Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек шоу-бизнесида ҳар йили янги исмлар пайдо бўлади, янги қўшиқлар трендга чиқади, клиплар муҳокама қилинади. Аммо айрим хонандалар борки, улар фақат бир мавсумлик машҳурлик билан эмас, йиллар давомидаги меҳнат, саҳнадаги харизма ва мухлислар меҳри билан талабгир бўлиб қолаверади.
Бугунги ўзбек мусиқа майдонида энг кўп эътибор тортадиган, концертлари, қўшиқлари ва шахсий ҳаёти билан муҳокама марказида турадиган хонандалар орасида Юлдуз Усмонова, Муниса Ризаева ва Ҳамдам Собиров алоҳида ўринга эга.
Юлдуз Усмонова — саҳнанинг тирик мактаби
Юлдуз Усмонова ўзбек эстрадасининг энг катта номларидан бири ҳисобланади. У Марғилонда туғилган, ижодини 1990-йиллардан бошлаб катта саҳнага олиб чиққан ва қисқа вақт ичида нафақат Ўзбекистон, балки бутун Марказий Осиёда танилган санъаткорга айланган.
Унинг овозида халқона руҳ, шарқона дард ва кучли саҳнавий энергетика бор. Шунинг учун ҳам Юлдуз Усмонова қўшиқлари турли авлод вакилларига бирдек яқин. У бир пайтлар катта саҳналарни тўлдирган бўлса, бугун ҳам мухлислар унинг ҳар бир чиқишини катта қизиқиш билан кутади.
Юлдуз Усмонова фақат хонанда эмас, балки ўзбек мусиқасида алоҳида мактаб яратган ижодкордир. Унинг ижросидаги қўшиқларда муҳаббат, Ватан, она, ҳаёт, сабр ва инсон қалбидаги оғриқлар акс этади. Шу боис унинг қўшиқлари оддий хит эмас, кўпчилик учун хотирага айланган.
Унинг талабгирлиги шундаки, Юлдуз Усмонова номи ҳали ҳам афиша, концерт ва оммавий тадбирларда катта вазнга эга. У саҳнага чиқса, мухлислар фақат қўшиқ эмас, бутун бир даврни эшитгандек бўлади.
Муниса Ризаева — замонавий саҳнанинг ёрқин образи
Муниса Ризаева ўзбек шоу-бизнесида энг кўп муҳокама қилинадиган ва эътибор марказида турадиган хонандалардан бири. У Тошкентда туғилган, болаликдан мусиқа ва рақсга қизиққан, кейинчалик Англияда таълим олган ва Ўзбекистонга қайтгач, ўз ижодий йўлини қурган.
Мунисанинг саҳнага кириб келиши оддий бўлмаган. У ўз услуби, ташқи кўриниши, клиплари ва очиқ характери билан тезда мухлислар эътиборини тортди. “Кўзларим яна”, “Aha-oho”, “Hollywood”, “Sekin-asta” каби қўшиқлари уни оммавий эстрадада таниқли номга айлантирди.
Унинг кучли томони — замонавийлик ва саҳнавий образ. Муниса Ризаева ҳар доим ўз устида ишлашга, янги кўриниш, янги мусиқий кайфият ва янги клиплар орқали мухлисларни ҳайратда қолдиришга ҳаракат қилади. Унинг ижодида поп йўналиши, рақсбоп ритмлар ва эмоционал матнлар уйғунлашган.
Шахсий ҳаёти ҳам жамоатчилик эътиборидан четда қолмайди. Бу эса унинг атрофидаги қизиқишни янада кучайтиради. Бугунги шоу-бизнесда фақат яхши овоз етарли эмас, образ, фаоллик ва аудитория билан доимий алоқа ҳам муҳим. Муниса буни яхши тушунади.
Шунинг учун у ўзбек эстрадасида доим “тренд”да қолишни биладиган хонандалардан бири. Қисқаси, Муниса саҳнага чиқса, камералар уйғонади. Контент ўзи юриб келади.
Ҳамдам Собиров — халқ қалбига яқин овоз
Ҳамдам Собиров сўнгги йилларда ўзбек мусиқасида энг кўп тингланаётган хонандалардан бири сифатида тилга олинмоқда. У 1989 йил 6 январда туғилган, мусиқага эрта қизиққан ва ижодий йўлини босқичма-босқич шакллантирган. У хонанда, бастакор ва продюсер сифатида ҳам фаолият юритади.
Ҳамдамнинг асосий кучи — оддий одам қалбига яқин қўшиқ айта олишида. Унинг ижросидаги қўшиқларда кўпинча севги, айрилиқ, соғинч, ҳаёт синовлари ва ички кечинмалар акс этади. Шунинг учун унинг тароналари кўпчиликка “мен ҳақимда айтиляпти” деган ҳисни беради.
У ўзбек, қозоқ ва рус тилларида ижод қилиши билан ҳам кенг аудиторияга чиқиш имконига эга. Бу эса уни фақат Ўзбекистонда эмас, қўшни минтақаларда ҳам тингланадиган ижрочи қилиб қўяди.
Ҳамдам Собировнинг талабгирлиги айниқса тўйлар, концертлар, ижтимоий тармоқлар ва мусиқий платформаларда сезилади. Унинг қўшиқлари тез тарқалади, мухлислар орасида кўп эшитилади ва кўпинча қисқа вақтда оммалашади.
Унинг услубида сунъийлик кам, ҳиссиёт кўп. Шунинг учун Ҳамдам Собиров қўшиқлари оддий тингловчига тез етиб боради. Бугунги тезкор шоу-бизнесда бу катта устунлик.
Хулоса
Юлдуз Усмонова — ўзбек саҳнасининг катта мактаби ва овоз қудрати. Муниса Ризаева — замонавий образ, шоу ва трендлар билан яшайдиган юлдуз. Ҳамдам Собиров эса халқ қалбига яқин, ҳиссиётли ва тингловчи билан тез боғлана оладиган хонанда.
Уларнинг ҳар бири ўз йўли, ўз аудиторияси ва ўз услубига эга. Шунинг учун ҳам бу уч хонанда ўзбек шоу-бизнесида талабгирликни сақлаб келмоқда. Бири тарих ва тажриба билан, бири саҳнавий энергия ва образ билан, яна бири эса қалбга яқин қўшиқлари билан мухлислар эътиборида қолмоқда.
Ўзбек мусиқаси айнан шундай турли характердаги ижодкорлар билан қизиқ: бир томонда классикага айланган овоз, иккинчи томонда замонавий поп саҳнаси, учинчи томонда эса оддий халқнинг дардини куйлайдиган ижрочи бор.
…