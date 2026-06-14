Мбаппе PSJнинг Арсенал устидан ғалабасидан сўнг Салибага тасалли берди
Франция терма жамоаси сардори Килиан Мбаппе Чемпионлар лигаси доирасида PSJнинг Арсенал устидан қозонган ғалабасидан сўнг кийиниш хонасидаги муҳит ҳақида гапириб берди. Реал Мадрид юлдузи мағлубиятга учраган Виллиам Салиба ва ғолиб парижликлар ўртасидаги ҳиссиётлар мувозанатини сақлаш борасидаги фикрлари билан ўртоқлашди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
"Мен дарҳол PSJдаги жамоадошларимни табрикладим. Чемпионлар лигасида ютқазган беш кишига қараганда, бир кишига (Салиба) тасалли бериш осонроқ. Уларнинг эришган натижаси ажойиб. Мен Чемпионлар лигаси финалида ютқазиш нималигини биламан, шунинг учун Салибани қўллаб-қувватлашга ҳаракат қилдик. Жамоада кайфият аъло даражада ва бор эътиборимизни Жаҳон чемпионатига қаратганмиз", — деди Мбаппе матбуот анжуманида.
Ҳозирда Реал Мадрид ҳужум чизиғини бошқараётган Мбаппе шахсий рекордлардан кўра жамоавий муваффақият муҳимлигини таъкидлади. У Жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг яхши тўпурарлар рўйхатида Мирослав Клосе рекордига яқинлашиб келаётган бўлса-да, асосий мақсади Франция билан яна олтин медалларни қўлга киритиш эканини айтди.
"Тўпурарлар рўйхатида эканлигим ёқимли, аммо мен учун энг муҳими Франция билан Жаҳон чемпионлигини қайтаришдир. Жисмоний ҳолатим аъло даражада ва терма жамоага ёрдам беришга тайёрман. Бизни олдинда қийин йўл кутаётганини тушуниб турибмиз, аммо финалга чиқиш учун бор кучимизни ишга соламиз", — дея қўшимча қилди ҳужумчи.
…