ушбу қизиқарли учрашув соат 09:00 да старт олиши белгиланган.
Қуйидаги таҳлилий жадвал орқали 14 июнь кунги учрашувлар тақвими ва старт олган гуруҳлардаги дастлабки натижалар билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Гуруҳлар ва босқич
Учрашадиган жамоалар жуфтлиги
Бошланиш вақти (Тошкент вақти билан)
Дастлабки ўйинлар натижаси
Гуруҳдаги вазият ва кўрсаткичлар
«B» гуруҳи, 1-тур
Қатар — Швейцария
Соат 00:00 да
Канада — Босния ва Ҳерцеговина
Мезбон Канада илк ўйинда 1:1 ҳисобида дуранг ўйнади
«C» гуруҳи, 1-тур
Бразилия — Марокаш
Соат 03:00 да
—
Карло Анчелотти шогирдлари учун илк жиддий синов
«C» гуруҳи, 1-тур
Гаити — Шотландия
Соат 06:00 да
—
Гуруҳнинг иккинчи муҳим тўқнашуви
«D» гуруҳи, 1-тур
Австралия — Туркия
Соат 09:00 да
АҚШ — Парагвай (4:1)
Мезбон АҚШ йирик ғалаба билан пешқадамга айланди
«C» гуруҳида шиддат: Бразилия ва Шотландия майдонга тушади
«C» гуруҳининг дастлабки тури ҳам мухлисларга чинакам завқ улашиши кутилмоқда. Соат 03:00 да мусобақанинг бош фаворитларидан бири — Карло Анчелотти бошқарувидаги Бразилия миллий терма жамоаси Африканинг энг хавфли вакили Марокашга қарши баҳс бошлайди. Мазкур гуруҳнинг иккинчи жуфтлиги — Гаити ҳамда Шотландия терма жамоалари ўртасидаги учрашув эса тонг саҳарда, соат 06:00 да старт олади.
Дастлабки ўйинлар шарҳи: Эслатиб ўтамиз, мусобақа мезбонлари учун турнир турлича бошланди. «B» гуруҳида чемпионат ташкилотчиларидан бири Канада терма жамоаси Босния ва Ҳерцеговина билан бўлган баҳсда 1:1 ҳисобида очко бўлишишга мажбур бўлди. Эндиликда ушбу гуруҳда Қатар ёки Швейцария ғалаба қозонса, пешқадамликни қўлга олади. «D» гуруҳида эса яна бир мезбон — АҚШ терма жамоаси чинакам шоу кўрсатди. Ишончли ва ҳужумкор ўйин намойиш этган америкаликлар Парагвай дарвозасини 4 бор ишғол қилиб, йирик 4:1 ҳисобидаги зафарни тантана қилишди.
Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ баҳслари, Осиё жамоаларининг мундиалдаги юриши, учрашувлар таҳлили ва спорт оламига оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…