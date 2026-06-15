Харри Кейн — ўйин устаси: Хорватия ҳимоячиси Англия сардорини юқори баҳолади

·0·Спорт
Харри Кейн — ўйин устаси: Хорватия ҳимоячиси Англия сардорини юқори баҳолади

Жаҳон чемпионати старти арафасида Англия терма жамоаси сардори Харри Кейн рақиблар қалбида жиддий хавотир уйғотмоқда. Гуруҳ босқичининг илк турида инглизларга қарши майдонга тушадиган Хорватия терма жамоаси ҳимоячиси Дуже Калета-Кар рақиб ҳужумчисининг маҳоратига юқори баҳо бериб, уни дунё футболидаги энг ақлли ўйинчилардан бири деб атади. Томас Тухел бошқарувидаги Англия терма жамоаси Далласда ўтадиган Л гуруҳи ўйинига асосий фаворит сифатида қаралмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Харри Кейн ушбу турнирга ўз фаолиятидаги энг самарали мавсумлардан бирини ўтказиб етиб келди. У Бавария сафида барча мусобақаларда 51 та ўйинда майдонга тушиб, 61 та гол уришга муваффақ бўлди. Бундай ҳайратланарли статистика нафақат мухлисларни, балки профессионал ҳимоячиларни ҳам ҳушёр торттирмоқда. Goal.com нашри хабарига кўра, хорватияликлар Кейннинг ҳар қандай вазиятда хавф туғдира олиш қобилиятини яхши англаб туришибди.

Майдондаги интеллект ва ҳаракатлар

Дуже Калета-Кар аввалги тўқнашувларда Кейн гол ура олмаган бўлса-да, унинг умумий ўйини ўзида катта таассурот қолдирганини таъкидлади. "Кейн Европа чемпионатида бизга қарши ўйинда гол урмаган бўлса ҳам, ҳаракатлари билан мени ҳайрон қолдирганди. Унинг майдонда ўзини тутиши ва позиция танлаши — ҳақиқий ўйин устаси эканлигидан далолат беради. У нима қилаётганини аниқ билади", — дейди хорватиялик ҳимоячи.

Кейн Англия терма жамоаси тарихидаги энг яхши тўпурар ҳисобланади. У 114 та учрашувда 79 та гол уришга эришган. Бироқ, унинг халқаро фаолияти бир қатор оғриқли мағлубиятлар билан ҳам боғлиқ. Хусусан, Италия ва Испанияга қарши Европа чемпионати финалларидаги мағлубиятлар, шунингдек, 2018-йилги Жаҳон чемпионати ярим финалида айнан Хорватиядан қабул қилинган мағлубият ҳужумчининг фаолиятида чуқур из қолдирган.

Тайёргарлик ва кутилмаган кўнгилсизлик

Ҳозирда АҚШда бўлиб турган Англия терма жамоаси тайёргарликни давом эттирмоқда. Кейн яқинда Янги Зеландияга қарши ўртоқлик учрашувида ғалаба голини уриб, ўзининг ажойиб спорт формасида эканлигини кўрсатди. Шунга қарамай, жамоа лагерида кутилмаган воқеа содир бўлди: Канзас-Сити шаҳрида жамоа автомобилидан сардорга тегишли бўлган махсус тайёрланган футбол бутсалари ўғирлаб кетилгани ҳақида маълумотлар тарқалди.

Хорватия терма жамоаси эса тажрибага таянмоқда. Қатардаги 2022-йилги мундиалда учинчи ўринни эгаллаган жамоа Кейнни тўхтатиш учун жамоавий интизом зарурлигини билади. Калета-Кар Англияни тўхтатишнинг ягона йўли — Кейнга бўш майдон қолдирмаслик ва мураббий кўрсатмаларини аниқ бажариш эканини айтди. "Улар битта вазият билан ўйин тақдирини ҳал қила оладиган индивидуал маҳоратли футболчиларга эга. Лекин биз тайёрмиз ва илк ўйинни интиқлик билан кутяпмиз", — дея қўшимча қилди у.

Харри КейнАнглияХорватияЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тунис бош мураббийи йирик мағлубиятдан сўнг истеъфога чиқарилди...Тунис бош мураббийи йирик мағлубиятдан сўнг истеъфога чиқарилди...Бугун, 15:38Испания ва Кабо-Верде терма жамоаларининг асосий таркиби эълон қилиндиИспания ва Кабо-Верде терма жамоаларининг асосий таркиби эълон қилиндиБугун, 15:33Жозе Моуриню Реал Мадридга қайтмоқда: Раул Асенсио жамоанинг янги даври ҳақида гапирдиЖозе Моуриню Реал Мадридга қайтмоқда: Раул Асенсио жамоанинг янги даври ҳақида гапирдиБугун, 15:32“Реал” клубида афсонавий тўртинчи рақамнинг янги эгаси маълум бўлди...“Реал” клубида афсонавий тўртинчи рақамнинг янги эгаси маълум бўлди...Бугун, 15:25Гарри Кейн Америка футболига ўтадими? NFL юлдузи инглиз ҳужумчисининг имкониятларини баҳоладиГарри Кейн Америка футболига ўтадими? NFL юлдузи инглиз ҳужумчисининг имкониятларини баҳоладиБугун, 14:52Нюкасл юлдузлари Манчестер Юнайтед ва Арсенал қизиқишлари марказидаНюкасл юлдузлари Манчестер Юнайтед ва Арсенал қизиқишлари марказидаБугун, 13:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?