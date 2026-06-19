Rivian компанияси автопилот борасидаги ёлғон вадалар сабаб судга берилди
АҚШнинг электромобиллар ишлаб чиқарувчи машҳур Rivian компанияси ўзининг Р1Т пикапи ва Р1С йўлтанламас моделларининг автоном бошқарув имкониятлари ҳақида нотўғри маълумот берганликда айбланмоқда. Калифорния марказий округи судига тақдим этилган жамоавий даъво аризасида компания биринчи авлод автомобиллари эгаларини чалғитганликда ва амалга ошириб бўлмайдиган вадалар берганликда айбланмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Даъвогарларнинг таъкидлашича, Rivian беш йил давомида олиб борилган маркетинг кампаниялари давомида ушбу флагман моделлар "қўлларсиз ва нигоҳсиз" бошқарув тизимига эга бўлишини вада қилган. Бу техник тилда САE таснифи бўйича 3-даражали автономликни англатади. Бундай тизим маълум шароитларда, масалан, магистрал йўлларда ҳайдовчининг бевосита иштирокисиз рул бошқаруви, тезланиш ва тормозланишни тўлиқ назорат қилиши керак эди.
Амалга ошмас вадалар ва техник чекловларixbt.com маълумотига кўра, даъво аризасида Rivian компаниясининг Дривер+ тизими ҳар бир ишлаб чиқарилган автомобилда стандарт функция сифатида тақдим этилиши ҳақидаги вадалари ёлғон экани айтилади. Ҳужжатда келтирилишича, ҳатто энг мукаммал дастурий таъминот янгиланиши ҳам биринчи авлод (Ген 1) моделларига вада қилинган функцияларни бера олмайди, чунки уларнинг техник базаси бунга мос эмас.
Суд ҳужжатларида Rivian раҳбари РЖ Скаринге томонидан 2022-йилда TechCrunch Disrupt конференциясида берилган баёнотлар ҳам далил сифатида келтирилган. Даъвогарлар компания ўз автомобилларининг техник жиҳатдан 3-даражали автономликка ҳеч қачон эриша олмаслигини била туриб, харидорларни жалб қилиш учун ушбу хусусиятларни тарғиб қилишда давом этганини даъво қилмоқда.
Ҳозирда Rivian ушбу ҳолат бўйича расмий изоҳ беришдан бош тортди. Компания вакиллари давом этаётган суд жараёнлари сабабли сукут сақлашни афзал кўрмоқда. Даъво аризаси уч нафар асосий даъвогар томонидан киритилган бўлиб, улар компанияни фирибгарлик, эҳтиётсизлик оқибатида нотўғри маълумот тарқатиш ва асоссиз бойиб кетишда айблаб, ҳакамлар ҳайъати иштирокида суд ўтказилишини талаб қилмоқда.
Иккинчи авлод ва аввалги суд жараёнлариҚизиғи шундаки, Rivian 2024-йилда тақдим этган иккинчи авлод моделларида ҳақиқатан ҳам автоном бошқарув платформасини тубдан янгилади. Янги тизим 11 та камера, 5 та радар ва аввалгисидан 10 баробар кучлироқ компьютер билан жиҳозланган. Бу эса биринчи авлод эгаларининг эътирозларини янада кучайтирмоқда, чунки уларнинг автомобиллари аппарат даражасида эскирган бўлиб чиқди.
Бу Rivian учун биринчи йирик суд можароси эмас. Ўтган йили компания акциядорларнинг жамоавий даъвосини ҳал қилиш учун 250 миллион доллар тўлашга рози бўлган эди. Ўшанда низо 2022-йилда автомобиллар нархининг кутилмаганда кескин оширилиши сабабли келиб чиққанди. Янги суд жараёни компаниянинг обрўсига ва молиявий ҳолатига яна бир жиддий зарба бўлиши мумкин.
Ўзбекистон бозорида Rivian моделлари расман сотилмаса-да, хусусий импорт орқали олиб келинган бир нечта нусхалар мавжуд. Шунингдек, жаҳон бозоридаги бундай суд жараёнлари электромобиллар соҳасида реклама вадалари ва реал имкониятлар ўртасидаги фарқни тартибга солишда муҳим прецедент бўлиб хизмат қилади.
…