Лионель Месси оиласида оғир дамлар: Футболчи отасининг соғлиғи ҳақида баёнот берди
Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси ва унинг оиласи футболчининг отаси Хорхе Месси билан боғлиқ вазият юзасидан расмий баёнот билан чиқди. Сўнгги вақтларда ОАВда тарқалган турли миш-мишларга чек қўйиш мақсадида берилган ушбу хабарда Хорхе Мессининг соғлиғида муаммолар борлиги тасдиқланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ESPN нашри хабарига кўра, Месси оиласи Хорхе айни дамда шифокорлар назорати остида эканлигини, бироқ унинг аҳволи ижобий томонга ўзгараётганини маълум қилган. Баёнотда оила аъзолари ушбу шахсий масаланинг оммавий ахборот воситаларида асоссиз ва масъулиятсизлик билан ёритилаётганидан чуқур норозилик билдирган.
Миш-мишлар ва оилавий махфийликМесси оиласи баъзи нашрларнинг вазиятга нисбатан сезгирлик ва ҳурмат кўрсатмаганини танқид остига олди. "Ҳозирги вақтда Хорхе Месси тиббий назорат остида ва соғлиғи тикланиш жараёнида. Биз баъзи одамларнинг оилавий шахсий масалага нисбатан кўрсатган масъулиятсизлиги ва ҳурматсизлигидан қаттиқ ранжидик", — дейилади расмий хабарда.
Шунингдек, баёнотда фақатгина энг яқин қариндошлар аниқ маълумотга эгалиги, оиланинг расмий каналларидан чиқмаган ҳар қандай хабар ёлғон деб ҳисобланиши кераклиги уқтирилган. Оила аъзолари бундай нозик паллада инсонийлик ва вазминликни сақлашни, Хорхе ҳамда унинг яқинлари тинчлигини бузмасликни сўрашган.
Жаҳон чемпионатидаги ҳиссий ҳолатЛионель Месси АҚШ, Канада ва Мексика мезбонлик қилаётган 2026-йилги Жаҳон чемпионатини жуда кўтаринки руҳда бошлади. Аргентина терма жамоаси Жазоир устидан 3:0 ҳисобида ғалаба қозонган ўйинда сардор хет-трик қайд этди. Бироқ, биринчи голдан сўнг Мессининг кўз ёшларини тутиб тура олмагани кўпчиликнинг эътиборини тортган эди.
Кейинчалик футболчи бу кўз ёшлар футбол билан боғлиқ бўлмаган шахсий қийинчиликлар ва оғир кунлар натижаси эканлигини тушунтирган. У ўз жамоадошларига ва делегация аъзоларига унга куч бергани учун миннатдорчилик билдирди. Айни пайтда Мессининг отаси билан боғлиқ вазият унинг майдондаги ҳиссиётларига бевосита таъсир кўрсатгани ойдинлашмоқда.
Эслатиб ўтамиз, ушбу ўйиндаги учта гол Лионель Мессига Мирослав Клозенинг тарихий рекордини янгилаш имконини берди. Эндиликда аргентиналик юлдуз ҳисобида Жаҳон чемпионатлари тарихидаги 16-гол мавжуд бўлиб, у турнир тарихидаги энг яхши тўпурарлар рўйхатида пешқадамликка шерик бўлиб олди.
…