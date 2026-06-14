Брадлей Баркола PSJни тарк этмоқчи: Арсенал ва Ливерпул курашга қўшилди
PSJ ҳужумчиси Брадлей Баркола жорий ёзги трансфер ойнасида Парижни тарк этиш истагини билдирди. Бу хабар Англия Премер-лигасининг гигант клублари ўртасида ҳақиқий пойгани келтириб чиқарди. Арсенал ва Ливерпул вингернинг ҳолатини диққат билан кузатиб бормоқда, чунки футболчи Франция пойтахтидан узоқда янги чақирувларни қидирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Франция терма жамоаси аъзоси ўтган мавсумда Парижда турлича натижаларга эришганидан сўнг клубдан кетишга қарор қилган. Баркола ўтган мавсумда PSJ сафида чемпионатда 21 та ўйинда асосий таркибда майдонга тушди ва Чемпионлар лигаси баҳсларида ҳам фаол иштирок этди. Ҳозирда 23 ёшли футболчи тахминан 60 миллион фунт стерлингга баҳоланмоқда ва унинг амалдаги шартномаси яна икки йил давом этади.
Арсенал устози Микел Артета ҳужум чизиғини кучайтириш ва ротация учун сифатли вариантлар қўшиш мақсадида Брадлей Баркола номзодини асосий мақсадлардан бири сифатида кўрмоқда. Лондонликлар Морган Рогерц ва Чристос Тзолис каби футболчиларга ҳам қизиқиш билдирган эди, бироқ Барколанинг юқори савиядаги тажрибаси уни "канонирлар" учун жозибадорроқ қилмоқда.
Ливерпул ҳам янги мураббий Андони Ираола қўл остида янги даврни бошлар экан, ҳужум чизиғини мустаҳкамлашга муҳтож. Муҳаммад Салах кетганидан сўнг ва чап қанотда барқарорлик етишмаётган бир пайтда, "мерсисайдликлар" Баркола вариантига жиддий эътибор қаратишган. Гарчи PSJ расман футболчи сотилмаслигини айтаётган бўлса-да, клуб аллақачон унинг ўрнига муносиб номзод қидиришни бошлаган.
Хабарларга кўра, Луис Энрике Барселона ҳужумчиси Ферран Торресни Баркола учун идеал ўринбосар сифатида кўрмоқда. Торрес ва Энрике Испания терма жамоасидаги биргаликдаги фаолияти орқали бир-бирини яхши танийди. Агар PSJ Барселона билан келишувга эриша олса, бу Брадлей Барколанинг Эмиратес Стадиум ёки Энфилдга кўчиб ўтишига йўл очиб бериши мумкин.
…