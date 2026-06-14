Брадлей Баркола PSJни тарк этмоқчи: Арсенал ва Ливерпул курашга қўшилди

·35·Спорт
Брадлей Баркола PSJни тарк этмоқчи: Арсенал ва Ливерпул курашга қўшилди

PSJ ҳужумчиси Брадлей Баркола жорий ёзги трансфер ойнасида Парижни тарк этиш истагини билдирди. Бу хабар Англия Премер-лигасининг гигант клублари ўртасида ҳақиқий пойгани келтириб чиқарди. Арсенал ва Ливерпул вингернинг ҳолатини диққат билан кузатиб бормоқда, чунки футболчи Франция пойтахтидан узоқда янги чақирувларни қидирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Франция терма жамоаси аъзоси ўтган мавсумда Парижда турлича натижаларга эришганидан сўнг клубдан кетишга қарор қилган. Баркола ўтган мавсумда PSJ сафида чемпионатда 21 та ўйинда асосий таркибда майдонга тушди ва Чемпионлар лигаси баҳсларида ҳам фаол иштирок этди. Ҳозирда 23 ёшли футболчи тахминан 60 миллион фунт стерлингга баҳоланмоқда ва унинг амалдаги шартномаси яна икки йил давом этади.

Арсенал устози Микел Артета ҳужум чизиғини кучайтириш ва ротация учун сифатли вариантлар қўшиш мақсадида Брадлей Баркола номзодини асосий мақсадлардан бири сифатида кўрмоқда. Лондонликлар Морган Рогерц ва Чристос Тзолис каби футболчиларга ҳам қизиқиш билдирган эди, бироқ Барколанинг юқори савиядаги тажрибаси уни "канонирлар" учун жозибадорроқ қилмоқда.

Ливерпул ҳам янги мураббий Андони Ираола қўл остида янги даврни бошлар экан, ҳужум чизиғини мустаҳкамлашга муҳтож. Муҳаммад Салах кетганидан сўнг ва чап қанотда барқарорлик етишмаётган бир пайтда, "мерсисайдликлар" Баркола вариантига жиддий эътибор қаратишган. Гарчи PSJ расман футболчи сотилмаслигини айтаётган бўлса-да, клуб аллақачон унинг ўрнига муносиб номзод қидиришни бошлаган.

Хабарларга кўра, Луис Энрике Барселона ҳужумчиси Ферран Торресни Баркола учун идеал ўринбосар сифатида кўрмоқда. Торрес ва Энрике Испания терма жамоасидаги биргаликдаги фаолияти орқали бир-бирини яхши танийди. Агар PSJ Барселона билан келишувга эриша олса, бу Брадлей Барколанинг Эмиратес Стадиум ёки Энфилдга кўчиб ўтишига йўл очиб бериши мумкин.

PSJАрсеналЛиверпулБарселонаТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Муҳаммад Салахдан сўнг Кодй Гакпо ҳам Ливерпулни тарк этмоқчиМуҳаммад Салахдан сўнг Кодй Гакпо ҳам Ливерпулни тарк этмоқчиБугун, 20:51ФИФА ЖЧ-2026 иштирокчилари учун махсус рамзий шевронларни жорий этдиФИФА ЖЧ-2026 иштирокчилари учун махсус рамзий шевронларни жорий этдиБугун, 20:46Мбаппе PSJнинг Арсенал устидан ғалабасидан сўнг Салибага тасалли бердиМбаппе PSJнинг Арсенал устидан ғалабасидан сўнг Салибага тасалли бердиБугун, 20:17Альваро Арбелоа Англия Премер-лигасига йўл олмоқдаАльваро Арбелоа Англия Премер-лигасига йўл олмоқдаБугун, 19:58Жаҳон чемпионатининг биринчи турида бугун шиддатли баҳслар бўлиб ўтадиЖаҳон чемпионатининг биринчи турида бугун шиддатли баҳслар бўлиб ўтадиБугун, 19:05Эндрик ўзини Криштиано Роналдо билан солиштирдиЭндрик ўзини Криштиано Роналдо билан солиштирдиКеча, 18:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди