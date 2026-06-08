Жавоҳир Синдоров ва Бибисаранинг Монакодаги “Формула-1” пойгасидаги ташрифи муҳокамаларга сабаб бўлди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ўзбекистонлик гроссмейстер Жавоҳир Синдоров ҳамда қозоғистонлик шахматчи Бибисара Асаубаева “Формула-1” бўйича Монако Гран-присига ташриф буюрди. Бу ҳақда Асаубаева ўзининг Телеграм-каналида маълум қилди.
Бибисара яқинда Ослодаги нуфузли шахмат турнирида ғолиб чиқиб, мусобақа тарихидаги энг ёш чемпионга айланган эди. Шундан сўнг у Жавоҳир Синдоров билан Монте-Карлога йўл олган.
Асаубаева Монако шаҳри ва пойга трассасидан суратлар улашиб, мусобақанинг сўнгги кунида ВИП меҳмон сифатида қатнашганини ёзди.
Ижтимоий тармоқларда икки шахматчи ўртасидаги муносабатлар ҳақида турли тахминлар билдирилмоқда. Бироқ Жавоҳир Синдоров ҳам, Бибисара Асаубаева ҳам бу борада расмий изоҳ бермаган.
…