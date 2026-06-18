Лионель Месси оиласида оғир дамлар: Футболчи отасининг соғлиғи ҳақида баёнот берди

·68·Спорт
Лионель Месси оиласида оғир дамлар: Футболчи отасининг соғлиғи ҳақида баёнот берди

Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси ва унинг оиласи футболчининг отаси Хорхе Месси билан боғлиқ вазият юзасидан расмий баёнот билан чиқди. Сўнгги вақтларда ОАВда тарқалган турли миш-мишларга чек қўйиш мақсадида берилган ушбу хабарда Хорхе Мессининг соғлиғида муаммолар борлиги тасдиқланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ESPN нашри хабарига кўра, Месси оиласи Хорхе айни дамда шифокорлар назорати остида эканлигини, бироқ унинг аҳволи ижобий томонга ўзгараётганини маълум қилган. Баёнотда оила аъзолари ушбу шахсий масаланинг оммавий ахборот воситаларида асоссиз ва масъулиятсизлик билан ёритилаётганидан чуқур норозилик билдирган.

Миш-мишлар ва оилавий махфийлик

Месси оиласи баъзи нашрларнинг вазиятга нисбатан сезгирлик ва ҳурмат кўрсатмаганини танқид остига олди. "Ҳозирги вақтда Хорхе Месси тиббий назорат остида ва соғлиғи тикланиш жараёнида. Биз баъзи одамларнинг оилавий шахсий масалага нисбатан кўрсатган масъулиятсизлиги ва ҳурматсизлигидан қаттиқ ранжидик", — дейилади расмий хабарда.

Шунингдек, баёнотда фақатгина энг яқин қариндошлар аниқ маълумотга эгалиги, оиланинг расмий каналларидан чиқмаган ҳар қандай хабар ёлғон деб ҳисобланиши кераклиги уқтирилган. Оила аъзолари бундай нозик паллада инсонийлик ва вазминликни сақлашни, Хорхе ҳамда унинг яқинлари тинчлигини бузмасликни сўрашган.

Жаҳон чемпионатидаги ҳиссий ҳолат

Лионель Месси АҚШ, Канада ва Мексика мезбонлик қилаётган 2026-йилги Жаҳон чемпионатини жуда кўтаринки руҳда бошлади. Аргентина терма жамоаси Жазоир устидан 3:0 ҳисобида ғалаба қозонган ўйинда сардор хет-трик қайд этди. Бироқ, биринчи голдан сўнг Мессининг кўз ёшларини тутиб тура олмагани кўпчиликнинг эътиборини тортган эди.

Кейинчалик футболчи бу кўз ёшлар футбол билан боғлиқ бўлмаган шахсий қийинчиликлар ва оғир кунлар натижаси эканлигини тушунтирган. У ўз жамоадошларига ва делегация аъзоларига унга куч бергани учун миннатдорчилик билдирди. Айни пайтда Мессининг отаси билан боғлиқ вазият унинг майдондаги ҳиссиётларига бевосита таъсир кўрсатгани ойдинлашмоқда.

Эслатиб ўтамиз, ушбу ўйиндаги учта гол Лионель Мессига Мирослав Клозенинг тарихий рекордини янгилаш имконини берди. Эндиликда аргентиналик юлдуз ҳисобида Жаҳон чемпионатлари тарихидаги 16-гол мавжуд бўлиб, у турнир тарихидаги энг яхши тўпурарлар рўйхатида пешқадамликка шерик бўлиб олди.

Лионель МессиАргентинаЖаҳон ЧемпионатиРекордФутбол Янгиликлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳусанов ўзи йиқитган операторга дастхати туширилган футболка совға қилдиҲусанов ўзи йиқитган операторга дастхати туширилган футболка совға қилдиБугун, 18:48Ўзбекистон спорт расмийлари Мексикада Жанни Инфантино билан учрашдиЎзбекистон спорт расмийлари Мексикада Жанни Инфантино билан учрашдиБугун, 18:43Чехия ва ЖАР терма жамоалари драматик дурангга имзо чекишдиЧехия ва ЖАР терма жамоалари драматик дурангга имзо чекишдиБугун, 18:04Алекс Перрейра оғир вазнда Сирил Ган билан реванш жанги ўтказмоқчиАлекс Перрейра оғир вазнда Сирил Ган билан реванш жанги ўтказмоқчиБугун, 17:56Дебют ўйинимиздаги муҳим учта позитив жиҳат ёхуд қаерда хато қилдик?Дебют ўйинимиздаги муҳим учта позитив жиҳат ёхуд қаерда хато қилдик?Бугун, 17:48Сам Керр яна АҚШга қайтмоқда: Австралиялик юлдуз Готам ФК билан келишувга эришдиСам Керр яна АҚШга қайтмоқда: Австралиялик юлдуз Готам ФК билан келишувга эришдиБугун, 17:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди