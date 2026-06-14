Мбаппе PSJнинг Арсенал устидан ғалабасидан сўнг Салибага тасалли берди

·0·Спорт
Мбаппе PSJнинг Арсенал устидан ғалабасидан сўнг Салибага тасалли берди

Франция терма жамоаси сардори Килиан Мбаппе Чемпионлар лигаси доирасида PSJнинг Арсенал устидан қозонган ғалабасидан сўнг кийиниш хонасидаги муҳит ҳақида гапириб берди. Реал Мадрид юлдузи мағлубиятга учраган Виллиам Салиба ва ғолиб парижликлар ўртасидаги ҳиссиётлар мувозанатини сақлаш борасидаги фикрлари билан ўртоқлашди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

"Мен дарҳол PSJдаги жамоадошларимни табрикладим. Чемпионлар лигасида ютқазган беш кишига қараганда, бир кишига (Салиба) тасалли бериш осонроқ. Уларнинг эришган натижаси ажойиб. Мен Чемпионлар лигаси финалида ютқазиш нималигини биламан, шунинг учун Салибани қўллаб-қувватлашга ҳаракат қилдик. Жамоада кайфият аъло даражада ва бор эътиборимизни Жаҳон чемпионатига қаратганмиз", — деди Мбаппе матбуот анжуманида.

Ҳозирда Реал Мадрид ҳужум чизиғини бошқараётган Мбаппе шахсий рекордлардан кўра жамоавий муваффақият муҳимлигини таъкидлади. У Жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг яхши тўпурарлар рўйхатида Мирослав Клосе рекордига яқинлашиб келаётган бўлса-да, асосий мақсади Франция билан яна олтин медалларни қўлга киритиш эканини айтди.

"Тўпурарлар рўйхатида эканлигим ёқимли, аммо мен учун энг муҳими Франция билан Жаҳон чемпионлигини қайтаришдир. Жисмоний ҳолатим аъло даражада ва терма жамоага ёрдам беришга тайёрман. Бизни олдинда қийин йўл кутаётганини тушуниб турибмиз, аммо финалга чиқиш учун бор кучимизни ишга соламиз", — дея қўшимча қилди ҳужумчи.

Килиан МбаппеPSJАрсеналЧемпионлар ЛигасиФранция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Альваро Арбелоа Англия Премер-лигасига йўл олмоқдаАльваро Арбелоа Англия Премер-лигасига йўл олмоқдаБугун, 19:58Жаҳон чемпионатининг биринчи турида бугун шиддатли баҳслар бўлиб ўтадиЖаҳон чемпионатининг биринчи турида бугун шиддатли баҳслар бўлиб ўтадиБугун, 19:05Эндрик ўзини Криштиано Роналдо билан солиштирдиЭндрик ўзини Криштиано Роналдо билан солиштирдиКеча, 18:57Арбелоа «Фулхэм» клуби бош мураббийи этиб тайинланиши кутилмоқдаАрбелоа «Фулхэм» клуби бош мураббийи этиб тайинланиши кутилмоқдаКеча, 18:49Бразилия президенти терма жамоани чемпионлик шоҳсупасига чорладиБразилия президенти терма жамоани чемпионлик шоҳсупасига чорладиКеча, 18:43Рубен Аморим Милан бош мураббийига айланиши кутилмоқдаРубен Аморим Милан бош мураббийига айланиши кутилмоқдаКеча, 17:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди