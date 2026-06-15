Харри Кейн — ўйин устаси: Хорватия ҳимоячиси Англия сардорини юқори баҳолади
Жаҳон чемпионати старти арафасида Англия терма жамоаси сардори Харри Кейн рақиблар қалбида жиддий хавотир уйғотмоқда. Гуруҳ босқичининг илк турида инглизларга қарши майдонга тушадиган Хорватия терма жамоаси ҳимоячиси Дуже Калета-Кар рақиб ҳужумчисининг маҳоратига юқори баҳо бериб, уни дунё футболидаги энг ақлли ўйинчилардан бири деб атади. Томас Тухел бошқарувидаги Англия терма жамоаси Далласда ўтадиган Л гуруҳи ўйинига асосий фаворит сифатида қаралмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Харри Кейн ушбу турнирга ўз фаолиятидаги энг самарали мавсумлардан бирини ўтказиб етиб келди. У Бавария сафида барча мусобақаларда 51 та ўйинда майдонга тушиб, 61 та гол уришга муваффақ бўлди. Бундай ҳайратланарли статистика нафақат мухлисларни, балки профессионал ҳимоячиларни ҳам ҳушёр торттирмоқда. Goal.com нашри хабарига кўра, хорватияликлар Кейннинг ҳар қандай вазиятда хавф туғдира олиш қобилиятини яхши англаб туришибди.
Майдондаги интеллект ва ҳаракатларДуже Калета-Кар аввалги тўқнашувларда Кейн гол ура олмаган бўлса-да, унинг умумий ўйини ўзида катта таассурот қолдирганини таъкидлади. "Кейн Европа чемпионатида бизга қарши ўйинда гол урмаган бўлса ҳам, ҳаракатлари билан мени ҳайрон қолдирганди. Унинг майдонда ўзини тутиши ва позиция танлаши — ҳақиқий ўйин устаси эканлигидан далолат беради. У нима қилаётганини аниқ билади", — дейди хорватиялик ҳимоячи.
Кейн Англия терма жамоаси тарихидаги энг яхши тўпурар ҳисобланади. У 114 та учрашувда 79 та гол уришга эришган. Бироқ, унинг халқаро фаолияти бир қатор оғриқли мағлубиятлар билан ҳам боғлиқ. Хусусан, Италия ва Испанияга қарши Европа чемпионати финалларидаги мағлубиятлар, шунингдек, 2018-йилги Жаҳон чемпионати ярим финалида айнан Хорватиядан қабул қилинган мағлубият ҳужумчининг фаолиятида чуқур из қолдирган.
Тайёргарлик ва кутилмаган кўнгилсизликҲозирда АҚШда бўлиб турган Англия терма жамоаси тайёргарликни давом эттирмоқда. Кейн яқинда Янги Зеландияга қарши ўртоқлик учрашувида ғалаба голини уриб, ўзининг ажойиб спорт формасида эканлигини кўрсатди. Шунга қарамай, жамоа лагерида кутилмаган воқеа содир бўлди: Канзас-Сити шаҳрида жамоа автомобилидан сардорга тегишли бўлган махсус тайёрланган футбол бутсалари ўғирлаб кетилгани ҳақида маълумотлар тарқалди.
Хорватия терма жамоаси эса тажрибага таянмоқда. Қатардаги 2022-йилги мундиалда учинчи ўринни эгаллаган жамоа Кейнни тўхтатиш учун жамоавий интизом зарурлигини билади. Калета-Кар Англияни тўхтатишнинг ягона йўли — Кейнга бўш майдон қолдирмаслик ва мураббий кўрсатмаларини аниқ бажариш эканини айтди. "Улар битта вазият билан ўйин тақдирини ҳал қила оладиган индивидуал маҳоратли футболчиларга эга. Лекин биз тайёрмиз ва илк ўйинни интиқлик билан кутяпмиз", — дея қўшимча қилди у.
…