Криштиано Роналдо ЖЧ-2026 стартидаги муваффақиятсизликдан сўнг майдонни тарк этди

·0·Спорт
Криштиано Роналдо ЖЧ-2026 стартидаги муваффақиятсизликдан сўнг майдонни тарк этди

Португалия терма жамоасининг афсонавий ҳужумчиси Криштиано Роналдо 2026-йилги Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг илк турида Конго ДРга қарши ўйиндан сўнг ўз норозилигини яшириб ўтирмади. Хюстонда бўлиб ўтган баҳс кутилмаганда 1:1 ҳисобидаги дуранг билан якунлангач, 41 ёшли сардор жамоадошларидан фарқли ўлароқ, мухлислар билан хайрлашмасдан кийиниш хонасига йўл олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашув Португалия учун жуда муваффақиятли бошланган эди. Роберто Мартинез шогирдлари ўйин дебютидаёқ Жоау Невеснинг голи эвазига ҳисобда олдинга чиқиб олишди. Бироқ, Ёане Висса томонидан киритилган жавоб голи португалияликларнинг режаларини чиппакка чиқарди. Goal.com нашрининг хабар беришича, финал ҳуштаги чалинганидан сўнг Криштиано Роналдо майдонда бир дақиқа ҳам қолишни истамаган.

Сардорнинг норозилиги ва жамоавий руҳ

Португалия терма жамоасининг бошқа аъзолари ўйиндан сўнг стадионни тўлдириб турган минглаб мухлисларга миннатдорчилик билдириш учун майдонда қолишди. Футболчилар Хюстондаги аренани қизил-яшил рангга бўяган ишқибозлар қаршисида ҳурмат бажо келтиришаётган бир пайтда, Роналдо бошини эгганча туннел томон йўл олди. У йўл-йўлакай рақиб мураббийлар штаби вакили билан қўл бериб кўришган бўлса-да, анъанавий миннатдорчилик айланмасида иштирок этмади.

Ушбу ҳолат Роналдонинг нафақат натижадан, балки ўз ўйинидан ҳам қониқмагани билан изоҳланмоқда. Баҳс давомида ҳужумчи бир нечта қулай имкониятларни қўлдан бой берди. 2006-йилдан буён олтинчи бор Жаҳон чемпионатида иштирок этаётган юлдуз учун бу турнир ўзига хос аҳамиятга эга. Ҳозиргача у ЖЧ доирасида 23 та ўйинда майдонга тушиб, 8 та гол ва 2 та ассист муаллифига айланган.

Кейинги рақиб — Ўзбекистон

Португалия терма жамоаси бош мураббийи Роберто Мартинез турнир олдидан берган интервюсида гуруҳдаги ҳар бир очко муҳимлигини таъкидлаган эди. "Агар дуранг ўйнасак — бу фалокат, ютқазсак — дунёнинг охири", деган эди мутахассис. Ўйиндан сўнг эса у босиқлик билан вазиятни таҳлил қилиш кераклигини ва бу Жаҳон чемпионатининг бир қисми эканини қайд этди.

Эндиликда Португалия терма жамоаси бор эътиборини кейинги турга қаратишга мажбур. Гуруҳдаги вазиятни ўнглаш учун улар навбатдаги баҳсда Ўзбекистон терма жамоасига қарши майдонга тушишади. Гуруҳ босқичининг якуний учрашуви эса Колумбияга қарши бўлиб ўтади. Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун Роналдонинг ушбу ҳолати ва жамоасининг очко йўқотиши кейинги ўйин олдидан қўшимча интрига тақдим этмоқда.

Криштиано РоналдоПортугалияЖЧ-2026ФутболЎзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рубен Аморим Милан сафига Sporting юлдузларини олиб келмоқчиРубен Аморим Милан сафига Sporting юлдузларини олиб келмоқчиБугун, 20:33Марказий Осиё мухлислари Ўзбекистон атрофида яна бирлашмоқда (видео)Марказий Осиё мухлислари Ўзбекистон атрофида яна бирлашмоқда (видео)Бугун, 20:25Манчестер Сити ярим ҳимояни кучайтирмоқда: Сандро Тонали учун кураш бошландиМанчестер Сити ярим ҳимояни кучайтирмоқда: Сандро Тонали учун кураш бошландиБугун, 20:20Томас Парти Villarrealни тарк этмоқда: Ганалик ярим ҳимоячининг келажаги сўроқ остидаТомас Парти Villarrealни тарк этмоқда: Ганалик ярим ҳимоячининг келажаги сўроқ остидаБугун, 19:52АҚШ терма жамоаси Жахон чемпионатига тайёрланмоқда: Кристиан Пулишич ҳолати ва Месси маҳоратиАҚШ терма жамоаси Жахон чемпионатига тайёрланмоқда: Кристиан Пулишич ҳолати ва Месси маҳоратиБугун, 19:33Ўзбек боксчилари Жаҳон кубогида муваффақиятли юришини бошлаб юборишдиЎзбек боксчилари Жаҳон кубогида муваффақиятли юришини бошлаб юборишдиБугун, 19:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди