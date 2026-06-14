Corsair GPU Повер Бридге адаптери эриб кетди ва GeForce RTX 4090 ни зарарлади

·0·Техно
Corsair GPU Повер Бридге адаптери эриб кетди ва GeForce RTX 4090 ни зарарлади

Видеокарталарнинг 12ВHPВР ва 12В-2х6 қувват улагичлари нафақат стандарт кабеллар, балки айнан бундай муаммоларнинг олдини олиш учун ишлаб чиқилган махсус адаптерлар орқали уланганда ҳам эришда давом этмоқда. Reddit платформасида Дрй-Релатионшип5158 никли фойдаланувчи Corsair GPU Повер Бридге бренд адаптери билан боғлиқ нохуш ҳолат ҳақида хабар берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Corsair GPU Повер Бридге — бу PCIe 5.0 стандартини қўллаб-қувватловчи видеокарталар учун мўлжалланган 180 даражали бурчакли адаптердир. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, ушбу қурилма видеокарта улагичидаги механик юкламани камайтириши ва юқори термал чидамлиликни таъминлаши керак эди. Қурилма 55 А гача ток кучига ва юқори ҳароратларга бардошли деб эълон қилинган.

Тизим эгасининг сўзларига кўра, муаммо ўйин ишга туширилган заҳоти юзага келган: компьютер қотиб қолган ва автоматик равишда қайта юкланган. Тизим қисмларга ажратилганда, адаптернинг юқори контактлар қатори эриб кетгани ва Nvidia GeForce RTX 4090 Фоундерс Эдитион видеокартасининг қувват улагичига ҳам зарар етказгани маълум бўлди.

Вазиятни мураккаблаштирадиган жиҳати шундаки, Corsair адаптерининг кафолат муддати тугаб бўлган, бироқ RTX 4090 ҳали ҳам расмий кафолат хизматида турибди. Ҳозирда Nvidia қўллаб-қувватлаш хизмати видеокартани диагностика учун қабул қилган, аммо таъмирлаш ёки алмаштириш бўйича якуний қарор ҳали қабул қилинмаган.

Эслатиб ўтамиз, Европада Corsair GPU Повер Бридге нархи тахминан 25 еврони ташкил қилади. Аввалроқ шунга ўхшаш ҳолат қимматбаҳо Asus РОГ Эқуализер қувват кабели билан ҳам содир бўлган эди — у ҳам видеокартани ҳимоя қилиши керак бўлган жойда ўзи эриб кетган.

CorsairNvidiaGeForce RTX 4090GPUТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei улкан режасини эълон қилди: 200 турдаги процессор ва 1200 та қурилмаHuawei улкан режасини эълон қилди: 200 турдаги процессор ва 1200 та қурилмаБугун, 20:28Amazon раҳбари Anthropic моделлари хавфсизлигидан хавотирдаAmazon раҳбари Anthropic моделлари хавфсизлигидан хавотирдаБугун, 19:26OpenAI устидан АҚШда кенг кўламли текширув бошландиOpenAI устидан АҚШда кенг кўламли текширув бошландиКеча, 16:51Ёстиқ остига қўйиладиган янги динамик уйқусизликка қарши ёрдам берадиЁстиқ остига қўйиладиган янги динамик уйқусизликка қарши ёрдам берадиКеча, 16:27Россия интернети сертификатлардан айрилмоқда: ГлобалСигн ўчиришни бошладиРоссия интернети сертификатлардан айрилмоқда: ГлобалСигн ўчиришни бошладиКеча, 15:54Платина ўрнига темир: Келажак аккумуляторлари учун янги катализатор яратилдиПлатина ўрнига темир: Келажак аккумуляторлари учун янги катализатор яратилдиКеча, 15:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус