Amazon раҳбари Anthropic моделлари хавфсизлигидан хавотирда

·46·Техно
Amazon раҳбари Anthropic моделлари хавфсизлигидан хавотирда

Amazon бош ижрочи директори Энди Жассй Anthropic компаниясининг икки моделига бутун дунё бўйлаб кириш чекланишига сабаб бўлган хавфсизлик муаммолари ҳақида ҳукуматни огоҳлантирган бўлиши мумкин. Те Валл Стреэт Жоурнал нашрининг хабар беришича, Жассй АҚШ Ғазначилик котиби Скотт Бессент ва бошқа расмийларга Amazon тадқиқотчилари Claude Fable 5 моделидан киберҳужумларда қўлланилиши мумкин бўлган маълумотларни олишда фойдаланганини маълум қилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ушбу огоҳлантиришдан сўнг, АҚШ ҳукумати Fable 5 ва Мйтос 5 моделларига нисбатан экспорт назорати тақиқини жорий этди. Amazon вакили ВСЖ нашрига берган интервюсида ҳукуматлар потенциал хавфсизлик хатарлари бўйича компания билан маслаҳатлашиши одатий ҳол эканини, бироқ бундай музокаралар тафсилотлари ошкор этилмаслигини таъкидлади.

Те Информатион ва Reuters нашрлари ҳам Anthropic компаниясининг йирик инвестори ҳисобланган Amazon ушбу моделларнинг хавфсизлиги бўйича ўз хавотирларини билдирганини тасдиқлади. Маълумотларга кўра, сунъий интеллект моделлари орқали нозик маълумотларни қўлга киритиш имконияти жиддий хавф сифатида баҳоланган.

Доналд Трумп маъмуриятининг сунъий интеллект бўйича собиқ маслаҳатчиси Давид Саккснинг сўзларига кўра, Anthropic ва АҚШ ҳукуматининг ишончли ҳамкори моделдаги "жаилбреак" (ҳимояни четлаб ўтиш) ҳолати ҳақида хабар берган. Саккснинг иддао қилишича, ҳукумат Anthropic раҳбари Dario Amodei дан ушбу хатони тузатишни ёки моделни ўчиришни сўраган, бироқ Амодеи буни рад этган.

AmazonAnthropicClaudeСунъий IntelлектКиберхавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei улкан режасини эълон қилди: 200 турдаги процессор ва 1200 та қурилмаHuawei улкан режасини эълон қилди: 200 турдаги процессор ва 1200 та қурилмаБугун, 20:28Corsair GPU Повер Бридге адаптери эриб кетди ва GeForce RTX 4090 ни зарарладиCorsair GPU Повер Бридге адаптери эриб кетди ва GeForce RTX 4090 ни зарарладиБугун, 20:21OpenAI устидан АҚШда кенг кўламли текширув бошландиOpenAI устидан АҚШда кенг кўламли текширув бошландиКеча, 16:51Ёстиқ остига қўйиладиган янги динамик уйқусизликка қарши ёрдам берадиЁстиқ остига қўйиладиган янги динамик уйқусизликка қарши ёрдам берадиКеча, 16:27Россия интернети сертификатлардан айрилмоқда: ГлобалСигн ўчиришни бошладиРоссия интернети сертификатлардан айрилмоқда: ГлобалСигн ўчиришни бошладиКеча, 15:54Платина ўрнига темир: Келажак аккумуляторлари учун янги катализатор яратилдиПлатина ўрнига темир: Келажак аккумуляторлари учун янги катализатор яратилдиКеча, 15:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус