ФИФА ЖЧ-2026 иштирокчилари учун махсус рамзий шевронларни жорий этди
Океан орти яшил майдонларида миллионлаб мухлисларга чинакам қувонч ва ҳаяжон улашаётган ЖЧ-2026 мусобақаси нафақат шиддатли баҳслари, балки тарихий янгиликлари билан ҳам ёдда қоладиган бўлди. Халқаро футбол федерацияси (ФИФА) ушбу нуфузли турнирда иштирок этаётган чарм тўп усталари учун мутлақо кутилмаган ва ўзига хос совға тайёрлади. Эндиликда мундиал қатнашчилари майдонга ўз мавқелари ва тарихларини акс эттирувчи, либосларнинг енг қисмига тикиладиган махсус эсдалик белгилари — шевронлар билан қадам қўйишади.
Бундай рамзий белгилар футболчиларнинг турнирдаги мақомини кўрсатиш билан бирга, либосларга ўзгача кўрк бағишламоқда.
ФИФА тақдим этган уч хил тарихий мақом белгиси
Халқаро футбол ташкилоти янги қоидага кўра уч хил тоифадаги рамзий шевронларни ишлаб чиқди:
«Дебют» шеврони: Дунё биринчилигида ўз фаолияти давомида илк маротаба иштирок этаётган янги номлар учун мўлжалланган;
«Мерос» (Heritage) шеврони: Футбол оламида ўз ўрнига эга, фаолияти давомида бешинчи ёки ундан ҳам кўп маротаба мундиал йўлланмасини қўлга киритган афсонавий фахрий ўйинчилар учун;
«Олтин шон-шуҳрат» (Golden Glory) шеврони: Муқаддам ўтказилган Жаҳон чемпионатларида энг яхши тўпурар, энг яхши футболчи ёки энг яхши дарвозабон каби индивидуал совринларга лойиқ кўрилган юлдузлар учун.
Вакилларимиз тарихий ўйинда қандай либосда бўлишади?
Юртимиз ишқибозлари учун энг қувончлиси — тарихда илк бор Жаҳон чемпионати йўлланмасини нақд қилган Ўзбекистон миллий терма жамоасининг барча 26 нафар футболчиси Колумбияга қарши кечадиган тарихий дастлабки баҳсда майдонга ўнг енгларида айнан мана шу «Дебют» шеврони билан тушиб келишади.
Қоидага кўра, биринчи учрашувда бевосита яшил майдонда ҳаракат қилган футболчилар кейинги баҳсларда ушбу белгини қайта тақишмайди. Захира ўриндиғида қолган ўйинчиларимиз эса мундиалдаги ўзларининг илк расмий дақиқаларини ўтказгунларига қадар мазкур дебютантлик белгиси билан майдонга тушишда давом этадилар. Қизиғи шундаки, дунё футболининг бугунги порлоқ юлдузлари — Испания термаси аъзоси Ламин Ямал ҳамда Норвегия тўпурари Эрлинг Холанд ҳам ўз терма жамоалари билан турнирни айнан мана шундай «Дебют» белгиси остида бошлашади.
Қуйидаги таҳлилий жадвал орқали янги жорий этилган шевронлар турлари ва уларни тақиш бахтига муяссар бўлган дунё юлдузлари рўйхати билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Шеврон тури ва мақоми
Кимларга берилади?
Ўзбекистон терма жамоаси
Икки хил шеврон тақадиган афсоналар
Шеврон берилган бошқа машҳур юлдузлар
«Дебют» шеврони
Илк бор қатнашаётганларга
Барча 26 нафар футболчимиз илк ўйинда тақади
—
Ламин Ямал (Испания)
Эрлинг Холанд (Норвегия)
«Мерос» (Heritage)
5 ёки ундан кўп қатнашганларга
—
Лионель Месси (6-иштирок)
Лука Модрич (5-иштирок)
Мануэль Нойер, Криштиану Роналду, Юто Нагатомо
«Олтин шон-шуҳрат»
Индивидуал совриндорларга
—
Ҳар икки енгида алоҳида
иккита шеврон бўлади
Хамес Родригес, Харри Кейн, Килиан Мбаппе, Тибо Куртуа, Эмилиано Мартинес
Месси ва Модрич учун алоҳида имтиёз: Ҳар икки енгда шеврон!
Футбол тарихидан мустаҳкам ўрин олган «Мерос» ва «Олтин шон-шуҳрат» белгиларини тақиш бахтига муяссар бўлган сайёрамизнинг энг сара юлдузлари сони жуда чекланган. Улар қаторидан Хамес Родригес, Харри Кейн, Килиан Мбаппе, Тибо Куртуа, Эмилиано Мартинес, Мануэль Нойер ва япониялик Юто Нагатомо сингари машҳур сиймолар жой олган.
Бироқ ушбу турнирнинг энг қизиқарли ва такрорилмас воқеаси Лионель Месси ва Лука Модрич билан боғлиқ бўлади. Ушбу икки тирик афсона яшил майдонда бир вақтнинг ўзида икки хил шеврон билан тўп суришади. Аргентина сардори Месси ўз фаолиятидаги олтинчи, хорватиялик Модрич эса бешинчи Жаҳон чемпионатида иштирок этаётгани, шу билан бирга, улар аввалги мундиалларда энг яхши ўйинчи сифатида шахсий совринларни ютганлари боис, уларнинг ҳар икки енгида алоҳида-алоҳида шевронлар жойлаштирилади. Бу эса уларнинг дунё футболидаги буюк хизматларига кўрсатилган юксак эҳтиром намунасидир.
Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ баҳслари, Миллий терма жамоамизнинг тарихий одимлари, ФИФАнинг қизиқарли янгиликлари ва кундалик ҳаётимизга оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…