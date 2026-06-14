Эрон АҚШ тинчлик келишуви: уруш тугаши яқинлашяптими
Эрон ва АҚШ ўртасида тайёрланаётган келишув меморандуми лойиҳаси оммага маълум қилинди. Ҳужжат Эроннинг “Mehr” ахборот агентлиги маълумотига кўра, жами 14 банддан иборат.
Мазкур лойиҳа уруш ҳолатини зудлик билан тугатиш, томонлар ўртасидаги кескинликни юмшатиш ҳамда кенг қамровли сиёсий келишувга эришишни кўзда тутади.
Келишув лойиҳасидаги асосий бандлар:
Барча фронтларда, жумладан Ливанда ҳам ҳарбий ҳаракатлар зудлик билан ва тўлиқ тўхтатилади;
АҚШ Эрон суверенитетини ҳурмат қилади ва ички ишларига аралашмаслик мажбуриятини олади;
30 кун ичида денгиз қамали тўлиқ бекор қилинади;
АҚШ ҳарбий кучлари Эрон билан чегарадош ҳудудлардан олиб чиқилади;
Ҳормуз бўғози 30 кун ичида Эрон шартлари асосида қайта очилади;
Эрон нефть ҳамда нефть-кимё маҳсулотларига қўйилган санкциялар бекор қилинади;
АҚШ ва унинг иттифоқчилари Эронни тиклаш учун камида 300 миллиард долларлик дастур тақдим этади;
Эрон эса Ядро қуролини тарқатмаслик шартномаси доирасида ядровий қурол ишлаб чиқмаслик мажбуриятини яна бир бор тасдиқлайди;
Музокаралар бошланганидан сўнг АҚШ музлатиб қўйилган активлардан 12 миллиард долларни қайтаради;
Музокаралар давомида янги санкциялар жорий этилмайди;
Якуний келишув БМТ Хавфсизлик Кенгаши резолюцияси орқали тасдиқланади;
Томонлар 60 кун ичида ядровий масала бўйича якуний келишувга эришиш учун музокараларни давом эттиради. Шунингдек, 11-июн куни АҚШ президенти Дональд Трамп Вашингтон ва Теҳрон урушни тугатиш бўйича келишувга эришилгани ва энди фақат расмий имзолаш жараёни қолганини маълум қилган.
“Тез орада имзолаймиз, ҳужжатлар якуний тайёргарлик босқичида”, — деган у.
Оқ уй раҳбари, шунингдек, келишув шу ҳафта охирида имзоланиши мумкинлигини ҳам билдирган.
Кейинчалик Эрон ТИВ вакили Исмоил Бақоий АҚШ билан тинчлик битими матни устида иш деярли якунланганини, асосий бандлар бўйича келишувга яқинлашилганини таъкидлаган.
…