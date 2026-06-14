Эрон АҚШ тинчлик келишуви: уруш тугаши яқинлашяптими

·0·Дунё
Эрон АҚШ тинчлик келишуви: уруш тугаши яқинлашяптими

Эрон ва АҚШ ўртасида тайёрланаётган келишув меморандуми лойиҳаси оммага маълум қилинди. Ҳужжат Эроннинг “Mehr” ахборот агентлиги маълумотига кўра, жами 14 банддан иборат.

Мазкур лойиҳа уруш ҳолатини зудлик билан тугатиш, томонлар ўртасидаги кескинликни юмшатиш ҳамда кенг қамровли сиёсий келишувга эришишни кўзда тутади.

Келишув лойиҳасидаги асосий бандлар:

  • Барча фронтларда, жумладан Ливанда ҳам ҳарбий ҳаракатлар зудлик билан ва тўлиқ тўхтатилади;

  • АҚШ Эрон суверенитетини ҳурмат қилади ва ички ишларига аралашмаслик мажбуриятини олади;

  • 30 кун ичида денгиз қамали тўлиқ бекор қилинади;

  • АҚШ ҳарбий кучлари Эрон билан чегарадош ҳудудлардан олиб чиқилади;

  • Ҳормуз бўғози 30 кун ичида Эрон шартлари асосида қайта очилади;

  • Эрон нефть ҳамда нефть-кимё маҳсулотларига қўйилган санкциялар бекор қилинади;

  • АҚШ ва унинг иттифоқчилари Эронни тиклаш учун камида 300 миллиард долларлик дастур тақдим этади;

  • Эрон эса Ядро қуролини тарқатмаслик шартномаси доирасида ядровий қурол ишлаб чиқмаслик мажбуриятини яна бир бор тасдиқлайди;

  • Музокаралар бошланганидан сўнг АҚШ музлатиб қўйилган активлардан 12 миллиард долларни қайтаради;

  • Музокаралар давомида янги санкциялар жорий этилмайди;

  • Якуний келишув БМТ Хавфсизлик Кенгаши резолюцияси орқали тасдиқланади;

Томонлар 60 кун ичида ядровий масала бўйича якуний келишувга эришиш учун музокараларни давом эттиради. Шунингдек, 11-июн куни АҚШ президенти Дональд Трамп Вашингтон ва Теҳрон урушни тугатиш бўйича келишувга эришилгани ва энди фақат расмий имзолаш жараёни қолганини маълум қилган.

“Тез орада имзолаймиз, ҳужжатлар якуний тайёргарлик босқичида”, — деган у.

Оқ уй раҳбари, шунингдек, келишув шу ҳафта охирида имзоланиши мумкинлигини ҳам билдирган.

Кейинчалик Эрон ТИВ вакили Исмоил Бақоий АҚШ билан тинчлик битими матни устида иш деярли якунланганини, асосий бандлар бўйича келишувга яқинлашилганини таъкидлаган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрон АҚШ мусодарасидан қўрқиб ядровий объектларини янада мустаҳкамладиЭрон АҚШ мусодарасидан қўрқиб ядровий объектларини янада мустаҳкамладиКеча, 17:20Сунъий интеллект ёрдамида чиқиндиларни ўчирган амалдор ишдан бўшатилдиСунъий интеллект ёрдамида чиқиндиларни ўчирган амалдор ишдан бўшатилдиКеча, 17:11Ҳинд океанида қадимий китлар қабристони аниқланди: олимлар ҳайратдаҲинд океанида қадимий китлар қабристони аниқланди: олимлар ҳайратдаКеча, 15:57Хоманаий дафн маросими саналари эълон қилиндиХоманаий дафн маросими саналари эълон қилиндиКеча, 14:45Сўнаётган юлдузнинг сўнгги лаҳзалари илк бор аниқ тасвирландиСўнаётган юлдузнинг сўнгги лаҳзалари илк бор аниқ тасвирландиКеча, 14:34Москвада ёқилғи чеклови жорий этилди — сабаб нимада?Москвада ёқилғи чеклови жорий этилди — сабаб нимада?Кеча, 14:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди