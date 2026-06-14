Альваро Арбелоа Англия Премер-лигасига йўл олмоқда

·0·Спорт
Альваро Арбелоа Англия Премер-лигасига йўл олмоқда

"Фулхэм" жамоаси янги бош мураббий қидирувини жадаллаштирди ва "Реал Мадрид" собиқ устози Альваро Арбелоа билан музокараларнинг якуний босқичига кирди. Испаниялик мутахассис Марко Силва ўрнини эгаллаш учун асосий номзодга айланди. Лондон клуби раҳбарияти Арбелоа орқали жамоанинг Англия Премер-лигасидаги барқарорлигини сақлаб қолишни кўзламоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

талкСПОРТ нашри хабарига кўра, "Фулхэм" аллақачон Силва ўрнига муносиб номзодни топган ва Арбелоа ҳозирда "Крейвен Коттеж"да иш бошлаш учун яққол фаворит ҳисобланади. 43 ёшли мутахассис январ ойида Хаби Алонсо кетганидан сўнг "Реал Мадрид"да вақтинчалик мураббий сифатида ишлаган эди. Бироқ, Жозе Моуринью Мадридга қайтиши муносабати билан Арбелоа сешанба куни расман клубни тарк этди.

Дастлаб "Фулхэм"нинг асосий нишони "Ипсвич Таун"дан кетган Киеран МкКенна эди. Аммо шимолий ирландиялик мураббий футболдан танаффус олишини эълон қилгач, Лондонликлар ўз эътиборини Арбелоага қаратишди. Клуб раҳбарияти унинг Европа футболидаги катта тажрибасига ишонч билдирмоқда.

Шунингдек, номзодлар орасида "Челси" афсонаси Франк Лампард ва "Палмейрас" устози Абел Ферреира ҳам бор эди. Ҳатто Манчестер Юнайтед собиқ мураббийи Рубен Аморим варианти ҳам кўриб чиқилган, бироқ у айни дамда Милан билан музокаралар олиб бормоқда.

ФулҳамРеал МадридАльваро АрбелоаАнглия Премер-лигасиТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жаҳон чемпионатининг биринчи турида бугун шиддатли баҳслар бўлиб ўтадиЖаҳон чемпионатининг биринчи турида бугун шиддатли баҳслар бўлиб ўтадиБугун, 19:05Эндрик ўзини Криштиано Роналдо билан солиштирдиЭндрик ўзини Криштиано Роналдо билан солиштирдиКеча, 18:57Арбелоа «Фулхэм» клуби бош мураббийи этиб тайинланиши кутилмоқдаАрбелоа «Фулхэм» клуби бош мураббийи этиб тайинланиши кутилмоқдаКеча, 18:49Бразилия президенти терма жамоани чемпионлик шоҳсупасига чорладиБразилия президенти терма жамоани чемпионлик шоҳсупасига чорладиКеча, 18:43Рубен Аморим Милан бош мураббийига айланиши кутилмоқдаРубен Аморим Милан бош мураббийига айланиши кутилмоқдаКеча, 17:54Стюарт Пирс Деклан Рисени Англия терма жамоасида етакчиликни қўлга олишга чақирдиСтюарт Пирс Деклан Рисени Англия терма жамоасида етакчиликни қўлга олишга чақирдиКеча, 17:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди