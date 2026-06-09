Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди

·0·Маданият
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди

Муниса Ризаева “ИнтервюТв” лойиҳасида иштирок этиб, тўйларга чиқиш нархлари ҳақида очиқчасига гапирди.

Суҳбат давомида хонандадан “Тўйга қанчага чиқасиз?” деган савол берилган. Муниса Ризаева эса нархлар ҳудудга ва шароитга қараб фарқ қилишини таъкидлади.

Унинг айтишича, Тошкент шаҳри учун хизмат нархи ўртача 1000 долларни ташкил этади. Вилоятларга бориб хизмат кўрсатиш эса анча қимматроқ — тахминан 5 мингдан 10 минг долларгача баҳоланади.

Хонанданинг ушбу баёноти ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Фойдаланувчилар орасида турли фикрлар билдирилиб, айримлар бу нархларни юқори деб баҳолаган бўлса, бошқалар санъаткор меҳнати ва машҳурлигини инобатга олиб, буни табиий ҳол деб ҳисобламоқда.

Мазкур интервю қисқа вақт ичида оммалашиб, мухлислар орасида қизғин баҳс-мунозараларга туртки бўлди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шаҳзод Султонов расман никоҳдан ўтганини маълум қилди (видео)Шаҳзод Султонов расман никоҳдан ўтганини маълум қилди (видео)Бугун, 11:55Амир Хон 61 ёшида учинчи бор уйланмоқдаАмир Хон 61 ёшида учинчи бор уйланмоқдаБугун, 11:47Раъно Зокирова: Ҳаётда шукр қилишнинг аҳамияти ҳақида фикр билдирдиРаъно Зокирова: Ҳаётда шукр қилишнинг аҳамияти ҳақида фикр билдирдиБугун, 09:02Дунё юлдузи Жон Леженд илк бор Самарқанд саҳнасида концерт бердиДунё юлдузи Жон Леженд илк бор Самарқанд саҳнасида концерт бердиБугун, 08:53Ҳосила Раҳимова концертида кутилмаган эътирофга сазовор бўлди!Ҳосила Раҳимова концертида кутилмаган эътирофга сазовор бўлди!Бугун, 07:34"Бу сирни ҳеч қаерда айтмаганман, сизга айтяпман..."- Диёра Келдиёрова"Бу сирни ҳеч қаерда айтмаганман, сизга айтяпман..."- Диёра КелдиёроваКеча, 17:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Муниса Ризаева имиджини кескин ўзгартиришга қарор қилди (видео)
Муниса Ризаева имиджини кескин ўзгартиришга қарор қилди (видео)
Юлдуз Ражабова онаси ва қайнонаси билан кўриниш берди
Юлдуз Ражабова онаси ва қайнонаси билан кўриниш берди