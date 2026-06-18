Криштиано Роналдо ЖЧ-2026 стартидаги муваффақиятсизликдан сўнг майдонни тарк этди
Португалия терма жамоасининг афсонавий ҳужумчиси Криштиано Роналдо 2026-йилги Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг илк турида Конго ДРга қарши ўйиндан сўнг ўз норозилигини яшириб ўтирмади. Хюстонда бўлиб ўтган баҳс кутилмаганда 1:1 ҳисобидаги дуранг билан якунлангач, 41 ёшли сардор жамоадошларидан фарқли ўлароқ, мухлислар билан хайрлашмасдан кийиниш хонасига йўл олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашув Португалия учун жуда муваффақиятли бошланган эди. Роберто Мартинез шогирдлари ўйин дебютидаёқ Жоау Невеснинг голи эвазига ҳисобда олдинга чиқиб олишди. Бироқ, Ёане Висса томонидан киритилган жавоб голи португалияликларнинг режаларини чиппакка чиқарди. Goal.com нашрининг хабар беришича, финал ҳуштаги чалинганидан сўнг Криштиано Роналдо майдонда бир дақиқа ҳам қолишни истамаган.
Сардорнинг норозилиги ва жамоавий руҳПортугалия терма жамоасининг бошқа аъзолари ўйиндан сўнг стадионни тўлдириб турган минглаб мухлисларга миннатдорчилик билдириш учун майдонда қолишди. Футболчилар Хюстондаги аренани қизил-яшил рангга бўяган ишқибозлар қаршисида ҳурмат бажо келтиришаётган бир пайтда, Роналдо бошини эгганча туннел томон йўл олди. У йўл-йўлакай рақиб мураббийлар штаби вакили билан қўл бериб кўришган бўлса-да, анъанавий миннатдорчилик айланмасида иштирок этмади.
Ушбу ҳолат Роналдонинг нафақат натижадан, балки ўз ўйинидан ҳам қониқмагани билан изоҳланмоқда. Баҳс давомида ҳужумчи бир нечта қулай имкониятларни қўлдан бой берди. 2006-йилдан буён олтинчи бор Жаҳон чемпионатида иштирок этаётган юлдуз учун бу турнир ўзига хос аҳамиятга эга. Ҳозиргача у ЖЧ доирасида 23 та ўйинда майдонга тушиб, 8 та гол ва 2 та ассист муаллифига айланган.
Кейинги рақиб — ЎзбекистонПортугалия терма жамоаси бош мураббийи Роберто Мартинез турнир олдидан берган интервюсида гуруҳдаги ҳар бир очко муҳимлигини таъкидлаган эди. "Агар дуранг ўйнасак — бу фалокат, ютқазсак — дунёнинг охири", деган эди мутахассис. Ўйиндан сўнг эса у босиқлик билан вазиятни таҳлил қилиш кераклигини ва бу Жаҳон чемпионатининг бир қисми эканини қайд этди.
Эндиликда Португалия терма жамоаси бор эътиборини кейинги турга қаратишга мажбур. Гуруҳдаги вазиятни ўнглаш учун улар навбатдаги баҳсда Ўзбекистон терма жамоасига қарши майдонга тушишади. Гуруҳ босқичининг якуний учрашуви эса Колумбияга қарши бўлиб ўтади. Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун Роналдонинг ушбу ҳолати ва жамоасининг очко йўқотиши кейинги ўйин олдидан қўшимча интрига тақдим этмоқда.
…